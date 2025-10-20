Consulta aquí los resultados deportivos del fin de semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
La Cruz Villanovense-Getafe (2-1)
Badajoz-Unionistas de Salamanca (1-0)
Valladolid-Diocesano (2-1)
Liga Nacional Juvenil
Ciudad de Plasencia-Extremadura (0-2)
Hispanolusa-Don Benito (3-2)
Diocesano B-Vedruna Cáceres (3-0)
Badajoz B-Moralo (2-2)
Villafranca-Fuente de Cantos (3-0)
Zafra-Flecha Negra (0-0)
San Roque-Cacereño (2-2)
Santa Amalia-Don Bosco (0-2)
La Cruz Villanovense B-Mérida (0-6)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Alavés (0-0)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
Cacereño Atlético-Juan Grande (6-0)
Malaga-SportExtremadura (1-2)
Tercera RFEF Femenina
Villanovense-Zafra (8-1)
SportExtremadura B-Mérida (3-1)
Féminas Don Benito-Badajoz (2-1)
Extremadura Femenino-Cacereño Atlético B (3-2)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Arenteiro (3-1)
Athletic B-Cacereño (1-3)
Segunda RFEF Masculina
Antoniano-Extremadura (1-0)
Coria-Fuenlabrada (2-0)
Tercera RFEF Masculina
Calamonte-Gévora (0-1)
Puebla de la Calzada-Azuaga (0-2)
Jaraíz-Santa Amalia (1-0)
Montehermoso-Don Benito (0-7)
Villanovense-Villafranca (3-1)
Cabeza del Buey-Diocesano (3-1)
Llerenense-Moralo (0-0)
Montijo-Badajoz (1-2)
Jerez-Pueblonuevo (5-1)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Trujillo-Arroyo (3-0)
Torreorgaz-Malpartida (1-3)
Piornal-Moraleja (0-5)
Cabezuela-Ciudad de Plasencia (1-0)
Chinato-Talayuela (5-0)
Moralo B-Torrejoncillo (6-1)
UP Plasencia-Amanecer (3-0)
Grupo 2
Valverdeño-San Jorge (0-1)
Valdebótoa-Lobón (1-3)
Sanvicenteño-La Garrovilla (1-0)
Talavera-Badajoz B (3-3)
Guadiana-Villar del Rey (2-1)
Barbaño-Cheles (1-0)
Hernando de Soto-Valdelacalzada (1-2)
Grupo 3
Gimnástico Don Benito-Quintana (0-1)
Peleño-Athletic Valle (5-0)
Zarceño-Castuera (1-1)
Hernán Cortés-Monterrubio (2-3)
Campanario-Almoharín (2-0)
Talarrubias-Valdivia (1-1)
Guareña-Miajadas (1-0)
Grupo 4
Usagre-Belenense (0-1)
Oliva-Gran Maestre (0-0)
La Estrella-Fuente de Cantos (1-1)
San Serván-Bienvenida (2-1)
Aceuchal-Torremejía (3-2)
Zafra-Mérida Promesas (2-1)
Solana-Don Álvaro (4-0)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Amanecer B-Valdefuentes (3-1)
Casar de Cáceres-Nuevo Cáceres (1-1)
Hervás-Tiétar (0-0)
El Batán-Ciudad de Plasencia B (2-3)
Jerte-Brocense (0-0)
Las Hurdes-Cañaveral (3-0)
Nuevo Plasencia-Navaconcejo (2-2)
Grupo 2
Esparragosa-Valdehornillo (0-1)
La Haba-Madroñera (4-1)
Puebla de Alcocer-Casas de Don Pedro (3-1)
Herrera-Malpartida (4-2)
Ilipense Zalamea-Madrigalejo (1-1)
Palazuelo-Orellana (3-2)
San Bartolomé-Metelinense (1-3)
Grupo 3
San Francisco de Olivenza-Olivenza UD (1-1)
Obandina-San Roque (3-1)
Villanueva del Fresno-Don Bosco (0-3)
Puebla de la Calzada B-La Roca (0-2)
Valencia de Alcántara-Santa Quiteria (3-0)
La Albuera-Hispanolusa (0-0)
Puerta Palmas-Peña el Valle (0-1)
Grupo 4
Alange-Trujillanos (1-3)
Monesterio-Ribereña (3-2)
Segureña-Fregenal (1-1)
Campillo-Berlanga (1-0)
Higuera-Fornacense (0-0)
Vadesa-Juventud UVA (5-2)
Jerez B-Santa Marta (1-7)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Atlético Mercadal (2-2)
Segunda División B (Grupo 4)
Talavera-Jerez (7-4)
Grupo López Bolaños-El Álamo (2-2)
Tercera División
Torrecillas-Jarandilla (9-6)
Castañar de Ibor-Almendralejo (6-3)
Cáceres Universidad-Navalmoral (1-4)
Casar de Cáceres-Burguillos del Cerro (1-2)
Talayuela-Arroyo (7-4)
Villagarcía-Colegio San José (2-4)
Granja-Badajoz Energía (5-2)
Rena-Salvatierra (4-2)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Celta Femxa Zorka (58-67)
Liga Femenina 2
Cesur Distrito Olímpico-Miralvalle (69-48)
Segunda FEB Masculina
Ponferrada-Cáceres Patrimonio (89-77)
Tercera FEB Masculina
Moraleja-Aljaraque (52-66)
Huelva-Bosco Mérida (102-96)
Vitaly La Mar Badajoz-Dos Hermanas (78-51)
Sevilla CB Coria-Sagrado Corazón Cáceres (82-81)
San Fernando-CBA Spain (81-64)
San Antonio Cáceres-Peñarroya (97-79)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Extremadura Arroyo-Torrelavega (2-3)
Superliga Masculina 2
Almería-Almendralejo Extremadura (3-0)