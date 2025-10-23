La facturación media por habitación de los hoteles extremeños crece el 3,6 % en septiembre

La facturación media diaria por habitación ocupada (ADR) de los hoteles de Extremadura fue de 68,63 euros en septiembre, un crecimiento del 3,64 por ciento anual, según los datos publicados este jueves por el INE. Se trata de la cantidad más alta de un mes de septiembre de toda la serie histórica, iniciada en 2010.

Septiembre finalizó con descensos en el número de viajeros y pernoctaciones en Extremadura, con un mejor compartimiento en el caso de los turistas internacionales. Los alojamientos hoteleros recibieron 130.386 viajeros, el 9,4 por ciento menos que en el mismo mes de 2024, de los cuales 28.166 fueron extranjeros, una disminución del 3,3 por ciento.

Las pernoctaciones, por su parte, sumaron un total de 231.671, un decrecimiento del 9,2 por ciento respecto a septiembre del año pasado, de las que 42.365 fueron generadas por no residentes en España, un descenso del 3,8 por ciento anual. La estancia media en la región fue de 1,78 noches por viajero.