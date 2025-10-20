DEPORTES

Consulta aquí los resultados deportivos del fin de semana para los equipos extremeños

En Primera federación doble victoria para Mérida y Cacereño, en Segunda derrota del Extremadura y victoria del Coria. En Tercera, ganaban Don Benito, Villanovense y Badajoz. En baloncesto triple derrota de Al-Qázeres, Miralvalle y Cáceres.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

La Cruz Villanovense-Getafe (2-1)

Badajoz-Unionistas de Salamanca (1-0)

Valladolid-Diocesano (2-1)

Liga Nacional Juvenil

Ciudad de Plasencia-Extremadura (0-2)

Hispanolusa-Don Benito (3-2)

Diocesano B-Vedruna Cáceres (3-0)

Badajoz B-Moralo (2-2)

Villafranca-Fuente de Cantos (3-0)

Zafra-Flecha Negra (0-0)

San Roque-Cacereño (2-2)

Santa Amalia-Don Bosco (0-2)

La Cruz Villanovense B-Mérida (0-6)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Alavés (0-0)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

Cacereño Atlético-Juan Grande (6-0)

Malaga-SportExtremadura (1-2)

Tercera RFEF Femenina

Villanovense-Zafra (8-1)

SportExtremadura B-Mérida (3-1)

Féminas Don Benito-Badajoz (2-1)

Extremadura Femenino-Cacereño Atlético B (3-2)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Arenteiro (3-1)

Athletic B-Cacereño (1-3)

Segunda RFEF Masculina

Antoniano-Extremadura (1-0)

Coria-Fuenlabrada (2-0)

Tercera RFEF Masculina

Calamonte-Gévora (0-1)

Puebla de la Calzada-Azuaga (0-2)

Jaraíz-Santa Amalia (1-0)

Montehermoso-Don Benito (0-7)

Villanovense-Villafranca (3-1)

Cabeza del Buey-Diocesano (3-1)

Llerenense-Moralo (0-0)

Montijo-Badajoz (1-2)

Jerez-Pueblonuevo (5-1)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Trujillo-Arroyo (3-0)

Torreorgaz-Malpartida (1-3)

Piornal-Moraleja (0-5)

Cabezuela-Ciudad de Plasencia (1-0)

Chinato-Talayuela (5-0)

Moralo B-Torrejoncillo (6-1)

UP Plasencia-Amanecer (3-0)

Grupo 2

Valverdeño-San Jorge (0-1)

Valdebótoa-Lobón (1-3)

Sanvicenteño-La Garrovilla (1-0)

Talavera-Badajoz B (3-3)

Guadiana-Villar del Rey (2-1)

Barbaño-Cheles (1-0)

Hernando de Soto-Valdelacalzada (1-2)

Grupo 3

Gimnástico Don Benito-Quintana (0-1)

Peleño-Athletic Valle (5-0)

Zarceño-Castuera (1-1)

Hernán Cortés-Monterrubio (2-3)

Campanario-Almoharín (2-0)

Talarrubias-Valdivia (1-1)

Guareña-Miajadas (1-0)

Grupo 4

Usagre-Belenense (0-1)

Oliva-Gran Maestre (0-0)

La Estrella-Fuente de Cantos (1-1)

San Serván-Bienvenida (2-1)

Aceuchal-Torremejía (3-2)

Zafra-Mérida Promesas (2-1)

Solana-Don Álvaro (4-0)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Amanecer B-Valdefuentes (3-1)

Casar de Cáceres-Nuevo Cáceres (1-1)

Hervás-Tiétar (0-0)

El Batán-Ciudad de Plasencia B (2-3)

Jerte-Brocense (0-0)

Las Hurdes-Cañaveral (3-0)

Nuevo Plasencia-Navaconcejo (2-2)

Grupo 2

Esparragosa-Valdehornillo (0-1)

La Haba-Madroñera (4-1)

Puebla de Alcocer-Casas de Don Pedro (3-1)

Herrera-Malpartida (4-2)

Ilipense Zalamea-Madrigalejo (1-1)

Palazuelo-Orellana (3-2)

San Bartolomé-Metelinense (1-3)

Grupo 3

San Francisco de Olivenza-Olivenza UD (1-1)

Obandina-San Roque (3-1)

Villanueva del Fresno-Don Bosco (0-3)

Puebla de la Calzada B-La Roca (0-2)

Valencia de Alcántara-Santa Quiteria (3-0)

La Albuera-Hispanolusa (0-0)

Puerta Palmas-Peña el Valle (0-1)

Grupo 4

Alange-Trujillanos (1-3)

Monesterio-Ribereña (3-2)

Segureña-Fregenal (1-1)

Campillo-Berlanga (1-0)

Higuera-Fornacense (0-0)

Vadesa-Juventud UVA (5-2)

Jerez B-Santa Marta (1-7)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Atlético Mercadal (2-2)

Segunda División B (Grupo 4)

Talavera-Jerez (7-4)

Grupo López Bolaños-El Álamo (2-2)

Tercera División

Torrecillas-Jarandilla (9-6)

Castañar de Ibor-Almendralejo (6-3)

Cáceres Universidad-Navalmoral (1-4)

Casar de Cáceres-Burguillos del Cerro (1-2)

Talayuela-Arroyo (7-4)

Villagarcía-Colegio San José (2-4)

Granja-Badajoz Energía (5-2)

Rena-Salvatierra (4-2)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Celta Femxa Zorka (58-67)

Liga Femenina 2

Cesur Distrito Olímpico-Miralvalle (69-48)

Segunda FEB Masculina

Ponferrada-Cáceres Patrimonio (89-77)

Tercera FEB Masculina

Moraleja-Aljaraque (52-66)

Huelva-Bosco Mérida (102-96)

Vitaly La Mar Badajoz-Dos Hermanas (78-51)

Sevilla CB Coria-Sagrado Corazón Cáceres (82-81)

San Fernando-CBA Spain (81-64)

San Antonio Cáceres-Peñarroya (97-79)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Extremadura Arroyo-Torrelavega (2-3)

Superliga Masculina 2

Almería-Almendralejo Extremadura (3-0)

