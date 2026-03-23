Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Badajoz-Rayo Alcobendas (2-1)
Las Rozas-Diocesano (4-1)
La Cruz Villanovense-Burgos (2-2)
Liga Nacional Juvenil
Vedruna Cáceres-Don Benito (3-1)
Fuente de Cantos-Ciudad de Plasencia (0-0)
Cacereño-Diocesano B (2-1)
Moralo-Extremadura (3-1)
Mérida-Villafranca (1-0)
Santa Amalia-Zafra (0-4)
Don Bosco-Badajoz B (1-2)
Flecha Negra-Hispanolusa (3-2)
San Roque-La Cruz Villanovense B (3-3)
Primera RFEF Femenina
Cacereño-Barcelona B (1-5)
Segunda RFEF Femenina
Cacereño Atlético-Getafe (3-3)
Sportextremadura-Las Rozas (2-0)
Tercera RFEF Femenina
San Miguel Plasencia-AD Mérida (0-0)
Extremadura Femenino-Zafra (5-0)
Femenino Villanovense-La Roca (4-3)
SportExtremadura B-Cáceres Atlético B (7-0)
Primera RFEF Masculina
Athletic B-Mérida (1-1)
Avilés-Cacereño (1-1)
Segunda RFEF Masculina
Estepona-Extremadura (1-1)
Orihuela-Coria (0-4)
Tercera RFEF Masculina
Puebla de la Calzada-Villafranca (1-2)
Villanovense-Montijo (3-1)
Jerez-Azuaga (2-3)
Calamonte-Don Benito (1-1)
Jaraíz-Diocesano (3-0)
Cabeza del Buey-Pueblonuevo (2-0)
Llerenense-Badajoz (0-3)
Montehermoso-Moralo (1-2)
Gévora-Santa Amalia (3-0)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Arroyo-Moraleja (2-0)
Trujillo-Ciudad de Plasencia (1-0)
Torreorgaz-Talayuela (2-3)
UP Plasencia-Malpartida (5-1)
Cabezuela-Amanecer (1-2)
Piornal-Torrejoncillo (1-0)
Chinato-Moralo B (2-0)
Grupo 2
San Jorge-La Garrovilla (1-1)
Talavera-Valdelacalzada (2-3)
Hernando de Soto-Lobón (1-5)
Valdebótoa-Villar del Rey (2-1)
Valverdeño-Badajoz B (2-1)
Sanvicenteño-Cheles (4-0)
Guadiana-Barbaño (6-1)
Grupo 3
Guareña-Athletic Valle (4-1)
Zarceño-Valdivia (3-0)
Hernán Cortés-Miajadas (4-1)
Campanario-Talarrubias (2-0)
Quintana-Castuera (1-0)
Gimnástico Don Benito-Monterrubio (2-1)
Peleño-Almoharín (3-0)
Grupo 4
Belenense-Fuente de Cantos (0-3)
La Estrella-Mérida Promesas (0-0)
Oliva-Torremejía (2-0)
San Serván-Don Álvaro (3-1)
Aceuchal-Zafra (2-2)
Solana-Gran Maestre (1-4)
Usagre-Bienvenida (1-1)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Cañaveral-Aceituna (0-9)
Tiétar-Valdefuentes (0-2)
Ciudad de Plasencia B-Amanecer B (2-1)
Jerte-Nuevo Plasencia (4-0)
Las Hurdes-El Batán (1-1)
Brocense-Casar de Cáceres (1-3)
Navaconcejo-Hervás (4-1)
Grupo 2
Metelinense-Puebla de Alcocer (9-0)
San Bartolomé-Ilipense Zalamea (3-0)
Casas de Don Pedro-Madroñera (4-1)
Malpartida-Valdehornillo (2-3)
Madrigalejo-Esparragosa (1-1)
Orellana-La Haba (0-1)
Fuenlabrada-Herrera (2-3)
Grupo 3
Peña el Valle-Villanueva del Fresno (7-0)
Don Bosco-San Roque (5-0)
Hispanolusa-Obandina (1-3)
Puerta Palmas-Valencia de Alcántara (2-1)
Santa Quiteria-San Francisco de Olivenza (2-2)
La Roca-Olivenza UD (0-1)
Alburquerque-Puebla de la Calzada B (2-0)
Grupo 4
Monesterio-Campillo (3-1)
Fregenal-Jerez B (2-1)
Berlanga-Santa Marta (1-1)
Trujillanos-Segureña (5-0)
Ribereña-Vadesa (0-1)
Alange-Higuera (5-0)
Fornacense-Juventud UVA (4-1)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Marín (2-3)
Copa de Extremadura (FINAL)
Grupo López Bolaños-Rena (8-2)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Unicaja Mijas-Al-Qázeres Extremadura (75-68)
Liga Femenina 2
El Plantel-Miralvalle (75-58)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Gijón (89-75)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-Sagrado Corazón Cáceres (76-87)
Peñarroya-Bosco Mérida (84-87)
CBA Spain-Aljaraque (62-57)
San Antonio Cáceres-Sevilla Coria (88-70)
San Fernando-Vitaly La Mar Badajoz (88-89)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Extremadura Arroyo-Torrejón (0-3)
Superliga 2 Masculina
Voleibol Rivas-Almendralejo Extremadura (1-3)