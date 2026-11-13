Mercedes Sabido, primera mujer rectora de la UEx, centrará su mandato en el diálogo y la transparencia en la gestión

La catedrática de Derecho Internacional Privado Mercedes Sabido será la primera mujer que dirija la Universidad de Extremadura (UEx) desde su creación en 1973, tras haber resultado elegida en las elecciones al Rectorado celebradas este pasado jueves, cuyos resultados provisionales le han otorgado el 53,70% del voto ponderado por sectores, frente al 42,70% obtenido por el otro candidato, Pedro M. Fernández.

Al conseguir más del 50% no es necesario llevar a cabo la segunda vuelta de votaciones, por lo que, según los nuevos Estatutos de la UEx adaptados a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo del Sistema Universitario (LOSU), su mandato será de seis años, improrrogables y no renovables.

Todavía no hay fecha para su toma de posesión pero este viernes ha adelantado algunas de las líneas de su gobierno, que se centrará "en las personas" y en abrir un diálogo con la comunidad universitaria para conocer sus necesidades, así como en ofrecer una transparencia en la gestión de su equipo rectoral y "rendir cuentas".

Sabido afronta este cargo "con ilusión" y "con vértigo" por la responsabilidad que supone estar al frente de la universidad pública extremeña, que la ha apoyado en tres de los cuatro sectores, ya que solo no ha sido la más votada entre el personal de administración, gestión y servicios, mientras que profesores funcionarios, docentes eventuales y estudiantes han confiado en su proyecto.

"El eje principal son las personas. Creemos que la comunicación con la comunidad universitaria es uno de los elementos fundamentales en cualquier gobierno de una institución. La transparencia y la rendición de cuentas será otro de los ejes que van a caracterizar a este modelo de gobierno que nosotros planteamos en toda la campaña y que ejecutaremos a partir de nuestras respectivas tomas de posesión", ha dicho la nueva rectora.

Así, su gestión se basará en tres pilares que son la docencia, investigación y transferencia. "Creemos que la transferencia de la universidad a la sociedad extremeña, hoy por hoy, está bastante limitada y tenemos que fomentar tanto consolidar esa docencia de calidad que tenemos, esa investigación de calidad y facilitar a los investigadores que son el eje de esa función que desarrolla la universidad, y luego incrementar esa transferencia social", ha explicado este viernes en una rueda de prensa en la Facultad de Derecho donde da clases.

En cuanto a las necesidades de la UEx, Sabido ha adelantado que de las primeras cosas que hará será sentarse con los decanos de las facultades para conocer las necesidades de sus centros, tanto en recursos personales como de infraestructuras para "establecer unos criterios objetivos" de actuación y mejorar las instalaciones y los servicios universitarios.

A la pregunta de si la actual financiación es suficiente para desarrollar su proyecto, la rectora ha indicado que "nunca" es suficiente "porque las necesidades siempre son y están ahí". "Son muchos edificios son muchas personas las que están en la Universidad de Extremadura porque es una empresa muy grande y entonces lo que sí nuestra perspectiva es más que pedir por necesitar, es pedir pero ofreciendo resultados", ha puntualizado.

Respecto a ser la primera mujer que llega a dirigir la UEx en más de 50 años, Sabido ha recordado que ha habido muchas mujeres con anterioridad que lo han tenido difícil en el ámbito universitario, por lo que su caso puede ser un referente para las estudiantes. "Que sepan que no hay techo en la universidad que se puede lograr pero no es por el hecho en sí de ser rectora, sino muchas veces por el hecho de ser catedrática de universidad", ha dicho.

"Todos tenemos las oportunidades a partir de un esfuerzo y un trabajo, y eso es lo que hay que valorar en esta situación, y yo espero que todas las estudiantes de la Universidad de Extremadura sepan valorar", ha concluido.

TRAYECTORIA

Mercedes Sabido Rodríguez es catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Extremadura, licenciada en Derecho por la UEx (1992) y doctora en Derecho (1998), con Premio Extraordinario de Doctorado.

Ha desarrollado toda su trayectoria académica y profesional en la Universidad de Extremadura, donde desarrolla la docencia, investigación y gestión institucional, así como la colaboración con las administraciones públicas. En la actualidad, imparte clases en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo.

Fue vicedecana de Estudiantes y Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho (2015-2018) y desde 2023 es directora del Departamento de Derecho Privado. Asimismo, ha ejercido como magistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En el ámbito de la investigación, pertenece al grupo consolidado Fiscalitas&Iuris donde desarrolla su actividad científica en el campo del Derecho Privado, participando en proyectos de investigación de ámbito nacional y autonómico, además de publicar monografías, obras colectivas y artículos en revistas científicas especializadas.

Es especialista en Derecho Internacional Privado. Destacan sus investigaciones sobre propiedad intelectual, comercio internacional, protección jurídica de la familia en contextos transfronterizos, protección de la salud desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, Derecho procesal y civil internacional.

EQUIPO DIRECTIVO

En cuanto al Consejo de Dirección que acompañará a Mercedes Sabido estará compuesto por otras once personas además de ella --ocho hombres y tres mujeres-- con Ramón José González López, como secretario general; Juan Crespo Guillén será el gerente; Carmina Garrido Arroyo se ocupará del Vicerrectorado de Estrategia y Coordinación Institucional, y José María Granado Criado como vicerrector de Desarrollo Digital.

Su equipo se completa con Antonio Chamorro Mera al frente del Vicerrectorado de Calidad y Mejora Institucional; Milagros Gutiérrez Fernández se ocupará del Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras; Valentín Gómez Escobar será el vicerrectora de Estudiantes, y Manuel Lucero Fustes el de Profesorado.

Al frente del Vicerrectorado de Estudios y Formación Continua estará Manuel Fontanero Fernández; mientras que José María Montanero Fernández se encargará del Vicerrectorado de Investigación y María Victoria Gil Álvarez del Vicerrectorado de Transferencia y Compromiso Social.