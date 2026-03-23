DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF doble empate para Mérida y Cacereño. En 2ª, triunfo del Coria, empate del Extremadura. En 3ª: Empataba el Don Benito, ganaban Villanovense, Badajoz y Jaraíz. En baloncesto caían Al-Qázeres y Miralvalle, ganaba Cáceres Patrimonio.

Redacción