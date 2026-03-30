DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF: Victoria para el Mérida y derrota para el Cacereño. En 2ª: Ganaba el Extremadura y empataba el Coria. En 3ª: Ganaban Don Benito, Badajoz y Jaraíz. Derrota para el Villanovense y tablas entre Llerenense y Jerez, entre otros. Y en baloncesto: Triple derrota para Al-Qázeres, Miralvalle y Cáceres Patrimonio.

Redacción

Extremadura |

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RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Liga Nacional Juvenil

Villafranca-Santa Amalia (1-0)

Hispanolusa-Cacereño (1-4)

Extremadura-Fuente de Cantos (2-1)

Zafra-San Roque (3-0)

La Cruz Villanovense B-Vedruna Cáceres (1-3)

Ciudad de Plasencia-Flecha Negra (4-2)

Diocesano B-Don Bosco (4-1)

Don Benito-Moralo (4-2)

Badajoz B-Mérida (1-1)

Primera RFEF Femenina

Alavés-Cacereño (1-1)

Segunda RFEF Femenina

Unión Viera-SportExtremadura (0-4)

Granada B-Cacereño Atlético (2-2)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Racing de Ferrol (2-1)

Cacereño-Lugo (1-2)

Segunda RFEF Masculina

Coria-Socuéllamos (2-2)

Extremadura-Minera (1-0)

Tercera RFEF Masculina

Montijo-Montehermoso (4-0)

Llerenense-Jerez (1-1)

Pueblonuevo-Villanovense (2-0)

Santa Amalia-Azuaga (0-4)

Don Benito-Gévora (2-0)

Villafranca-Calamonte (1-0)

Diocesano-Puebla de la Calzada (1-0)

Badajoz-Cabeza del Buey (2-1)

Moralo-Jaraíz (0-1)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Ciudad de Plasencia-Arroyo (4-0)

Moralo B-Cabezuela (1-0)

Moraleja-Malpartida (2-2)

Torrejoncillo-Torreorgaz (1-6)

Amanecer-Piornal (2-1)

Chinato-UP Plasencia (2-1)

Talayuela-Trujillo (2-0)

Grupo 2

Barbaño-Talavera (0-3)

Villar del Rey-Valverdeño (0-2)

Valdelacalzada-Sanvicenteño (0-1)

Badajoz B-San Jorge (4-1)

La Garrovilla-Lobón (3-0)

Cheles-Valdebótoa (0-1)

Guadiana-Hernando de Soto (4-2)

Grupo 3

Miajadas-Zarceño (1-1)

Talarrubias-Hernán Cortés (0-2)

Almoharín-Gimnástico Don Benito (0-1)

Castuera-Athletic Valle (7-2)

Monterrubio-Quintana (1-2)

Campanario-Guareña (3-0)

Valdivia-Peleño (0-2)

Grupo 4

Fuente de Cantos-Gran Maestre (0-0)

Mérida Promesas-Oliva (1-1)

Zafra-San Serván (1-1)

Bienvenida-Belenense (0-1)

Don Álvaro-La Estrella (3-3)

Aceuchal-Solana (1-3)

Torremejía-Usagre (0-1)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Casar de Cáceres-Cañaveral (9-0)

Amanecer B-Brocense (3-1)

Hervás-Las Hurdes (2-3)

El Batán-Jerte (3-0)

Valdefuentes-Ciudad de Plasencia B (2-2)

Aceituna-Navaconcejo (2-1)

Nuevo Cáceres-Tiétar (8-0)

Grupo 2

Madroñera-Malpartida (0-2)

La Haba-Metelinense (2-2)

Herrera-San Bartolomé (1-1)

Valdehornillo-Madrigalejo (3-0)

Esparragosa-Orellana (0-0)

Puebla de Alcocer-Fuenlabrada (0-3)

Ilipense Zalamea-Palazuelo (2-2)

Grupo 3

San Francisco de Olivenza-Hispanolusa (1-2)

Puebla de la Calzada B-Puerta Palmas (3-0)

Villanueva del Fresno-Alburquerque (0-2)

Olivenza UD-Santa Quiteria (4-1)

San Roque-La Roca (2-2)

Obandina-Peña El Valle (2-2)

Valencia de Alcántara-La Albuera (3-1)

Grupo 4

Vadesa-Alange (5-2)

Jerez B-Ribereña (0-5)

Juventud UVA-Berlanga (3-5)

Campillo-Segureña (2-1)

Fornacense-Trujillanos (4-4)

Higuera-Monesterio (0-2)

Santa Marta-Fregenal (4-0)

FÚTBOL SALA

Segunda División B Masculina (Grupo 4)

Jerez-Moral (1-7)

Vivocuenca-Grupo López Bolaños (6-6)

Tercera División Masculina

Talayuela-Castañar de Ibor (6-5)

Granja-Ciudad de Almendralejo (2-7)

Salvatierra-Burguillos (7-3)

Badajoz Energía-Arroyo (9-6)

Casar de Cáceres-Cáceres Universidad (5-4)

Villagarcía-Torrecillas (6-6)

Rena-Navalmoral (10-3)

Colegio San José-Jarandilla (9-7)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Cajasol Baloncesto Sevilla (60-62)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Segle XXI (57-65)

Segunda FEB Masculina

Clavijo-Cáceres Patrimonio (79-68)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Sagrado Corazón Cáceres (88-78)

Vitaly La Mar Badajoz-CBA Spain (83-46)

San Antonio Cáceres-Moraleja (104-62)

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