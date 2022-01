Extremadura ha realizado más de 6.400 contrataciones en el SES para afrontar la sexta Ola

Entre Noviembre del año 2021 y este mes de enero, Extremadura ha realizado más de 6.400 contrataciones en el Servicio Extremeño de Salud, para afrontar la deriva de una sexta ola, en donde el 94% de los contagios, ya corresponden a la cepa de Ómicron. A fecha de 12 de enero de 2022, Vergeles ha incidido en que hay 536 eventuales contratados en el SES solo para atender la Covid, la mayoría enfermeras y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, además de apuntado que la región está reforzando los asuntos que tienen que ver con la tramitación de las bajas laborales. José María Vergeles, consejero de Sanidad, indicaba en el primer pleno de la asamblea regional de este año que "Hemos ido poniendo los medios que entendíamos que teníamos que poner en cada momento y quien se crea o quien entienda que esta ola se podía haber previsto está fuera de la realidad o es el único del mundo que lo sabe".

También apuntaba que dentro de los fondos de resiliencia y destinados a la recuperación Covid, llegarán a Extremadura hasta 2023, 94 millones y medio de euros. Los grupos de la oposición, apuntaban a que la situación de la Atención Primaria en Extremadura es muy grave y que los esfuerzos que se están haciendo no son suficientes. Elena Nevado, del Grupo Popular, apuntaba a que somos la sexta comunidad autónoma con mayor incidencia y con mayor contagio del todo el país, con una atención primaria colapsada "y lo peros no ha llegado, 12 millones de españoles nos vamos a contagiar de aquí a final de mes".

José María Casares, Ciudadanos, apuntaba "toda la población sabía que esto iba a pasar, y lo prudente habría sido preparar al sistema sanitario para lo que iba a venir, un incremento exponencial de los contagios. Porque eso ha conllevado a que crezca la tensión y la carga de trabajo, especialmente, en los centros de atención primaria".

Por último, Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura, señalaba que lo que se ha hecho no ha sido ni parchear . "En estas fiestas navideñas nos hemos encontrado con puntos de atención continuada que no tenían médicos y con centros de salud que no tenían personal de enfermería" apuntaba.