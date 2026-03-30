Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Liga Nacional Juvenil
Villafranca-Santa Amalia (1-0)
Hispanolusa-Cacereño (1-4)
Extremadura-Fuente de Cantos (2-1)
Zafra-San Roque (3-0)
La Cruz Villanovense B-Vedruna Cáceres (1-3)
Ciudad de Plasencia-Flecha Negra (4-2)
Diocesano B-Don Bosco (4-1)
Don Benito-Moralo (4-2)
Badajoz B-Mérida (1-1)
Primera RFEF Femenina
Alavés-Cacereño (1-1)
Segunda RFEF Femenina
Unión Viera-SportExtremadura (0-4)
Granada B-Cacereño Atlético (2-2)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Racing de Ferrol (2-1)
Cacereño-Lugo (1-2)
Segunda RFEF Masculina
Coria-Socuéllamos (2-2)
Extremadura-Minera (1-0)
Tercera RFEF Masculina
Montijo-Montehermoso (4-0)
Llerenense-Jerez (1-1)
Pueblonuevo-Villanovense (2-0)
Santa Amalia-Azuaga (0-4)
Don Benito-Gévora (2-0)
Villafranca-Calamonte (1-0)
Diocesano-Puebla de la Calzada (1-0)
Badajoz-Cabeza del Buey (2-1)
Moralo-Jaraíz (0-1)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia-Arroyo (4-0)
Moralo B-Cabezuela (1-0)
Moraleja-Malpartida (2-2)
Torrejoncillo-Torreorgaz (1-6)
Amanecer-Piornal (2-1)
Chinato-UP Plasencia (2-1)
Talayuela-Trujillo (2-0)
Grupo 2
Barbaño-Talavera (0-3)
Villar del Rey-Valverdeño (0-2)
Valdelacalzada-Sanvicenteño (0-1)
Badajoz B-San Jorge (4-1)
La Garrovilla-Lobón (3-0)
Cheles-Valdebótoa (0-1)
Guadiana-Hernando de Soto (4-2)
Grupo 3
Miajadas-Zarceño (1-1)
Talarrubias-Hernán Cortés (0-2)
Almoharín-Gimnástico Don Benito (0-1)
Castuera-Athletic Valle (7-2)
Monterrubio-Quintana (1-2)
Campanario-Guareña (3-0)
Valdivia-Peleño (0-2)
Grupo 4
Fuente de Cantos-Gran Maestre (0-0)
Mérida Promesas-Oliva (1-1)
Zafra-San Serván (1-1)
Bienvenida-Belenense (0-1)
Don Álvaro-La Estrella (3-3)
Aceuchal-Solana (1-3)
Torremejía-Usagre (0-1)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Casar de Cáceres-Cañaveral (9-0)
Amanecer B-Brocense (3-1)
Hervás-Las Hurdes (2-3)
El Batán-Jerte (3-0)
Valdefuentes-Ciudad de Plasencia B (2-2)
Aceituna-Navaconcejo (2-1)
Nuevo Cáceres-Tiétar (8-0)
Grupo 2
Madroñera-Malpartida (0-2)
La Haba-Metelinense (2-2)
Herrera-San Bartolomé (1-1)
Valdehornillo-Madrigalejo (3-0)
Esparragosa-Orellana (0-0)
Puebla de Alcocer-Fuenlabrada (0-3)
Ilipense Zalamea-Palazuelo (2-2)
Grupo 3
San Francisco de Olivenza-Hispanolusa (1-2)
Puebla de la Calzada B-Puerta Palmas (3-0)
Villanueva del Fresno-Alburquerque (0-2)
Olivenza UD-Santa Quiteria (4-1)
San Roque-La Roca (2-2)
Obandina-Peña El Valle (2-2)
Valencia de Alcántara-La Albuera (3-1)
Grupo 4
Vadesa-Alange (5-2)
Jerez B-Ribereña (0-5)
Juventud UVA-Berlanga (3-5)
Campillo-Segureña (2-1)
Fornacense-Trujillanos (4-4)
Higuera-Monesterio (0-2)
Santa Marta-Fregenal (4-0)
FÚTBOL SALA
Segunda División B Masculina (Grupo 4)
Jerez-Moral (1-7)
Vivocuenca-Grupo López Bolaños (6-6)
Tercera División Masculina
Talayuela-Castañar de Ibor (6-5)
Granja-Ciudad de Almendralejo (2-7)
Salvatierra-Burguillos (7-3)
Badajoz Energía-Arroyo (9-6)
Casar de Cáceres-Cáceres Universidad (5-4)
Villagarcía-Torrecillas (6-6)
Rena-Navalmoral (10-3)
Colegio San José-Jarandilla (9-7)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Cajasol Baloncesto Sevilla (60-62)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Segle XXI (57-65)
Segunda FEB Masculina
Clavijo-Cáceres Patrimonio (79-68)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Sagrado Corazón Cáceres (88-78)
Vitaly La Mar Badajoz-CBA Spain (83-46)
San Antonio Cáceres-Moraleja (104-62)