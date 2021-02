Extremadura prorroga una semana más las medidas vigentes en hostelería y comercio. El toque de queda sigue a las 22,00 horas.

Sin Cambios. El consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha prorrogado durante una semana más los actuales aforos de la hostelería y el comercio en la región y el horario hasta el toque de queda, que se mantiene a las diez de la noche. Toque de queda que seguirá igual, por lo menos, hasta el 7 de marzo. Lo único que se ha autorizado es igualar aforos en espectáculos como los taurinos, con los de las competiciones deportivas, que es del 40 por ciento. Según ha explicado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, se va a buen ritmo de descenso, con una incidencia acumulada de 87 casos a los 14 días, pero debemos llegar al objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud, que es tener menos de 50 casos. Vergeles dice que ahora hay que consolidar la situación y conocer el porcentaje de presencia de las nuevas variantes del coronavirus en Extremadura, de las que, por ahora, sólo se ha detectado la británica. Además preocupa mucho la situación de la localidad pacense de Calamonte que tiene una incidencia de 957 casos a los 14 días. Se ha hecho un cribado en su colegio y se seguirán rastreando casos. En algunos hay sospecha de cepa británica, pero si no baja la incidencia, no descartan confinar la población y cerrar servicios no esenciales. Vergeles llama a sus vecinos a extremar la precaución.

En cuanto a la vacunación, el consejero de Sanidad dice que va a un ritmo adecuado, con alrededor del 7 por ciento de la población susceptible inoculada, aunque el cuello de botella, ha dicho, se encuentra en las dosis que llegan. Desde que se inició la campaña de vacunación, se ha vacunado a más de 60.400 extremeños y más de 38.400 tienen la pauta de vacunación completa. Vergeles dice que no se plantean obligar a la población a vacunarse ya que la población extremeña siempre ha sido muy receptiva.

Finalmente, y sobre el retraso en el suministro de las vacunas de AstraZeneca, Vergeles ha considerado que es una mala noticia que puede llevar a un retraso de un par de semanas a la hora de vacunar a determinados grupos, pero no a las segundas dosis que, por el principio de precaución, ha conseguido la comunidad.