Aqualia lleva a cabo trabajos de saneamiento y extracción de agua en el Teatro Romano de Mérida

Aqualia ha completado recientemente una actuación técnica de alto valor patrimonial en el sistema de saneamiento del Teatro Romano de Mérida. La intervención, centrada en el drenaje y mantenimiento preventivo de las cloacas romanas ubicadas bajo la zona escénica del monumento, ha permitido garantizar la correcta evacuación de aguas y preservar la estabilidad de esta infraestructura arqueológica excepcional.

Los trabajos, coordinados con el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, han consistido en la extracción controlada del agua acumulada mediante equipos de bombeo de última generación y conducciones temporales específicamente diseñadas para operar en entornos delicados. Toda la actuación se ha desarrollado siguiendo estrictos protocolos de protección arqueológica, respetando al máximo tanto la estructura original romana como las directrices de conservación vigentes.

El Teatro Romano de Mérida, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuenta con un avanzado sistema de drenaje construido en época romana que evidencia el sofisticado conocimiento hidráulico de la ingeniería romana. Más de dos milenios después, su conservación continúa siendo fundamental para asegurar la integridad del monumento y su uso cultural. Una maravilla técnica que une 2.000 años de historia del agua con las últimas innovaciones desarrolladas en gestión hídrica.

Desde Aqualia, se destaca la importancia de unir ingeniería contemporánea y responsabilidad patrimonial. “Trabajar en un escenario como el Teatro Romano de Mérida supone una enorme responsabilidad técnica y cultural. Cada intervención se planifica con detalle milimétrico para proteger la infraestructura original y contribuir a su preservación a largo plazo”, indica Santos Benítez Martín.

Estas labores forman parte del plan de mantenimiento preventivo que Aqualia desarrolla de manera continuada y que resulta esencial ante episodios de lluvias intensas o cambios en las condiciones del subsuelo, factores que pueden comprometer los sistemas históricos de drenaje.

Con esta actuación, Aqualia refuerza su compromiso con la gestión sostenible del agua, la conservación del patrimonio histórico y el apoyo al legado cultural de Mérida, poniendo la tecnología y la experiencia de sus profesionales al servicio de uno de los conjuntos arqueológicos más emblemáticos de España.