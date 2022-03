Extremadura oferta al Gobierno 732 plazas para la acogida de refugiados de Ucrania

Extremadura ha ofrecido al ministerio de Inclusión 732 plazas para acoger a refugiados de Ucrania, entre adultos y menores, de las que 60 ya están habilitadas en un albergue de la localidad pacense de Olivenza y otras 60 en Cáceres. En esta iniciativa participan la administración regional, los ayuntamientos, empresas y diversas organizaciones. Así lo ha explicado el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien insiste en que la ayuda a estas personas se haga siempre por cauces oficiales y hace especial hincapié en los menores donde los servicios sociales tienen la instrucción de informar a la Policía Nacional para registrarlos. De esa forma, si procede en un futuro, podrán volver a su país y por otro lado, y muy importante en estos conflictos, se evitaría la trata de seres humanos. También ha llamado la atención a las personas que, a título individual y con la mejor intención, se han desplazado a las fronteras con Ucrania para traerse a refugiados. Vergeles dice que no hay que incentivar este tipo de actuaciones ya que no garantizan los derechos de las personas y, a lo mejor, no se trae a las personas que más lo necesitan. En cuanto a los adultos, se les está facilitando una visado para que tengan derecho a vivienda y permiso para trabajar de un año prorrogable a otros dos más.