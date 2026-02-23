Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
La Cruz Villanovense-Las Rozas (1-1)
Badajoz-Diocesano (0-1)
Liga Nacional Juvenil
Vedruna Cáceres-Diocesano B (0-0)
Fuente de Cantos-Villafranca (1-1)
Cacereño-San Roque (5-2)
Mérida-La Cruz Villanovense B (3-0)
Don Benito-Hispanolusa (3-2)
Extremadura-Ciudad de Plasencia (4-0)
Don Bosco-Santa Amalia (1-1)
Flecha Negra-Zafra (4-1)
Moralo-Badajoz B (2-3)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-SE AEM (2-1)
Segunda RFEF Femenina
Cacereño Atlético-SportExtremadura (1-2)
Tercera RFEF Femenina
Féminas Don Benito-La Roca (1-1)
Extremadura-San Miguel Plasencia (4-1)
SportExtremadura B-Badajoz (4-1)
Villanovense-Mérida (6-1)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Cacereño (1-0)
Segunda RFEF Masculina
Moscardó-Coria (2-1)
Xerez Deportivo-Extremadura (0-0)
Tercera RFEF Masculina
Jaraíz-Azuaga (1-1)
Villanovense-Don Benito (0-5)
Badajoz-Moralo (0-1)
Jerez-Calamonte (0-0)
Puebla de la Calzada-Gévora (3-2)
Montehermoso-Santa Amalia (3-1)
Cabeza del Buey-Villafranca (1-0)
Llerenense-Diocesano (3-0)
Pueblonuevo-Montijo (2-2)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Moralo B-Talayuela (0-2)
UP Plasencia-Trujillo (2-0)
Torreorgaz-Arroyo (3-1)
Piornal-Malpartida (0-1)
Amanecer-Torrejoncillo (3-0)
Cabezuela-Moraleja (3-1)
Chinato-Ciudad de Plasencia (2-0)
Grupo 2
Talavera-La Garrovilla (1-0)
Guadiana-Badajoz B (2-1)
Barbaño-Villar del Rey (0-0)
Valdelacalzada-Cheles (5-0)
Hernando de Soto-Valverdeño (3-2)
Valdebótoa-San Jorge (1-3)
Sanvicenteño-Lobón (3-0)
Grupo 3
Zarceño-Athletic Valle (4-0)
Guareña-Gimnástico Don Benito (2-1)
Hernán Cortés-Castuera (3-2)
Miajadas-Valdivia (0-1)
Campanario-Monterrubio (1-0)
Talarrubias-Almoharín (3-1)
Peleño-Quintana (1-1)
Grupo 4
San Serván-Fuente de Cantos (0-0)
Zafra-Torremejía (3-0)
La Estrella-Gran Maestre (0-0)
Oliva-Belenense (4-0)
Solana-Usagre (1-0)
Aceuchal-Bienvenida (1-1)
Don Álvaro-Mérida Promesas (3-2)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Ciudad de Plasencia B-El Batán (1-1)
Cañaveral-Las Hurdes (1-2)
Valdefuentes-Amanecer B (1-3)
Tiétar-Hervás (2-2)
Navaconcejo-Nuevo Plasencia (4-1)
Brocense-Jerte (0-1)
Nuevo Cáceres-Casar de Cáceres (2-4)
Grupo 2
Metelinense-San Bartolomé (0-0)
Casas de Don Pedro-Puebla de Alcocer (2-3)
Madrigalejo-Ilipense Zalamea (1-1)
Valdehornillo-Esparragosa (3-0)
Madroñera-La Haba (1-2)
Malpartida-Herrera (0-3)
Orellana-Palazuelo (0-1)
Grupo 3
Don Bosco-Villanueva del Fresno (1-1)
Hispanolusa-La Albuera (6-0)
Santa Quiteria-Valencia de Alcántara (5-1)
Peña el Valle-Puerta Palmas (5-0)
La Roca-Puebla de la Calzada B (0-0)
Olivenza UD-San Francisco de Olivenza (3-2)
San Roque-Obandina (2-4)
Grupo 4
Trujillanos-Alange (5-0)
Berlanga-Campillo (0-1)
Santa Marta-Jerez B (5-2)
Juventud UVA-Vadesa (0-3)
Fregenal-Segureña (1-1)
Fornacense-Higuera (2-2)
Ribereña-Monesterio (3-1)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Atlético Mercadal-Colegio San José (4-5)
Segunda División B (Grupo 4)
Alcorcón-Jerez (7-3)
Ciudad de Torrejón-Grupo López Bolaños (2-2)
Tercera División
Rena-Badajoz Energía (4-1)
Casar de Cáceres-Navalmoral (1-2)
Villagarcía-Arroyo (2-2)
Salvatierra-Jarandilla (6-2)
Talayuela-Burguillos (0-3)
Granja-Colegio San José (2-2)
Castañar-Torrecillas (3-6)
Cáceres Universidad-Ciudad de Almendralejo (3-4)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
La Cordá de Paterna-Al-Qázeres Extremadura (73-68)
Liga Femenina 2
Claret Benimaclet-Miralvalle (75-67)
Segunda FEB Masculina
Biele ISB-Cáceres Patrimonio (86-82)
Tercera FEB Masculina
CBA Spain-Peñarroya (54-87)
Moraleja-Baublok Gymnástica (58-81)
Alcalá Caja 87-Bosco Mérida (50-83)
San Antonio Cáceres-Dos Hermanas (62-73)
Huelva-Vitaly La Mar Badajoz (52-73)
San Fernando-Sagrado Corazón Cáceres (85-79)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Extremadura Arroyo-UC3M Voleibol Leganés (0-3)
Superliga 2 Masculina
Collado Villalba-Almendralejo Extremadura (1-3)