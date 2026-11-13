El norte de la provincia de Cáceres activará de nuevo la alerta amarilla por lluvias este viernes, 13 de noviembre, cuando podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Ante esta previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el 112 de Extremadura activará la alerta amarilla por lluvias en esta zona a las 12,00 horas de este viernes, y permanecerá hasta las 23,59 horas.

CARRETERAS CORTADAS

Continúan cortadas las dos carreteras, tanto la de Zarza la Mayor (CC-146) como la del Puerto de Honduras (CC-224). Según las previsiones actuales, no se espera que puedan reabrirse a corto plazo.