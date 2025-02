Gallardo tacha de "tramposa" la propuesta del PP sobre las nucleares, que busca una "amnistía fiscal" a las empresas

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha aseverado que la Proposición no de Ley presentada por el PP y aprobada este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados respecto a la continuidad de las centrales nucleares es "tramposa", ya que "contempla la condonación de los impuestos que tienen que pagar las empresas por desarrollar su actividad".

Por eso, Gallardo ha apuntado, en declaraciones a los medios este jueves en Mérida, que esa Proposición no de Ley "no solo pide la continuidad de los siete reactores de España", sino que contemplaba la "amnistía fiscal" de la ecotasa que pagan las empresas para garantizar la conservación de los residuos nucleares que ellas mismas generan, en detrimento de los ciudadanos", ha dicho.

En ese sentido, "por esa regla de tres de la señora Guardiola, tenemos que decir que si la posición del PSOE es la que han marcado los diputados extremeños en Madrid, ya sabemos cuál es la posición del PP en materia de política social", ha dicho Gallardo en alusión al voto en contra del PP en el Congreso al decreto 'omnibus' que incluía la subida de las pensiones.

Por todo ello, el dirigente socialista extremeño ha pedido seriedad sobre este asunto y ha reiterado que la posición del PSOE de Extremadura respecto a Almaraz "es clara y no ha cambiado", por lo que defiende "su continuidad aquí y en Madrid", ha dicho.

"Apostamos por la continuidad de Almaraz mientras no haya una alternativa real y esa continuidad tiene que partir de las empresas, que tienen que pedir al Gobierno de España la prórroga", ha añadido Gallardo, quien ha apuntado que el Gobierno de España no puede prorrogar mientras las empresas no lo soliciten.

Ante esta situación, ha reclamado a las empresas que lo soliciten y "lo hagan sin chantaje fiscal", ya que se trata de empresas que "tienen un volumen de negocio y beneficios escalofriantes", por lo que "no pueden chantajear con que la única forma de continuar con las centrales abiertas sea la bajada de impuestos".

CONSTRUCCIÓN DE 3.000 VIVIENDAS

Por otro lado, y respecto a la iniciativa de la Junta de Extremadura de construir 3.000 viviendas protegidas, Gallardo cree que se trata de una medida "ineficaz que la señora Guardiola se saca sin haber contado con el sector de la construcción".

"Es sacarse de la chistera una paloma que no va a volar porque es imposible realizar 3.000 viviendas cuando no tienes suficientes trabajadores para hacerlo", ha concluido.