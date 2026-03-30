DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF: Victoria para el Mérida y derrota para el Cacereño. En 2ª: Ganaba el Extremadura y empataba el Coria. En 3ª: Ganaban Don Benito, Badajoz y Jaraíz. Derrota para el Villanovense y tablas entre Llerenense y Jerez, entre otros. Y en baloncesto: Triple derrota para Al-Qázeres, Miralvalle y Cáceres Patrimonio.

Redacción