Gallardo rechaza también la financiación singular catalana y pide convocar el Consejo de Política Federal del PSOE

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha avanzado que solicitará la convocatoria urgente del Consejo de Política Federal del PSOE para abordar el acuerdo de financiación singular alcanzado este lunes entre el Ejecutivo central y el catalán.

Gallardo, en rueda de prensa, ha mostrado la posición "radicalmente en contra" de la federación extremeña al acuerdo alcanzado, ya que, como ha defendido, la igualdad entre los españoles "no es negociable".

Del mismo modo, el líder de los socialistas extremeños ha reclamado "diálogo", toda vez que una reforma de "tanto calado" y que "afecta a la igualdad entre españoles y españolas no se puede hacer de forma bilateral".

"Hay que hacerlo en un marco multilateral y hay que hacerlo dentro del seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha defendido, además de lamentar que Extremadura afronte este "momento crucial" sin una oposición común y, "lo que es peor", sin un "liderazgo institucional claro".

Así, ha lamentado que la Comisión no Permanente de Estudio sobre Financiación Autonómica creada en la Asamblea de Extremadura haya finalizado sin la aprobación de ninguna de las propuestas de conclusiones presentadas por los cuatro grupos parlamentarios del PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.

"Con un gobierno del Partido Socialista esto nunca hubiera ocurrido. Nunca hubiera ocurrido esto con un gobierno del Partido Socialista. Porque Extremadura hoy podría presentarse ante el conjunto de los españoles con una posición sólida, consensuada y enriquecida con la aportación de todos los grupos políticos. Porque para los socialistas Extremadura estará siempre por delante de cualquier interés", ha asegurado.

De esta forma, ha recalcado que él no tiene "dobleces" y lo que dice en la rueda de prensa lo quiere decir también en el marco de los órganos de su partido.

"Para decirlo dentro es imprescindible que se convoque ese Consejo de Política Federal del PSOE, que es precisamente el lugar donde los secretarios generales de cada comunidad autónoma pueden trasladar y, probablemente, algunas de las cuestiones que pueda presentar Salvador Illa pueda yo entenderlas, de la misma forma que estoy convencido de que puede entender con absoluta claridad muchas de las reivindicaciones que hacemos desde Extremadura", ha asegurado.

Gallardo, durante su intervención, ha invitado también a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a hablar de cara a consensuar una posición común para que "pueda ir más fuerte, no ella, Extremadura".

"Yo le aporto una posibilidad y es que consensuemos los límites en los que Extremadura va a defender el sistema de financiación y cuáles son los límites por los que no vamos a pasar y así no solo irá con la voz del Partido Popular, irá con la voz de los extremeños", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado que el PSOE de Extremadura rechaza "frontalmente" cualquier planteamiento que suponga "privilegios" para una comunidad autónoma al margen del marco común, por lo que se ha mostrado "radicalmente" en contra del acuerdo alcanzado este lunes.

"Entendemos que la financiación autonómica no puede construirse desde la bilateralidad. La financiación autonómica nunca puede construirse desde la bilateralidad y, por supuesto, no puede estar al dictado de acuerdos políticos particulares", ha asegurado.

En su opinión, el acuerdo de financiación conocido "va en dirección contraria a los principios de igualdad, de equidad y de cohesión", principios que, cono ha sostenido, deben guiar la reforma del modelo de financiación.

Así, ha dicho que no cuestiona que Cataluña aspire a una "financiación mejor" o que quiera que se reflejen en el sistema de financiación sus singularidades, ya que todos los territorios quieren que sus singularidades queden reflejadas, ha reconocido, al tiempo que ha añadido que "lo que no se puede aceptar bajo ningún concepto es que esas diferencias justifiquen un trato fiscal preferente".

"Eso es para nosotros inasumible porque la igualdad entre los españoles no es negociable. La igualdad entre los españoles y las españolas no se negocia. Y no hay ciudadanos de primera y de segunda", ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios y, por lo tanto, si se rompe el principio de cohesión territorial se estaría rompiendo, ha dicho, también el principio de cohesión social.

Por ello, se ha mostrado a favor de abordar la financiación autonómica y su reforma, ya que el actual sistema de financiación tiene "limitaciones" y debe ser "revisado", aunque dicha reforma "no se puede hacer sin diálogo" o de "forma bilateral" sino en "marco multilateral" y dentro del seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Quiero afirmar y reafirmar y dejar claro que Extremadura no es una comunidad pobre. Es una tierra solidaria, pero la solidaridad no puede convertirse en resignación. Nosotros no nos vamos a resignar", ha aseverado, además de reconocer que, aunque se necesita llegar a acuerdos con los socios parlamentarios, éstos "no pueden quebrar el principio de igualdad o intentar que el Partido Socialista lo quiebre".

También ha considerado que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña es "idéntico" a la acción política de Guardiola en Extremadura, que no es otro, ha dicho, que "premiar a quienes más tienen para castigar a los que más necesitan".

"Y por eso, igual que combatimos las políticas de Guardiola que quiebran la igualdad entre extremeños, también vamos a combatir las políticas que quiebren la igualdad entre los españoles", ha remarcado el secretario general del PSOE de Extremadura.

A preguntas por la anuncio de María Guardiola de que su Ejecutivo recurrirá ante los tribunales el acuerdo, Gallardo ha considerado que la presidenta ha hecho "lo mismo que hace siempre. Anuncios más o menos llamativos, más o menos sorprendentes".

"Yo creo que si realmente Guardiola quisiera evitar el saqueo separatista, como ella ha dicho, lo primero que tendría que dar es ejemplo en Extremadura. Porque ella ha saqueado las cuentas de los extremeños precisamente para dejar el dinero en el bolsillo de los que más tienen", ha incidido.

"Para ser creíble, para llevar una posición clara y firme, uno tiene que buscar el consenso y el acuerdo, pero además tiene que dar ejemplo. Y no te puedes presentar ante el marco de la política fiscal de este país diciendo que necesitas más y al mismo tiempo eliminar impuestos. Son 120 millones de euros los que ha condonado a cuatro privilegiados en Extremadura, además de, como saben, rechazar la quita de deuda, que son 1.700 millones. Y además, para más INRI, todo ello aderezado o acompañado con un incremento de la deuda pública", ha señalado.