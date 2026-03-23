Unas 80 personas reivindican la recuperación del camino público de Montealmeida en Cáceres

Alrededor de 80 personas se han dado cita este fin de semana en el entorno del río Salor para reivindicar la recuperación del camino público de Montealmeida en Cáceres, coincidiendo con la celebración del VI Día de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos.

La convocatoria ha estado impulsada por la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, Ecologistas en Acción, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) y la Asociación de Vecinos Cuarto del Baño, según informa la organización en un comunicado.

El objetivo ha sido visibilizar la situación de un camino público que "ha sido usurpado, impidiendo la conexión directa de esta urbanización con la carretera y obligando a los vecinos a acceder a través del vado del río Salor".

Durante este domingo, los participantes se han concentrado en el puente del Salor, en un ambiente "reivindicativo y festivo" que ha transcurrido sin incidentes y que ha contado con la presencia de la Guardia Civil, lo que "ha facilitado el desarrollo de la actividad".

El representante de la Plataforma por la Defensa de los Caminos Públicos, Jorge Miguel Senso, ha afirmado que se ha concentrado "un montón de gente" para y reivindicar el camino público del Montealmeida, "que ha sido cortado, dejando a los vecinos sin un acceso adecuado".

Senso también ha hecho énfasis en la "necesidad" de garantizar los derechos de la ciudadanía: "Reivindicamos todos los derechos de los caminos públicos pero, sobre todo, el cumplimiento de la ley", ha defendido, recordando que el Ayuntamiento de Cáceres tiene pendiente, desde 2022, el cumplimiento de una sentencia que obliga a adecuar este camino, considerado además la única vía alternativa de evacuación cuando el río cubre el paso habitual.

Las organizaciones convocantes insisten en esa "necesidad" de garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente y la protección de los caminos públicos como patrimonio colectivo, así como en la urgencia de dar solución a una situación "que afecta directamente a la seguridad y movilidad de los vecinos".