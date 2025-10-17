El Ministerio de Igualdad confirma como violencia de genero el caso de la mujer atropellada en La Codosera

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como violencia de género el caso de una mujer de 46 años que murió este pasado martes atropellada por su pareja en la localidad pacense de La Codosera.

Con este nuevo caso, se elevan a 30 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2025 y a 1.325 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 46 años, asesinada presuntamente por su pareja este martes 14 de octubre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para la pareja de la víctima.

Se trata del tercer asesinato por violencia machista de este año en Extremadura. Por comunidades, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de casos de crímenes machistas de este año, con diez. Le sigue Asturias y Extremadura, con tres; Canarias, Cataluña y Galicia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, Murcia y La Rioja, con uno cada una.