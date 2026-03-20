La Revista de Semana Santa de Mérida 2026 recoge el "esfuerzo conjunto, cohesionado y constante" de todas las cofradías

La Revista de la Semana Santa 2026 de Mérida recoge "el esfuerzo conjunto, cohesionado y constante de todas las cofradías", así como una "visión completa del estado actual" de esta celebración en la capital extremeña.

Así lo ha destacado el presidente de la Junta de Cofradías, Luis Miguel López, en la presentación oficial de la revista en la sede de la organización, en la que ha participado asimismo la concejala delegada de Semana Santa, Ana Aragoneses.

González ha destacado la "calidad y amplitud" de esta edición, que cuenta con un total de 124 páginas, en las que se incluye los tradicionales saludas institucionales, un amplio bloque de artículos centrados en la vida cofrade, espacios dedicados a cada una de las hermandades y las crónicas de la Semana Santa del pasado año, además de los pregones más destacados.

Entre sus contenidos, el presidente ha querido resaltar los textos de homenaje a Pedro Carvajal y Antonio Miranda, "dos referentes cuya huella permanece viva" en la Semana Santa emeritense.

Asimismo, González ha puesto en valor la inclusión de artículos que abordan cuestiones como el papel creciente de la mujer en el ámbito cofrade, reflejando "una realidad en evolución que enriquece y fortalece nuestras hermandades", indica el ayuntamiento en una nota de prensa.

El presidente de la Junta de Cofradías ha agradecido el trabajo de redactores y fotógrafos, así como el patrocinio de la cadena COPE y la colaboración de los anunciantes, "fundamentales para hacer posible esta publicación".

También ha informado de que se han editado 1.000 ejemplares de la revista y 25.000 programas de mano, que podrán retirarse en la sede de la Junta de Cofradías a partir del próximo martes, de 18 a 20,30 horas.

Por su parte, la delegada de Semana Santa, Ana Aragoneses, ha subrayado que esta revista "no solo anuncia lo que está por venir, sino que custodia lo que somos como ciudad", definiéndola como "memoria viva de Mérida".

Aragoneses ha destacado la calidad de la publicación, tanto en su diseño como en sus contenidos, poniendo el acento en "el compromiso, la sensibilidad y el amor por la ciudad que se refleja en cada una de sus páginas".

Además, ha señalado el valor emocional de los artículos y fotografías, especialmente aquellos que rinden homenaje a cofrades fallecidos recientemente. La delegada ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la Semana Santa y el tejido cofrade, destacando su papel como "motor cultural, social y económico de la ciudad" y como una de las principales señas de identidad de Mérida.

"La Semana Santa no se limita a unos días, sino que es fruto de un trabajo constante durante todo el año, y esta revista es el mejor ejemplo de ello", ha concluido.

La Revista de la Semana Santa 2026 se consolida así como una "herramienta fundamental de difusión, promoción y conservación" del patrimonio cofrade emeritense, contribuyendo a proyectar la identidad de la ciudad dentro y fuera de sus fronteras.