DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF el derby regional fue para el Mérida. En 2ª: Derrota del Coria y empate del Extremadura. En 3ª: El líder Don Benito vapulea al Villanovense en el derby de las Vegas Altas. Derrota del Badajoz en casa frente al Moralo, empate del jaraíz. Y en baloncesto triple derrota para Al-Qázeres, Miralvalle y Cáceres Patrimonio.

Redacción