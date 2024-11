El PP de Extremadura respalda que Génova se persone en el caso del hermano de Pedro Sánchez: "es un tema nacional"

El vicesecretario de Organización del PP de Extremadura, José Manuel García Ballestero, ha considerado una "decisión acertada" que haya sido la formación a nivel nacional la que se haya personado en la causa abierta por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

"Es una cuestión a nivel nacional, aunque nos afecta aquí en Extremadura porque está contratado por la Diputación Provincial de Badajoz", ha señalado García Ballestero, en tanto que David Azagra "no deja de ser el hermano del presidente de la Gobierno".

Por este motivo, considera que era el PP a nivel nacional quien tenía que dar este paso que los 'populares' extremeños respaldan y apoyan porque "es un tema nacional".

Cabe recordar que el Partido Popular ha decidido personarse en la causa abierta contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, en el Juzgado número 3 de Badajoz.

Este juzgado de Badajoz abrió en junio diligencias de investigación contra el hermano de Pedro Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el responsable de Recursos Humanos de esta institución, por presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

CONTINUIDAD DE ALMARAZ

Por otro lado, en una rueda de prensa este lunes en la sede regional del partido, en Mérida, el dirigente 'popular' ha vuelto a solicitar al Gobierno que alargue la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz, de cuya continuidad dependen más de 4.000 trabajadores de forma directa e indirecta.

Los 'populares' creen que "no existe ningún motivo para ello", y que este posicionamiento no solo lo tiene el propio PP, sino la sociedad extremeña "en general" y "muchos expertos y profesionales" que consideran, ha dicho, que no hay "evidencias" que apoyen este cierre que está basado en "un sectarismo ideológico que daña sin justificación ninguna a Extremadura y a sus intereses económicos y sociales".

En este sentido, ha lamentado que en el PSOE extremeño sean en esta cuestión "sumisos" ante la postura del Gobierno central a pesar de desconocer aún los "motivos por los que se llega a cerrar Almaraz". El dirigente 'popular' sostiene que de esta forma lo único que hacen los socialistas es "darle la espalda" a los extremeños.

"Intentemos convencer al Gobierno para que no se cierre Almaraz", ha citado García Ballestero, en alusión a las palabras del CEO de Iberdrola, que evidencian que las empresas propietarias de la planta también se muestran a favor de que continúe su actividad.

"Este cierre es una decisión que no tiene justificación ninguna, ni de carácter económico, ni técnico, ni científico, ni medioambiental", puesto que Almaraz, ha asegurado, se encuentra entre las diez centrales más seguras de las 413 instalaciones en funcionando en el mundo.

"Acabar con esta central nuclear sería una ruina para todo el Campo Arañuelo, una ruina que tiene la marca del PSOE", ha espetado, para remarcar que el PP y el gobierno de María Guardiola van a "seguir luchando para que una de las mayores industrias de nuestra región siga abierta", porque "si Almaraz cierra, Extremadura pierde".