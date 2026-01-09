Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Unión Adarve-La Cruz Villanovense (sábado 10 de enero, 15:30h)
Atlético de Madrid-Badajoz (domingo 11 de enero, 12h)
Diocesano-Valderas Alcorcón (sábado 10 de enero, 16:30h)
Liga Nacional Juvenil
Ciudad de Plasencia-Zafra (sábado 10 de enero, 16h)
Extremadura-San Roque (sábado 10 de enero, 16h)
Don Benito-Santa Amalia (sábado 10 de enero, 16h)
Moralo-Don Bosco (sábado 10 de enero, 16:30h)
Diocesano B-Badajoz B (domingo 11 de enero, 12h)
Hispanolusa-Villafranca (sábado 10 de enero, 16h)
Vedruna Cáceres-Mérida (sábado 10 de enero, 16h)
Fuente de Cantos-Cacereño (sábado 10 de enero, 16h)
Flecha Negra-La Cruz Villanovense B (domingo 11 de enero, 11:30h)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Fundación Alba (domingo 11 de enero, 18h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)
Cacereño Atlético-Sporting Club (sábado 10 de enero, 19h)
Córdoba-SportExtremadura (domingo 11 de enero, 16h)
Tercera RFEF Femenina
Féminas Don Benito-San Miguel de Plasencia (domingo 11 de enero, 12:15h)
Cáceres Atlético B-Mérida (domingo 11 de enero, 12h)
Extremadura Femenino-Villanovense (domingo 11 de enero, 12:30h)
La Roca-Badajoz (domingo 11 de enero, 17:30h)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Osasuna B (domingo 11 de enero, 12h)
Guadalajara-Cacereño (sábado 10 de enero, 18:30h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Jaén (domingo 11 de enero, 17h)
Coria-Quintanar (domingo 11 de enero, 17h)
Tercera RFEF Masculina
Don Benito-Moralo (domingo 11 de enero, 12h)
Calamonte-Llerenense (domingo 11 de enero, 12h)
Azuaga-Pueblonuevo (domingo 11 de enero, 12:15h)
Villafranca-Diocesano (domingo 11 de enero, 12:30h)
Puebla de la Calzada-Cabeza del Buey (domingo 11 de enero, 12:30h)
Jaraíz-Villanovense (domingo 11 de enero, 16:30h)
Montehermoso-Jerez (domingo 11 de enero, 16:30h)
Santa Amalia-Montijo (domingo 11 de enero, 17h)
Gévora-Badajoz (domingo 11 de enero, 17h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
UP Plasencia-Ciudad de Plasencia (domingo 11 de enero, 12h)
Torrejoncillo-Malpartida (domingo 11 de enero, 16h)
Amanecer-Arroyo (domingo 11 de enero, 16:15h)
Talayuela-Moraleja (domingo 11 de enero, 16:30h)
Cabezuela-Piornal (domingo 11 de enero, 16:30h)
Moralo B-Trujillo (domingo 11 de enero, 17h)
Chinato-Torreorgaz (domingo 11 de enero, 17:30h)
Grupo 2
Barbaño-Valverdeño (domingo 11 de enero, 12h)
Talavera-Sanvicenteño (domingo 11 de enero, 12:15h)
Hernando de Soto-Badajoz B (domingo 11 de enero, 12:30h)
Villar del Rey-La Garrovilla (domingo 11 de enero, 12:30h)
Valdelacalzada-San Jorge (domingo 11 de enero, 12:30h)
Cheles-Lobón (domingo 11 de enero, 16:15h)
Guadiana-Valdebótoa (domingo 11 de enero, 16:30h)
Grupo 3
Guareña-Monterrubio (domingo 11 de enero, 12h)
Miajadas-Quintana (domingo 11 de enero, 12h)
Almoharín-Castuera (domingo 11 de enero, 12:30h)
Campanario-Peleño (domingo 11 de enero, 12:30h)
Hernán Cortés-Zarceño (domingo 11 de enero, 16:15h)
Valdivia-Athletic Valle (domingo 11 de enero, 16:30h)
Talarrubias-Gimnástico Don Benito (domingo 11 de enero, 16:30h)
Grupo 4
San Serván-La Estrella (sábado 10 de enero, 17:30h)
