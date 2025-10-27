SUCESOS

Herido grave un hombre en un accidente laboral al caer desde una grúa en Cabeza del Buey

Tras la llamada al 112, hasta el lugar de los hechos han acudido una unidad medicalizada de emergencia del SES, y medios de la Guardia Civil.

Extremadura |

Un hombre de 64 años ha resultado herido grave con policontusiones en un accidente laboral registrado este lunes, 27 de octubre, en Cabeza del Buey (Badajoz).

El suceso ha tenido lugar sobre las 09,00 horas en el ayuntamiento de dicha localidad, cuando el varón herido se ha caído de una grúa desde dos metros de altura.

Según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el suceso, el varón herido ha sido trasladado en estado grave hasta el Hospital Siberia.

Tras dicha llamada al 112, hasta el lugar de los hechos han acudido una unidad medicalizada de emergencia del SES, y medios de la Guardia Civil.

