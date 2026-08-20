El incendio en Las Hurdes ha calcinado 4800 hectáreas y los vecinos de tres alquerías pueden volver a casa

La Junta de Extremadura ha acordado levantar la evacuación de tres alquerías afectadas por el incendio de las Hurdes. Los vecinos de Robledo pueden regresar a sus domicilios con libertad absoluta; mientras que los habitantes de Avellanar y Castillo pueden volver a sus hogares, si bien deberán confinarse en el casco urbano. En la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) celebrada a las 10:00 de este jueves, a la que ha asistido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, también se ha acordado que Nuñomoral pasa a tener confinamiento en el casco urbano y no domiciliario.

Mientras, continúan evacuados los vecinos de ocho alquerías: Horcajo, Erías, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Cerezal y Aceitunilla, encontrándose muchos de ellos en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco. Todas las alquerías incomunicadas cuentan con presencia de la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil, así como contacto continuo con Iberdrola para garantizar el suministro eléctrico.

En la reunión de este jueves, se ha acordado además mantener la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex), así como el nivel 2 de peligrosidad del plan Infoex. El CECOPI se reunirá de nuevo a las 15:00 horas de este jueves, 20 de agosto.

Cabe recordar que el SES mantiene desplegados los recursos necesarios para garantizar la atención sanitaria a las personas evacuadas. Para ello, dispone de una unidad medicalizada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) -instalado en la sede de la cooperativa Apihurdes (Pinofranqueado)-, preparada para intervenir donde sea necesario y reforzar la asistencia sobre el terreno.

Además, durante la jornada de hoy se realizará atención y seguimiento en la residencia de Caminomorisco. A ello se suma la plena operatividad de la red de centros sanitarios y Puntos de Atención Continuada (PAC), facilitando tanto la asistencia sanitaria como el acceso a la medicación que puedan precisar los evacuados.

273 EFECTIVOS

La última estimación de hectáreas quemadas asciende a 4.800, principalmente de pinar. En la mañana de este jueves se encuentran trabajando 273 efectivos sobre el terrerno, de los que 26 son medios aéreos.

El dispositivo está formado por doce unidades de bomberos forestales, nueve unidades de maquinaria pesada, cuatro agentes del Medio Natural más seis técnicos de extinción del plan Infoex, así como efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), bomberos de la Diputación de Cáceres (SEPEI), Guardia Civil y el Servicio de Incendios Forestales de Castilla y León (Infocyl).

La declaración de los niveles 2 tanto de Infoex como de Infocaex (en una escala de cero a tres) responde a la necesidad de tomar medidas para proteger a bienes y personas y de ampliar el dispositivo de extinción con medios no asignados inicialmente a la comunidad autónoma.

Desde la dirección del Plan Infocaex se recuerda que, ante una activación, la población debe seguir las instrucciones de las autoridades, informarse a través de canales oficiales, alejarse del incendio y de las zonas donde operen medios aéreos y terrestres, colaborar con los equipos de extinción y no obstaculizar caminos de accesos, así como no utilizar drones por el riesgo de provocar accidentes graves y obstaculizar la labor de los medios aéreos.