Torremejía-Fuente de Cantos (domingo 11 de enero, 12h)
Zafra-Usagre (domingo 11 de enero, 12:15h)
Solana-Bienvenida (domingo 11 de enero, 16:30h)
Mérida Promesas-Gran Maestre (domingo 11 de enero, 16:30h)
Don Álvaro-Belenense (domingo 11 de enero, 16:30h)
Aceuchal-Oliva (domingo 11 de enero, 17h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Navaconcejo-Nuevo Cáceres (domingo 11 de enero, 16h)
Jerte-Amanecer B (domingo 11 de enero, 16h)
El Batán-Casar de Cáceres (domingo 11 de enero, 16h)
Brocense-Tiétar (domingo 11 de enero, 16:15h)
Las Hurdes-Valdefuentes (domingo 11 de enero, 16:30h)
Hervás-Aceituna (domingo 11 de enero, 16:30h)
Nuevo Plasencia-Ciudad de Plasencia B (domingo 11 de enero, 17:30h)
Grupo 2
Metelinense-Casas de Don Pedro (domingo 11 de enero, 12h)
San Bartolomé-Valdehornillo (domingo 11 de enero, 12h)
Ilipense Zalamea-La Haba (domingo 11 de enero, 16:15h)
Orellana-Malpartida (domingo 11 de enero, 16:30h)
Palazuelo-Esparragosa (domingo 11 de enero, 16:30h)
Fuenlabrada-Madroñera (domingo 11 de enero, 16:45h)
Herrera-Puebla de Alcocer (domingo 11 de enero, 19h)
Grupo 3
La Albuera-San Francisco de Olivenza (domingo 11 de enero, 12h)
Valencia de Alcántara-Obandina (domingo 11 de enero, 12h)
Hispanolusa-La Roca (domingo 11 de enero, 13h)
Puerta Palmas-Olivenza UD (domingo 11 de enero, 16h)
Peña el Valle-Don Bosco (domingo 11 de enero, 16:30h)
Puebla de la Calzada B-Villanueva del Fresno (domingo 11 de enero, 16:45h)
Alburquerque-San Roque (domingo 11 de enero, 17h)
Grupo 4
Trujillanos-Higuera (domingo 11 de enero, 12h)
Vadesa-Campillo (domingo 11 de enero, 12h)
Berlanga-Fregenal (domingo 11 de enero, 12:30h)
Jerez B-Segureña (domingo 11 de enero, 13h)
Juventud UVA-Alange (domingo 11 de enero, 16h)
Fornacense-Ribereña (domingo 11 de enero, 16:15h)
Santa Marta-Monesterio (domingo 11 de enero, 16:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Ourense-Colegio San José (sábado 10 de enero, 19:30h)
Segunda División B (Grupo 4)
Torrejón-Jerez (sábado 10 de enero, 17h)
Grupo López Bolaños-Bargas (sábado 10 de enero, 17h)
Tercera División
Torrecillas-Colegio San José (sábado 10 de enero, 18:30h)
Casar de Cáceres-Rena (sábado 10 de enero, 18h)
Talayuela-Granja (sábado 10 de enero, 19:30h)
Cáceres Universidad-Salvatierra (sábado 10 de enero, 16:15h)
Navalmoral-Burguillos (sábado 10 de enero, 18h)
Ciudad de Almendralejo-Arroyo (sábado 10 de enero, 18h)
Castañar de Ibor-Energía Badajoz (sábado 10 de enero, 18h)
Villagarcía-Jarandilla (sábado 10 de enero, 19h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
Econy Gran Canaria-MIDEBA Extremadura (sábado 10 de enero, 16h)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Melilla (sábado 10 de enero, 18h)
Liga Femenina 2
Andratx-Miralvalle (sábado 10 de enero, 17h)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Castillo de Gorraiz (domingo 11 de enero, 12:30h)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Dos Hermanas (sábado 10 de enero, 18h)
Peñarroya-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 10 de enero, 18:30h)
CBA Spain-CB Sevilla Coria (sábado 10 de enero, 19h)
Alcalá-Moraleja (sábado 10 de enero, 20h)
San Fernando-San Antonio Cáceres (sábado 10 de enero, 20:30h)
Sagrado Corazón Cáceres-Aljaraque (domingo 11 de enero, 18h)