DEPORTES

Consulta aquí los resultados deportivos del fin de semana para los equipos extremeños

En Primera federación doble victoria para Mérida y Cacereño, en Segunda derrota del Extremadura y victoria del Coria. En Tercera, ganaban Don Benito, Villanovense y Badajoz. En baloncesto triple derrota de Al-Qázeres, Miralvalle y Cáceres.

Redacción