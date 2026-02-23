DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF el derby regional fue para el Mérida. En 2ª: Derrota del Coria y empate del Extremadura. En 3ª: El líder Don Benito vapulea al Villanovense en el derby de las Vegas Altas. Derrota del Badajoz en casa frente al Moralo, empate del jaraíz. Y en baloncesto triple derrota para Al-Qázeres, Miralvalle y Cáceres Patrimonio.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

La Cruz Villanovense-Las Rozas (1-1)

Badajoz-Diocesano (0-1)

Liga Nacional Juvenil

Vedruna Cáceres-Diocesano B (0-0)

Fuente de Cantos-Villafranca (1-1)

Cacereño-San Roque (5-2)

Mérida-La Cruz Villanovense B (3-0)

Don Benito-Hispanolusa (3-2)

Extremadura-Ciudad de Plasencia (4-0)

Don Bosco-Santa Amalia (1-1)

Flecha Negra-Zafra (4-1)

Moralo-Badajoz B (2-3)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-SE AEM (2-1)

Segunda RFEF Femenina

Cacereño Atlético-SportExtremadura (1-2)

Tercera RFEF Femenina

Féminas Don Benito-La Roca (1-1)

Extremadura-San Miguel Plasencia (4-1)

SportExtremadura B-Badajoz (4-1)

Villanovense-Mérida (6-1)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Cacereño (1-0)

Segunda RFEF Masculina

Moscardó-Coria (2-1)

Xerez Deportivo-Extremadura (0-0)

Tercera RFEF Masculina

Jaraíz-Azuaga (1-1)

Villanovense-Don Benito (0-5)

Badajoz-Moralo (0-1)

Jerez-Calamonte (0-0)

Puebla de la Calzada-Gévora (3-2)

Montehermoso-Santa Amalia (3-1)

Cabeza del Buey-Villafranca (1-0)

Llerenense-Diocesano (3-0)

Pueblonuevo-Montijo (2-2)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Moralo B-Talayuela (0-2)

UP Plasencia-Trujillo (2-0)

Torreorgaz-Arroyo (3-1)

Piornal-Malpartida (0-1)

Amanecer-Torrejoncillo (3-0)

Cabezuela-Moraleja (3-1)

Chinato-Ciudad de Plasencia (2-0)

Grupo 2

Talavera-La Garrovilla (1-0)

Guadiana-Badajoz B (2-1)

Barbaño-Villar del Rey (0-0)

Valdelacalzada-Cheles (5-0)

Hernando de Soto-Valverdeño (3-2)

Valdebótoa-San Jorge (1-3)

Sanvicenteño-Lobón (3-0)

Grupo 3

Zarceño-Athletic Valle (4-0)

Guareña-Gimnástico Don Benito (2-1)

Hernán Cortés-Castuera (3-2)

Miajadas-Valdivia (0-1)

Campanario-Monterrubio (1-0)

Talarrubias-Almoharín (3-1)

Peleño-Quintana (1-1)

Grupo 4

San Serván-Fuente de Cantos (0-0)

Zafra-Torremejía (3-0)

La Estrella-Gran Maestre (0-0)

Oliva-Belenense (4-0)

Solana-Usagre (1-0)

Aceuchal-Bienvenida (1-1)

Don Álvaro-Mérida Promesas (3-2)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Ciudad de Plasencia B-El Batán (1-1)

Cañaveral-Las Hurdes (1-2)

Valdefuentes-Amanecer B (1-3)

Tiétar-Hervás (2-2)

Navaconcejo-Nuevo Plasencia (4-1)

Brocense-Jerte (0-1)

Nuevo Cáceres-Casar de Cáceres (2-4)

Grupo 2

Metelinense-San Bartolomé (0-0)

Casas de Don Pedro-Puebla de Alcocer (2-3)

Madrigalejo-Ilipense Zalamea (1-1)

Valdehornillo-Esparragosa (3-0)

Madroñera-La Haba (1-2)

Malpartida-Herrera (0-3)

Orellana-Palazuelo (0-1)

Grupo 3

Don Bosco-Villanueva del Fresno (1-1)

Hispanolusa-La Albuera (6-0)

Santa Quiteria-Valencia de Alcántara (5-1)

Peña el Valle-Puerta Palmas (5-0)

La Roca-Puebla de la Calzada B (0-0)

Olivenza UD-San Francisco de Olivenza (3-2)

San Roque-Obandina (2-4)

Grupo 4

Trujillanos-Alange (5-0)

Berlanga-Campillo (0-1)

Santa Marta-Jerez B (5-2)

Juventud UVA-Vadesa (0-3)

Fregenal-Segureña (1-1)

Fornacense-Higuera (2-2)

Ribereña-Monesterio (3-1)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Atlético Mercadal-Colegio San José (4-5)

Segunda División B (Grupo 4)

Alcorcón-Jerez (7-3)

Ciudad de Torrejón-Grupo López Bolaños (2-2)

Tercera División

Rena-Badajoz Energía (4-1)

Casar de Cáceres-Navalmoral (1-2)

Villagarcía-Arroyo (2-2)

Salvatierra-Jarandilla (6-2)

Talayuela-Burguillos (0-3)

Granja-Colegio San José (2-2)

Castañar-Torrecillas (3-6)

Cáceres Universidad-Ciudad de Almendralejo (3-4)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

La Cordá de Paterna-Al-Qázeres Extremadura (73-68)

Liga Femenina 2

Claret Benimaclet-Miralvalle (75-67)

Segunda FEB Masculina

Biele ISB-Cáceres Patrimonio (86-82)

Tercera FEB Masculina

CBA Spain-Peñarroya (54-87)

Moraleja-Baublok Gymnástica (58-81)

Alcalá Caja 87-Bosco Mérida (50-83)

San Antonio Cáceres-Dos Hermanas (62-73)

Huelva-Vitaly La Mar Badajoz (52-73)

San Fernando-Sagrado Corazón Cáceres (85-79)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Extremadura Arroyo-UC3M Voleibol Leganés (0-3)

Superliga 2 Masculina

Collado Villalba-Almendralejo Extremadura (1-3)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer