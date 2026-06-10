Extremadura contará con seis comedores escolares más el próximo curso 2026-2027, que se ubicarán en las localidades de Don Álvaro, Higuera de Llerena, Valdecaballeros, Valverde de Mérida, Guadajira y Torrejoncillo.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha anunciado la apertura de estos nuevos comedores escolares, que darán servicio a 176 usuarios. Con ellos, la red de comedores en la región se amplía a 237 con un presupuesto de casi 13 millones de euros.

Valencia ha explicado que el servicio de comedores es "vital" y "muy necesario" para la conciliación de las familias y es una cuestión en la que la Junta viene trabajando de "manera muy intensa" desde su llegada al gobierno en 2023.

En este sentido, la consejera ha hecho hincapié en que ningún alumno se quedará sin este servicio, "tal y como viene sucediendo desde que comenzara la anterior legislatura".

"Desde el principio la presidenta María Guardiola indicó que ningún niño se tenía que quedar fuera del comedor y así hemos estado trabajando", ha señalado.

Por ello, ha insistido en que, desde 2023 hasta ahora, han sido muchos los avances que se han hecho a nivel presupuestario en la apuesta por los comedores y, este curso, se cuenta con 3.000 alumnos gratuitos más que en el año 2022, ha informado la Junta en nota de prensa.

También ha afeado que el anterior Ejecutivo socialista anunciase una "falsa gratuidad universal". "Fue una medida que anunciaron a escasos cinco meses de las elecciones -del 2023- y los datos hoy nos reflejan que nuestro modelo es el modelo que funciona porque eso ha permitido que ningún alumno se haya quedado fuera", ha señalado.