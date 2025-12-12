Los 890.985 extremeños del censo definitivo dispondrán de 13,8 millones de papeletas para votar en 1.400 mesas

El censo definitivo de las elecciones autonómicas en Extremadura del próximo 21 de diciembre estará compuesto por 890.985 personas (551.372 de la provincia de Badajoz y 339.613 de la de Cáceres), que podrán elegir entre 21 candidaturas (11 en la circunscripción cacereña y 10 en la pacense).

En concreto, una vez superado el periodo de reclamaciones, el censo electoral de residentes en la comunidad está compuesto por 860.375 personas, y el de votantes extremeños que viven en el extranjero por 30.610 residentes en 102 países.

De este modo lo ha desgranado este jueves en rueda de prensa en Mérida la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, quien ha añadido que el escrutinio del voto de residentes en el extranjero tendrá lugar cuando se produce el escrutinio del voto general, es decir, el quinto día siguiente al de la votación y, por tanto, el 26 de diciembre.

Asimismo, los extremeños podrán ejercer su derecho al voto en 1.400 mesas electorales (904 en Badajoz y 496 en la provincia de Cáceres); y los colegios electorales contarán con un total de 13.836.425 papeletas (8.245.350 en la provincia de Badajoz y 5.591.075 en la de Cáceres). También habrá 1.332.815 sobres.

En cuanto al suministro de papeletas realizado a las oficinas del censo de Badajoz y de Cáceres para el voto de residentes en el extranjero, el voto de residentes temporales y por correo se han suministrado 1.145.950 papeletas de votación. De ellas, 558.000 para la provincia de Badajoz (10 candidaturas) y 587.950 para la provincia de Cáceres (11 candidaturas).

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por otro lado, para facilitar el respeto a la igualdad de oportunidades en el derecho al voto por parte de las personas con discapacidad, éstas pueden solicitar el uso de un kit con papeletas y sobre electorales y documentación complementaria en Braille, y que se entregará a cada solicitante el mismo día de las elecciones en la mesa electoral donde tenga que votar.

Este voto accesible ha sido solicitado hasta el momento por 97 personas (71 en la de Badajoz y 26 en la de Cáceres), ha apuntado la consejera, quien ha recordado que en todo caso la utilización de este procedimiento es voluntaria y, por tanto, los electores ciegos o con discapacidad visual pueden seguir siendo asistidos por una persona de su confianza el mismo día de las elecciones, si así lo prefieren.

En cuanto al voto por correo, el plazo para solicitarlo termina este jueves, día 11. Así, se han facilitado a Correos hoja de instrucciones para la solicitud (20.000 para Badajoz, 15.000 para Cáceres, y 2.000 para el resto del país); solicitud del voto por correo (20.000 para Badajoz, 15.000 para Cáceres y 2.000 para el resto de España); y sobres para la remisión del voto por correo (20.000 para Badajoz, 15.000 para Cáceres y 2.000 para el resto del país).

Asimismo, el 21D habrá 867 representantes de la Administración (493 en Badajoz y 374 en Cáceres) en las mesas electorales para informar sobre posibles incidencias en la apertura de mesas y sobre los avances de participación. Cada uno de ellos contará con una tablet para poder enviar los datos de la mesa electoral "lo antes posible", y han recibido ya formación sobre su quehacer.

Cabe recordar, asimismo, que la Junta cuenta con una web sobre las elecciones autonómicas (elecciones2025@juntaex.es), que ha tenido ya 220.000 visitas, y que está adaptada a lectura fácil. También hay un correo (elecciones2025@juntaex.es) para recabar información o plantear dudas).

También, además de un teléfono de información, existe un número para poder contactar a través de whatsapp (669122125).

Además, el 21D se pondrá en marcha una web para sobre el proceso electoral (https://resultados.elecciones2025.juntaex.es)

También se ha creado una app móvil (elecciones21D) para poder usar el día de las elecciones.

Finalmente, Elena Manzano ha avanzado que la próxima semana llevará a cabo una nueva rueda de prensa en el centro de tratamiento de datos situado en la Escuela de Administración Pública de Mérida para poder dar a conocer in situ a los medios de comunicación el lugar donde se llevará a cabo el control del proceso de las elecciones el 21D.