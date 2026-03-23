DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF doble empate para Mérida y Cacereño. En 2ª, triunfo del Coria, empate del Extremadura. En 3ª: Empataba el Don Benito, ganaban Villanovense, Badajoz y Jaraíz. En baloncesto caían Al-Qázeres y Miralvalle, ganaba Cáceres Patrimonio.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Badajoz-Rayo Alcobendas (2-1)

Las Rozas-Diocesano (4-1)

La Cruz Villanovense-Burgos (2-2)

Liga Nacional Juvenil

Vedruna Cáceres-Don Benito (3-1)

Fuente de Cantos-Ciudad de Plasencia (0-0)

Cacereño-Diocesano B (2-1)

Moralo-Extremadura (3-1)

Mérida-Villafranca (1-0)

Santa Amalia-Zafra (0-4)

Don Bosco-Badajoz B (1-2)

Flecha Negra-Hispanolusa (3-2)

San Roque-La Cruz Villanovense B (3-3)

Primera RFEF Femenina

Cacereño-Barcelona B (1-5)

Segunda RFEF Femenina

Cacereño Atlético-Getafe (3-3)

Sportextremadura-Las Rozas (2-0)

Tercera RFEF Femenina

San Miguel Plasencia-AD Mérida (0-0)

Extremadura Femenino-Zafra (5-0)

Femenino Villanovense-La Roca (4-3)

SportExtremadura B-Cáceres Atlético B (7-0)

Primera RFEF Masculina

Athletic B-Mérida (1-1)

Avilés-Cacereño (1-1)

Segunda RFEF Masculina

Estepona-Extremadura (1-1)

Orihuela-Coria (0-4)

Tercera RFEF Masculina

Puebla de la Calzada-Villafranca (1-2)

Villanovense-Montijo (3-1)

Jerez-Azuaga (2-3)

Calamonte-Don Benito (1-1)

Jaraíz-Diocesano (3-0)

Cabeza del Buey-Pueblonuevo (2-0)

Llerenense-Badajoz (0-3)

Montehermoso-Moralo (1-2)

Gévora-Santa Amalia (3-0)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Arroyo-Moraleja (2-0)

Trujillo-Ciudad de Plasencia (1-0)

Torreorgaz-Talayuela (2-3)

UP Plasencia-Malpartida (5-1)

Cabezuela-Amanecer (1-2)

Piornal-Torrejoncillo (1-0)

Chinato-Moralo B (2-0)

Grupo 2

San Jorge-La Garrovilla (1-1)

Talavera-Valdelacalzada (2-3)

Hernando de Soto-Lobón (1-5)

Valdebótoa-Villar del Rey (2-1)

Valverdeño-Badajoz B (2-1)

Sanvicenteño-Cheles (4-0)

Guadiana-Barbaño (6-1)

Grupo 3

Guareña-Athletic Valle (4-1)

Zarceño-Valdivia (3-0)

Hernán Cortés-Miajadas (4-1)

Campanario-Talarrubias (2-0)

Quintana-Castuera (1-0)

Gimnástico Don Benito-Monterrubio (2-1)

Peleño-Almoharín (3-0)

Grupo 4

Belenense-Fuente de Cantos (0-3)

La Estrella-Mérida Promesas (0-0)

Oliva-Torremejía (2-0)

San Serván-Don Álvaro (3-1)

Aceuchal-Zafra (2-2)

Solana-Gran Maestre (1-4)

Usagre-Bienvenida (1-1)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Cañaveral-Aceituna (0-9)

Tiétar-Valdefuentes (0-2)

Ciudad de Plasencia B-Amanecer B (2-1)

Jerte-Nuevo Plasencia (4-0)

Las Hurdes-El Batán (1-1)

Brocense-Casar de Cáceres (1-3)

Navaconcejo-Hervás (4-1)

Grupo 2

Metelinense-Puebla de Alcocer (9-0)

San Bartolomé-Ilipense Zalamea (3-0)

Casas de Don Pedro-Madroñera (4-1)

Malpartida-Valdehornillo (2-3)

Madrigalejo-Esparragosa (1-1)

Orellana-La Haba (0-1)

Fuenlabrada-Herrera (2-3)

Grupo 3

Peña el Valle-Villanueva del Fresno (7-0)

Don Bosco-San Roque (5-0)

Hispanolusa-Obandina (1-3)

Puerta Palmas-Valencia de Alcántara (2-1)

Santa Quiteria-San Francisco de Olivenza (2-2)

La Roca-Olivenza UD (0-1)

Alburquerque-Puebla de la Calzada B (2-0)

Grupo 4

Monesterio-Campillo (3-1)

Fregenal-Jerez B (2-1)

Berlanga-Santa Marta (1-1)

Trujillanos-Segureña (5-0)

Ribereña-Vadesa (0-1)

Alange-Higuera (5-0)

Fornacense-Juventud UVA (4-1)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Marín (2-3)

Copa de Extremadura (FINAL)

Grupo López Bolaños-Rena (8-2)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Unicaja Mijas-Al-Qázeres Extremadura (75-68)

Liga Femenina 2

El Plantel-Miralvalle (75-58)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Gijón (89-75)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-Sagrado Corazón Cáceres (76-87)

Peñarroya-Bosco Mérida (84-87)

CBA Spain-Aljaraque (62-57)

San Antonio Cáceres-Sevilla Coria (88-70)

San Fernando-Vitaly La Mar Badajoz (88-89)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Extremadura Arroyo-Torrejón (0-3)

Superliga 2 Masculina

Voleibol Rivas-Almendralejo Extremadura (1-3)

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