La Junta destaca la "resistencia" del Supercomputador de Extremadura al apagón eléctrico

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta, María Mercedes Vaquera, ha destacado la importancia de la "resistencia" del Centro de Supercomputación de Extremadura (Computaex) frente al apagón energético del pasado lunes, 28 de abril, que se prolongó durante horas.

"Aquí no ha habido ningún problema durante estas diez horas de apagón, es más, cuando se produjo, saltaron inmediatamente los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) de almacenamiento de datos y los grupos electrógenos para mantener estos sistemas", con lo que se pudo "garantizar" la "integridad" de esta infraestructura y las aplicaciones en curso, ha explicado la consejera.

Tras aproximadamente tres horas de funcionamiento, en previsión de que el apagón se prolongara en el tiempo, se realizó una "parada controlada", en línea con las medidas tomadas por el Centro Nacional de Supercomputación. Al día siguiente, alrededor de las 09,00 horas, se restableció el funcionamiento "sin incidencias" y se pudieron retomar las tareas interrumpidas "sin pérdida de información", volviendo a operar a "pleno rendimiento".

Vaquera ha señalado que, si no hubieran funcionado los sistemas de seguridad de Computaex "hubiera sido un caos en todos los sistemas de investigación que se están llevando a cabo, de todos los datos con los que se trabajan a nivel regional y nacional", puesto que se hubieran "perdido" y hubieran tenido que empezar "de nuevo" los trabajos. Además, los componentes de los ordenadores se hubieran expuesto a "posibles averías" y a "pérdidas económicas sustanciosas", apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

"Por lo tanto, creo que es de justicia reconocerlo. Muchas veces no somos conscientes de lo que hay hasta que no se produce una situación como esta", pues este apagón "tiene que servir para ver la importancia que tiene, no solamente la red eléctrica, sino todo el sistema de información y almacenamiento de datos y sistemas tecnológicos, porque dependemos de ella".

La consejera ha recordado que en este centro de computación de Cáceres se registran datos de investigaciones regionales, nacionales e internacionales y que, junto con el centro de supercomputación de Trujillo CETA-Ciemat, pertenecen al nodo de la Red Española de Supercomputación. "Son muchas las empresas, son muchos los investigadores nacionales que tienen puesta la confianza aquí y sus datos están en este centro, y la pérdida de ellos hubiera supuesto un gran impacto, no sólo por la información, sino en cuanto a prestigio", ha indicado.

"Extremadura lidera, junto a otras comunidades, la supercomputación española", ha afirmado la consejera, en gran medida gracias al Supercomputador Lusitania, que alberga todo este sistema de información y almacenamiento de datos.

Este Supercomputador Lusitania es una de las dos Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) de España con las que cuenta la región y que permiten abordar proyectos de investigación "ambiciosos" y mejorar la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas.

Computaex tiene previsto multiplicar por diez la velocidad de las operaciones de este centro a finales de año con la adquisición del supercomputador Lusitania 4, dando así un impulso "muy importante" a la investigación científica en Extremadura.

En este sentido, la consejera ha hecho hincapié en la apuesta de la Junta de Extremadura por la ciencia. "Es importante que sigamos invirtiendo en estas infraestructuras, en tecnología, en nuestros investigadores", ha dicho, y ha señalado el "compromiso" de seguir apostando por posicionar a la ciencia extremeña en un "primer nivel".

Por su parte, el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier de Francisco, ha afirmado que se han incrementado las inversiones para retener y atraer talento investigador y para apoyar a las empresas en el desarrollo de proyectos innovadores, alcanzando los 25 millones de euros en ayudas y becas para la investigación y para el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en Extremadura en menos de dos años.