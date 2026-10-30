La Guardia Civil detiene a un vecino del municipio pacense de Zafra, por una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.

La Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio pacense de Zafra, por una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictado por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Badajoz por un delito de atentado contra la autoridad.

Los hechos ocurrieron este pasado martes 27 de octubre, cuando agentes del Destacamento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Zafra que se encontraba realizando un control de seguridad vial en la carretera N-432, dentro del municipio segedano, procedieron a identificar al conductor de un turismo. La persona manifestó de forma vehemente que circulaba con extrema urgencia debido a que su pareja a bordo, en estado de gestación, se encontraba indispuesta, por lo que anteponiendo la salud de la ciudadana y la asistencia humanitaria, los agentes permitieron que el vehículo continuara su marcha hacia el hospital del municipio.

Posteriormente, con las comprobaciones y verificación realizadas en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), los agentes descubrieron que al turismo le figuraba la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, que el conductor carecía de permiso de conducción en vigor, además de constarle una orden de su búsqueda, detención e ingreso en prisión dictado por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Badajoz para cumplir una pena privativa de libertad de cuatro meses por un delito de atentado contra la autoridad.

Ante la sospecha de que esta persona estaba empleando maniobras evasivas para eludir su identificación, control y detención, se solicitó el apoyo de otras patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil. Una vez localizado, se procedió a su detención e instrucción de las correspondientes diligencias y traslado al Centro Penitenciario de Badajoz.