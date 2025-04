migrantes no acompañados

Guardiola dice que ahora mismo Extremadura no podría acoger más menas si el Gobierno no financia para tener más recursos

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que en la actualidad la comunidad no podría acoger más menores migrantes no acompañados (menas) si el Gobierno de España no financia para poder contratar más recursos que permitan atender a esos niños "como merecen".

Redacción