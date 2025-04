La Junta invita a los contribuyentes extremeños a revisar el borrador y conocer las 13 deducciones autonómicas

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha invitado a los contribuyentes extremeños a revisar el borrador del IRPF antes de confirmarlo y conocer las 13 deducciones autonómicas existentes para, en caso de tener derecho, beneficiarse de ellas.

De este modo, ha señalado que, según un estudio, el desconocimiento de la aplicación de deducciones autonómicas supone que los contribuyentes españoles no se beneficien de hasta 270 euros por liquidación, un hecho que "preocupa y mucho" a la Junta de Extremadura.

"Nosotros no queremos que eso suceda en Extremadura y el objeto de esta rueda de prensa es informar acerca de todas esas medidas que nuestro gobierno ha aprobado y que, sin duda, redunda en hacer justicia tributaria, en devolver a los contribuyentes extremeños aquello que con tanto esfuerzo les cuesta ganar", ha aseverado.

Elena Manzano, acompañada por la directora general de Tributos, Fátima Pablos, ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha informado sobre la Campaña de la Renta de 2024, que comienza este miércoles y a la que se incorporarán 10 trabajadores de GPEX para colaborar en la confección de las declaraciones de los extremeños.

En este punto, la consejera ha realizado un llamamiento también a que los contribuyentes, junto al borrador actual, revisen los de los ejercicios anteriores, ya que las administraciones tributarias tienen la posibilidad de exigir deuda en un plazo de cuatro años pero el contribuyente puede revisar sus declaraciones para aplicarse incentivos o medidas a las que tenía derecho también durante el mismo periodo.

BAJADA DE TRAMOS DEL IRPF

Manzano ha recordado que los contribuyentes extremeños se podrán beneficiar también en esta campaña de la reducción de los tramos de la tarifa autonómica llevada a cabo en los primeros días del gobierno de la 'popular' María Guardiola, en donde se bajó de manera "considerable" los tipos de gravamen en los dos primeros tramos y se situaron en el 8 y en el 10 por ciento frente a la tarifa estatal, gravados a tipos de un 9,5 y de un 12 por ciento.

Por ello, ha recalcado que, junto al "ahorro" por la bajada en los tramos del IRPF, los extremeños deben tener en cuenta que la región cuenta con hasta 13 deducciones autonómicas y ha considerado que el "principal error" que cometen los contribuyentes es confirmar el borrador de la renta sin revisar la posibilidad que da el ordenamiento jurídico autonómico de aplicar deducciones solo por el hecho de residir en la comunidad.

De este modo, la consejera ha explicado que las 13 deducciones extremeñas ascendieron en el ejercicio 2023 a casi diez millones de euros, según datos provisionales, y se aplicaron en un total de 59.433 declaraciones, con una media de 167 euros.

"Si comprobamos que presentamos 555.045 declaraciones, nos preocupa que muchos contribuyentes no se apliquen estos incentivos fiscales, a los que -reitero- tienen derecho. Por supuesto, desde aquí emplazamos a que revisen toda la información que está en nuestro portal tributario. La Dirección General de Tributos, los servicios fiscales y las unidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria están para informarles acerca de ello", ha añadido.

DEDUCCIONES

En el repaso de las deducciones existentes, Manzano se ha detenido, por su importe, en la deducción por residir habitualmente en municipios de Extremadura con población inferior a 3.000 habitantes, que en 2023 ascendió en importe a más de 5,6 millones.

"Por el mero hecho de residir nos podemos aplicar en la cuota del impuesto, en la parte autonómica del impuesto, un 15 por ciento de deducción. Todos aquellos contribuyentes extremeños que residan en municipios y en entidades locales menores con este nivel de población, 3.000 habitantes, solo por vivir ahí, y siempre que se encuentren dentro de los límites de renta establecidos, lo recordamos, 28.000 euros en tributación individual, 45.000 en conjunta, siempre que estemos dentro de esas limitaciones, nos podemos aplicar un 15 por ciento", ha señalado.

Otra deducción importante también en cuantía es por arrendamiento de vivienda habitual, que en 2023 ascendió hasta más de 2,2 millones, mientras que la tercera deducción por importancia cuantitativa es la deducción por trabajo dependiente, con 579.375 euros.

"Esta deducción sí que me van a permitir decir que ojalá que no se aplique a estos niveles. Ojalá que no se aplique, porque son 75 euros que devolvemos a los contribuyentes pero el requisito es que ganen menos de 12.000 euros", ha incidido la consejera, que ha añadido que en 2023 llegó a 7.637 contribuyentes.

En cuarto lugar está la deducción para contribuyentes viudos, que son 100 euros en cómputo anual y 200 en el caso de que se cuente con descendientes y que llegó a los 455.000 euros, y en quinto por intereses de financiación ajena para la inversión en vivienda habitual para jóvenes, cuyo importe ascendió a 385.153 euros.

El resto de deducciones, como ha señalado Manzano, son por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas rurales, por cuidado de hijos menores de hasta 14 años inclusive, por compra de material escolar y por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual para jóvenes y víctimas del terrorismo.

Así como por inversión en la adquisición de acciones/participaciones por acuerdos de constitución/ampliación de capital, por el acogimiento de menores, por cuidado de familiares discapacitados y por partos múltiples.

INSISTE EN QUE SE PUEDEN BAJAR LOS IMPUESTOS Y RECAUDAR MÁS

La consejera ha señalado que la Junta trabaja en mejorar los beneficios fiscales para los extremeños, momento en el que ha recordado la reciente aprobación del proyecto de ley de medidas fiscales que entrará en vigor en cuanto se publique en el Diario Oficial de Extremadura pero que no serán de aplicación hasta la campaña de la renta correspondiente al ejercicio de 2025.

"Todo ello en un contexto, en un escenario de mayor recaudación. Alto y claro, se pueden bajar los impuestos y obtener una mayor recaudación. El ejercicio 2023 es muestra de ello. 35.000 declarantes más, una recaudación mayor que en el ejercicio anterior de 45,7 millones, con una tarifa, la que han visto al principio, mucho más beneficiosa para los extremeños que la del Estado, que supuso la devolución de 42 millones de euros", ha incidido, además de valorar el aumento en recaudación de varias figuras impositivas.

Por otro lado, y a preguntas de los medios por las deducciones autonómicas, Elena Manzano ha indicado que su departamento es "muy responsable" cuando acomete medidas tributarias y quiere medir el impacto de cada una de ellas.

"Vamos a revisarlas todas. Estamos ya trabajando en una revisión de todas. No queremos que se pierdan, no queremos que aquello que está bonificado deje de estar bonificado, sino todo lo contrario, queremos llegar a más contribuyentes y en eso trabajamos, en la posibilidad de elevar todos esos límites, siempre midiendo y mucho el impacto de cada medida tributaria", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que cuando se revisaron algunas le llamó la atención que varias de ellas están situadas en unos límites de renta que para la tributación individual exigen no ganar más de 19.000 euros. "Esto hace que sea imposible la aplicación y, por suerte, porque eso supone que los sueldos son más elevados, son mayores, a la mayoría de contribuyentes", ha dicho.