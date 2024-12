Badajoz acoge la VII edición del encuentro Empresarios En Positivo organizado por Onda Cero

Empresario, empresaria, ¿Quieres terminar el año con las cosas claras sobre el futuro de tu negocio? Vuelve el evento MetaFuturo Impulsa VII Empresarios en Positivo, organizado por Onda Cero en Badajoz. Será el próximo martes 17 de diciembre en el Edificio Ibercaja (Badajoz), un evento empresarial que desde 2018 tiene como objetivo fundamental trasladar al sector empresarial un mensaje de optimismo y confianza en el futuro.

Este año con el Panel Empresarial "La incidencia de la IA en la empresa” con voces relevantes del tejido empresarial extremeño; y la Ponencia "Extremadura en la era de la tecnología global" del prestigioso economista José Carlos Díez, uno de los más influyentes y mediáticos del momento.

José Carlos Díez es profesor de Macroeconomía y Finanzas Internacionales y colaborador de Onda Cero en Más de Uno con Carlos Alsina, y La Brújula de Rafa Latorre. Durante 9 años, fue economista jefe de 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘮𝘰𝘯𝘦𝘺, bróker líder en España en deuda pública, desde donde asesoró a las principales empresas y entidades financieras españolas. Participó en la creación de las previsiones del panel de expertos del BCE para la economía de la Eurozona y de FUNCAS para España. Su vida académica se ha desarrollado principalmente en la Universidad de Alcalá de Henares donde es Profesor de Macroeconomía y Finanzas Internacionales desde 2002. También fue profesor de Macroeconomía en el Master of Business Administration de ICADE.

Su presencia en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales es muy intensa: Onda Cero, Ser, Antena 3, La Sexta, EL País, Bloomberg, Reuters, The Economist y Financial Times. Además: Premio Bitácoras 2016 al mejor Blog de Economía. Su prestigio le ha llevado a ser Miembro del Consejo Asesor del PNUD, organismo de la ONU para América Latina. Es CEO de Global Economic Analysis, una consultora que asesora sobre estrategias financieras y económicas, y Director de la cátedra Orfin de la Universidad Alcalá. En 2012 publicó su primer Best Seller, “Hay vida después de la crisis” y en 2015 “La economía no da la felicidad”.

El evento MetaFuturo Impulsa VII Empresarios en Positivo, organizado por Onda Cero, será el 17 de diciembre en el edificio de Ibercaja.

PROGRAMA:

09:00H CAFÉ BIENVENIDA (Hall)

09:30H METAFUTURO IMPULSA VII EMPRESARIOS EN POSITIVO (Auditorio)

11:15H BRUNCH-NETWORKING (Hall)

Imprescindible invitación. Consigue la tuya llamando al 924 24 76 24 o en el correo electrónico extremadura@ondacero.es.

Patrocinan: Almatia, Aqualia, CREEX (Confederación regional empresarial extremeña), Lexitania, Proyecto Universidad Internacional en Extremadura Uninde, Ayuntamiento de Badajoz y Diputación de Badajoz.

Colaboran: Extremadura Avante y Junta de Extremadura.

Algunos de los profesionales que ya han pasado por este encuentro han sido los expertos Carlos Rodríguez Braun, Ignacio Rodríguez Burgos, Daniel Lacalle o Ingrid Gutiérrez.