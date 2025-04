Extremadura tendrá 2.000 alumnos menos el curso 2025/26 con la ayuda de 200 euros en 2º de Infantil como novedad

El proceso de escolarización para el curso 2025/2026 ha comenzado este viernes, 4 de abril, en Extremadura, que mantiene la tendencia a la pérdida de alumnos de los últimos años, y que llega entre sus principales novedades con la extensión de las ayudas de 200 euros mensuales para la escolarización en 2º curso de infantil, es decir, para los de entre 1 y 2 años.

La consejera de Educación, Ciencia y Tecnología, Mercedes Vaquera, acompañada por la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, ha avanzado las principales fechas y cifras del nuevo curso, donde ha puntualizado que serán 2.000 los alumnos que aproximadamente perderá la enseñanza extremeña en infantil y primaria, que se suman a los 5.000 de los dos cursos anteriores.

De este modo, el proceso de escolarización empieza este viernes, 4 de abril, y permanecerá abierto hasta las 14,00 horas del próximo 25 de abril. Posteriormente se procederá a la baremación de las solicitudes, que será hasta el 15 de mayo y la publicación de las listas provisionales será hasta el 21 de mayo. Después se abren los plazos para la presentación de reclamaciones y finalmente el 18 de junio se publicarán las listas definitivas de los alumnos admitidos en los centros educativos.

La consejera ha resaltado que la oferta de plazas atiende "con solvencia la demanda" y que la escolarización "de todos y cada uno de los alumnos extremeños está más que garantizada", puesto que, a pesar del descenso de alumnos, se ha mantenido la oferta del curso 24-25, y en algunos casos incluso se ha supera incluso en algunos casos, se ha superado la oferta que tenemos en este curso 2024-25.

En concreto, los puestos escolares ofertados para alumnos de tres años es de 12.799 plazas, y la previsión que se matricularán, es decir, aquellos nacidos en el año 2022, es de 6.814, con lo que la consejería garantiza el acceso a la educación pero también "el derecho que tienen las familias de elegir" el centro educativo que estimen más oportuno para sus hijos.

7.000 ALUMNOS MENOS EN TRES AÑOS

Vaquera ha subrayado que es una "barbaridad" la reducción de 7.000 alumnos en los último tres años, si bien ha remarcado que en estos cursos no se ha "cerrado ningún colegio, no hemos cerrado ningún grupo, no hemos despedido ni suprimido a ningún docente", ya que, ha apuntado, hay 916 más.

Esto es porque el Ejecutivo regional quiere "aprovechar esta coyuntura" para continuar reduciendo la ratio en las aulas para mejorar la calidad de la educación.

En este sentido, ha recordado que en esta legislatura el Gobierno de María Guardiola ha bajado la ratio de 25 a 22 alumnos por aula en el primer y segundo curso del segundo ciclo de Educación Infantil. Y este próximo curso, es decir, el curso 25-26, se hará también al tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil. De esta forma, en todas las aulas de los niños de entre 3 y 6 años la ratio será de 22 alumnos.

Igualmente, permanecerá la reducción o la bajada de ratio que hemos ido aplicando para estos dos cursos anteriores. Es decir, la ratio en Bachillerato se mantendrá en 30 alumnos por aula, cuando al inicio de la legislatura era de 35.

En relación a los alumnos que van a acceder por primera vez al instituto, es decir, para los de primero de la ESO, estos alumnos ya han pasado por un proceso específico de adscripción, cuyas listas se publicaron el pasado 28 de marzo, de modo que los que lo deseen pueden modificar el centro hasta el próximo 25 de abril.

En todo caso, ha destacado que cerca del 97% de estos alumnos han obtenido la plaza en el centro educativo que han elegido como primera opción. En concreto, de los 7.822 alumnos que van a cursar primero de la ESO el próximo curso, 7.587 han obtenido plaza en el centro elegido como primera opción.

200 EUROS PARA ALUMNOS DE 1 A 2 AÑOS

En cuanto a la escolarización del primer ciclo de Infantil, , ha señalado que el presente curso se han acogido las ayudas de 200 euros mensuales puestas aprobadas por el Ejecutivo regional más de 2.400 familias, en este caso de tercer curso, es decir, lo niños de 2 y 3 años, en centros públicos de la Junta de Extremadura, de titularidad municipal, y centros privados autorizados por la Consejería de Extremadura.

Como novedad para el próximo curso 25/26 se encuentra la ampliación de esta ayuda para el segundo curso del primer ciclo de educación infantil, los de 1 y 2 años, de modo que la "intención" del Gobierno de María Guardiola es extenderlo al primer curso en el 26/27.

Para el próximo curso, en Extremadura hay 6.842 niños nacidos en el año 2024, que en el curso que viene tendrán entre 1 y 2 años; y 6.810 niños nacidos en 2023, que tendrán entre 2 y 3 años, según el INE, para los que el ejecutivo autonómico va a destinar ayudas que superarán los 11,5 millones de euros.

En concreto, la oferta total de las plazas de 0 a 3 es de casi 8.000 vacantes, distribuidos entre 361 centros educativos, de los que 124 son aulas infantiles, 40 escuelas infantiles de la Junta de Extremadura, 11 de gestión cedidas a los ayuntamientos, 163 escuelas infantiles municipales y 43 centros privados autorizados por la Consejería de Educación.

Cabe subrayar que el periodo de matriculación en Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato será del 1 al 15 de julio. Las solicitudes se pueden hacer de manera virtual a través de la Plataforma Rayuela o de manera presencial en los centros educativos o en las comisiones de escolarización.