La Junta de Extremadura saca un segundo contrato de emergencia para cubrir las rutas de transporte escolar sin adjudicar

La Junta de Extremadura ha sacado este mismo jueves un segundo contrato de emergencia con el que confía en cubrir las rutas escolares pendientes de adjudicar, y que mantienen en el aire la asistencia de alumnos a sus centros educativos en el inicio del curso en la comunidad autónoma, el próximo 10 de septiembre.

Así lo ha avanzado la consejera Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, tras convocar a la prensa en la sede de la consejería, donde ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" a las familias de los estudiantes que hacen uso de este servicio que es, ha asegurado, "prioritario" para el Ejecutivo regional.

Así, y tras lograr adjudicar algunas de las rutas pendientes con el primer contrato de emergencia, confía en resolver las que quedan pendientes, y cuyo número ha preferido no compartir para, ha dicho, no interferir en el proceso, que finalizará el próximo domingo, fecha hasta la que tienen de plazo las empresas interesadas para presentar sus solicitudes.

Empresas con las que la consejera asegura que han estado negociando, y cuyas reivindicaciones han sido recogidas en este segundo contrato de emergencia. "Han sido días duros de negociaciones y de intensas reuniones con las asociaciones y con el colectivo", ha señalado la consejera, que ha reconocido "han reivindicado alguna cosa y, evidentemente, pues todo dentro de la legalidad, por supuesto, pues sí las hemos recogido".

A preguntas sobre qué cuestiones han sido contempladas, ha preferido no dar detalles del proceso, si bien ha apuntado que se trata de "una serie de cosas técnicas" que considera que "tampoco ayuda en este momento para nada contarlas".

Tampoco ha querido concretar cifras respecto al número de rutas aseguradas y pendientes de adjudicar. "Creo que en el momento en el que estamos lo que hay que hacer es trabajar para garantizar el transporte y dar cifras no va a ayudar ni en un sentido ni en el otro", ha dicho, para advertir a continuación que, asimismo, aún se están realizando las subsanaciones del primer contrato de emergencia, por lo que el número de rutas aún puede fluctuar.

"No vamos a dar cifras porque estamos dentro de un proceso y creemos que no favorecería para nada el hecho de dar cifras pero evidentemente vamos por buen camino, se está trabajando mucho y se está trabajando muy duro", ha reiterado.

En este sentido, se ha referido a los 17 millones de euros que el Ejecutivo regional ha puesto sobre la mesa este año para garantizar este "servicio vital" para una comunidad como Extremadura, ya que "solamente de esa forma podemos garantizar la educación de todos" los alumnos.

MESA DEL TRANSPORTE

Como novedad de cara a próximos años, ha avanzado que el próximo mes de septiembre, una vez iniciado el presente curso, probablemente en la segunda quincena de septiembre, se celebrará una Mesa del Transporte, en la que tomarán asiento la administración, las empresas del sector y las asociaciones de padres y madres.

Una mesa que ha venido reivindicando el colectivo para dar "certidumbre" a las familias de cara a próximos cursos y a próximos contratos, con el "objetivo claro de que todos los alumnos tengan garantizado el servicio de transporte".