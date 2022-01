La Junta estudia con pymes y autónomos nuevas ayudas tras alegar ante el Gobierno

La Junta de Extremadura ha devuelto ya al Ministerio de Hacienda 23 millones del total de algo más de 50 millones no ejecutados en las ayudas que el Gobierno central estableció para compensar a pymes y autónomos por el impacto de la pandemia. El consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, insiste en que no ha sido posible que el Gobierno flexibilizase los requisitos, aunque ha precisado que hasta el 30 de junio no se tendrá que devolver el total del dinero no gastado, por lo que se pueden ejecutar todavía otros 25 millones de euros más, de acuerdo con las alegaciones presentadas. En estos momentos, estudian con el sector más ayudas.