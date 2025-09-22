Este martes se abre la convocatoria de ayudas para movilidad eléctrica para 2025 con un presupuesto de 8.270.723 euros

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica hoy los requisitos para acceder a la convocatoria de ayudas para movilidad eléctrica, dentro del plan MOVES III y que cuenta con un presupuesto para el año 2025 de 8.270.723,00 euros.

Estas ayudas están destinadas a la adquisición de vehículos eléctricos y a la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Podrán acceder a las ayudas las personas físicas, empresas, comunidades de propietarios, entidades locales menores, mancomunidades y diputaciones, la Universidad de Extremadura y las entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones y otros entes públicos del Estado que desarrollen actividades económicas por las que ofrezcan bienes y / o servicios en el mercado, siempre que tengan residencia fiscal en Extremadura.

La ayuda máxima para adquisición de vehículos es de 9.900 euros y la subvención a la instalación de puntos de recarga puede alcanzar hasta el 80 % de la inversión.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá mañana martes, 23 de septiembre de 2025, y concluirá el 31 de diciembre de 2025.

Los formularios para la solicitud y otros datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial de Extremadura junto con la convocatoria. Las solicitudes se tramitarán de forma electrónica a través del punto de acceso general electrónico www.juntaex.es dentro de la ficha correspondiente al trámite https://www.juntaex.es/w/6033