El PP emeritense y el Ayuntamiento de Mérida intercambian críticas tras un comentario a través de la redes sociales del consistorio

El Grupo Municipal Popular ha criticado el "bloqueo" impuesto a una concejala de dicho grupo, a quien, como asegura, se "ha vetado" el acceso al perfil institucional del Ayuntamiento de Mérida en la red social Instagram, mientras que el consistorio ha tildado de "vergüenza" que los 'populares' hayan reconocido que el perfil institucional de Igualdad de la Junta lo gestiona una concejala de su partido "para mentir y atacar" al ayuntamiento.

Así, los 'populares' han destacado que el "veto" a la concejala se ha producido tras la publicación, y posterior borrado por parte del propio ayuntamiento, de un "mensaje de aclaración" de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta, organismo en el que trabaja la concejala, a las declaraciones del delegado de Diversidad LGTBIQ, Ángel Calle, en las que responsabilizaba al Ejecutivo extremeño de no aportar financiación alguna a la celebración del Orgullo 2025 de Mérida.

"En aquel mensaje aclaratorio, que minutos después fue borrado, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación manifestaba que el delegado de Diversidad del Ayuntamiento de Mérida faltaba a la verdad puesto que había sido el propio consistorio el que no ha solicitado la subvención. No ha presentado documentación alguna", ha asegurado el Grupo Municipal Popular en nota de prensa.

Del mismo modo, recalcaba que, la Junta de Extremadura, con fecha 27 de marzo de 2025, envió un correo electrónico a una dirección facilitada por el propio ayuntamiento, para informarles de los trámites a seguir para solicitar dicha subvención.

"Es evidente que el alcalde ha renunciado a la financiación de la Junta, y eso perjudica a los emeritenses y al colectivo LGTBI", rezaba el mensaje que, minutos después, "desaparecía de entre los comentarios, al tiempo que bloqueaban el acceso" de la concejala 'popular' al perfil institucional de Instagram del Ayuntamiento de Mérida.

"Este veto a una ciudadana a la red oficial e institucional de su ayuntamiento no es propio de una democracia", ha incidido el Grupo Municipal Popular, que ha recordado al equipo de gobierno que los perfiles institucionales del ayuntamiento están para servir e informar a toda la ciudadanía, "sin distinciones de ningún tipo y sin que deban ser utilizados al servicio de intereses partidistas y políticos".

"Estos comportamientos tratan de silenciar a los y las ciudadanas y constituyen un uso indebido de los canales institucionales", ha expuesto.

EL AYUNTAMIENTO ASEGURA QUE NO HA BLOQUEDO CUENTAS PERSONALES

En otra nota de prensa, el Ayuntamiento de Mérida ha tildado de "vergüenza" que el PP local reconozca que el perfil institucional de Igualdad de la Junta lo gestione una concejala de su partido "para mentir y atacar" al consistorio emeritense.

"Es un error político de base y constatan la patrimonialización que hacen de la institución", ha señalado el delegado de LGTBI y Diversidad, Ángel Calle, sobre los usos del PP local de Mérida para "atacar al equipo de gobierno con perfiles institucionales" de la Junta.

Además, Calle ha asegurado que el Ayuntamiento de Mérida "no ha bloqueado las cuentas personales de ningún concejal del PP en las redes municipales".

De este modo, ha indicado que el PP ha destapado en su comunicado que la "propia concejala hace uso de los perfiles institucionales para atacar" la acción del gobierno local de Mérida, algo que el consistorio critica de forma pública.

"La Junta de Extremadura es incapaz de llegar a ningún acuerdo con nadie del arco parlamentario, tal es así que no ha sido capaz de sacar su propio presupuesto para 2025 y, que eso, hace que la nominativa que puso el PSOE en el gobierno anterior decaiga porque los presupuestos prorrogados no pueden contener las nominativas antiguas. Que se dejen de echar balones fuera. Que trabajen y protejan a los ciudadanos. Y, sobre todo que no quieran sumarse al carro de los derechos LGTBI cuando todos sabemos que siempre han estado en nuestra contra", ha expuesto el edil socialista.

También, en el comunicado, el Ayuntamiento de Mérida recoge el contenido de unos mails intercambiados entre consistorio y Junta de Extremadura para exponer cómo "quitaron la subvención nominativa" y "exigían volver a justificar ayuda en un proceso administrativo que sólo demuestra falta de interés por parte de la Junta de Extremadura".