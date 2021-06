Vacunaciones para esta semana

El Área de Salud de Mérida convoca a los nacidos en el 1985 y 1986 para nuevas vacunaciones masivas contra la Covid-19 este próximo jueves 1 de Julio. No será necesaria la cita previa, las vacunaciones serán en el IFEME Mérida y en el Palacio del Vino Almendralejo. El horario en IFEME es el siguiente: - De 16:00 a 17:00 horas el llamamiento es para los vecinos de Don Álvaro, Valverde, Esparragalejo, La Garrovilla, San Pedro, Trujillanos, Mirandilla, Aljucén y el Carrascalejo

- De 17:00 a 18:30 horas es para los vecinos de Mérida

- De 18:30 a 20:00 horas el llamamiento es para los empadronados en Guareña, La Oliva, Valdetorres, Cristina, Manchita, Cordobilla, La Nava, Carmonita, Calamonte, Arroyo y Torremejías.

Por otro lado, el Área de Salud de Mérida realiza una convocatoria general para los no VACUNADOS nacidos del 1980 al 1986, para recibir la 1ª dosis. La jornada de vacunación tendrá lugar el viernes 2 de julio en horario de mañana y tarde en IFEME Mérida y el Palacio del Vino. No será necesaria la cita previa. Si ya ha sido citado por su centro de salud para la vacunación no será necesario acudir a este llamamiento. El horario es de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas en los dos lugares de vacunación.

Este mismo día se realiza otro llamamiento para la segunda vacuna con Pfizer para los nacidos entre 1973 y 1974.

Los del año 1973 tendrán turno de mañana:

- De 09:00 a 10:00 horas el llamamiento es para los vecinos de Don Álvaro, Valverde, Esparragalejo, La Garrovilla, San Pedro, Trujillanos, Mirandilla, Aljucén y el Carrascalejo.

- De 10:00 a 12:30 para los vecinos de Mérida

- De 12:30 a 14:00 horas

Los nacidos en 1974 recibirán su segunda dosis en horario de tarde:

- De 16:00 a 17:00 horas el llamamiento es para los vecinos de Don Álvaro, Valverde, Esparragalejo, La Garrovilla, San Pedro, Trujillanos, Mirandilla, Aljucén y el Carrascalejo

- De 17:00 a 18:30 horas es para los vecinos de Mérida - De 18:30 a 20:00 horas el llamamiento es para los empadronados en Guareña, La Oliva, Valdetorres, Cristina, Manchita, Cordobilla, La Nava, Carmonita, Calamonte, Arroyo y Torremejías.