DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, el Cacereño se desplaza a Guadalajara y el Mérida recibe al filial del Osasuna. En Segunda el Extremadura en casa frente al Jaén y el Coria ante el Quintanar. En Tercera: Don Benito-Moralo, Jaraíz-Villanovense, y Gévora-Badajoz entre otros. En Baloncesta Al-Qázeres recibe a Melilla, Miralvalle viaja a Andratx y Cáceres Patrimonio se mide a Gorraiz.

Redacción

Extremadura |

Pelota fútbol
Pelota fútbol | Getty

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Unión Adarve-La Cruz Villanovense (sábado 10 de enero, 15:30h)

Atlético de Madrid-Badajoz (domingo 11 de enero, 12h)

Diocesano-Valderas Alcorcón (sábado 10 de enero, 16:30h)

Liga Nacional Juvenil

Ciudad de Plasencia-Zafra (sábado 10 de enero, 16h)

Extremadura-San Roque (sábado 10 de enero, 16h)

Don Benito-Santa Amalia (sábado 10 de enero, 16h)

Moralo-Don Bosco (sábado 10 de enero, 16:30h)

Diocesano B-Badajoz B (domingo 11 de enero, 12h)

Hispanolusa-Villafranca (sábado 10 de enero, 16h)

Vedruna Cáceres-Mérida (sábado 10 de enero, 16h)

Fuente de Cantos-Cacereño (sábado 10 de enero, 16h)

Flecha Negra-La Cruz Villanovense B (domingo 11 de enero, 11:30h)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Fundación Alba (domingo 11 de enero, 18h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)

Cacereño Atlético-Sporting Club (sábado 10 de enero, 19h)

Córdoba-SportExtremadura (domingo 11 de enero, 16h)

Tercera RFEF Femenina

Féminas Don Benito-San Miguel de Plasencia (domingo 11 de enero, 12:15h)

Cáceres Atlético B-Mérida (domingo 11 de enero, 12h)

Extremadura Femenino-Villanovense (domingo 11 de enero, 12:30h)

La Roca-Badajoz (domingo 11 de enero, 17:30h)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Osasuna B (domingo 11 de enero, 12h)

Guadalajara-Cacereño (sábado 10 de enero, 18:30h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Jaén (domingo 11 de enero, 17h)

Coria-Quintanar (domingo 11 de enero, 17h)

Tercera RFEF Masculina

Don Benito-Moralo (domingo 11 de enero, 12h)

Calamonte-Llerenense (domingo 11 de enero, 12h)

Azuaga-Pueblonuevo (domingo 11 de enero, 12:15h)

Villafranca-Diocesano (domingo 11 de enero, 12:30h)

Puebla de la Calzada-Cabeza del Buey (domingo 11 de enero, 12:30h)

Jaraíz-Villanovense (domingo 11 de enero, 16:30h)

Montehermoso-Jerez (domingo 11 de enero, 16:30h)

Santa Amalia-Montijo (domingo 11 de enero, 17h)

Gévora-Badajoz (domingo 11 de enero, 17h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

UP Plasencia-Ciudad de Plasencia (domingo 11 de enero, 12h)

Torrejoncillo-Malpartida (domingo 11 de enero, 16h)

Amanecer-Arroyo (domingo 11 de enero, 16:15h)

Talayuela-Moraleja (domingo 11 de enero, 16:30h)

Cabezuela-Piornal (domingo 11 de enero, 16:30h)

Moralo B-Trujillo (domingo 11 de enero, 17h)

Chinato-Torreorgaz (domingo 11 de enero, 17:30h)

Grupo 2

Barbaño-Valverdeño (domingo 11 de enero, 12h)

Talavera-Sanvicenteño (domingo 11 de enero, 12:15h)

Hernando de Soto-Badajoz B (domingo 11 de enero, 12:30h)

Villar del Rey-La Garrovilla (domingo 11 de enero, 12:30h)

Valdelacalzada-San Jorge (domingo 11 de enero, 12:30h)

Cheles-Lobón (domingo 11 de enero, 16:15h)

Guadiana-Valdebótoa (domingo 11 de enero, 16:30h)

Grupo 3

Guareña-Monterrubio (domingo 11 de enero, 12h)

Miajadas-Quintana (domingo 11 de enero, 12h)

Almoharín-Castuera (domingo 11 de enero, 12:30h)

Campanario-Peleño (domingo 11 de enero, 12:30h)

Hernán Cortés-Zarceño (domingo 11 de enero, 16:15h)

Valdivia-Athletic Valle (domingo 11 de enero, 16:30h)

Talarrubias-Gimnástico Don Benito (domingo 11 de enero, 16:30h)

Grupo 4

San Serván-La Estrella (sábado 10 de enero, 17:30h)

Torremejía-Fuente de Cantos (domingo 11 de enero, 12h)

Zafra-Usagre (domingo 11 de enero, 12:15h)

Solana-Bienvenida (domingo 11 de enero, 16:30h)

Mérida Promesas-Gran Maestre (domingo 11 de enero, 16:30h)

Don Álvaro-Belenense (domingo 11 de enero, 16:30h)

Aceuchal-Oliva (domingo 11 de enero, 17h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Navaconcejo-Nuevo Cáceres (domingo 11 de enero, 16h)

Jerte-Amanecer B (domingo 11 de enero, 16h)

El Batán-Casar de Cáceres (domingo 11 de enero, 16h)

Brocense-Tiétar (domingo 11 de enero, 16:15h)

Las Hurdes-Valdefuentes (domingo 11 de enero, 16:30h)

Hervás-Aceituna (domingo 11 de enero, 16:30h)

Nuevo Plasencia-Ciudad de Plasencia B (domingo 11 de enero, 17:30h)

Grupo 2

Metelinense-Casas de Don Pedro (domingo 11 de enero, 12h)

San Bartolomé-Valdehornillo (domingo 11 de enero, 12h)

Ilipense Zalamea-La Haba (domingo 11 de enero, 16:15h)

Orellana-Malpartida (domingo 11 de enero, 16:30h)

Palazuelo-Esparragosa (domingo 11 de enero, 16:30h)

Fuenlabrada-Madroñera (domingo 11 de enero, 16:45h)

Herrera-Puebla de Alcocer (domingo 11 de enero, 19h)

Grupo 3

La Albuera-San Francisco de Olivenza (domingo 11 de enero, 12h)

Valencia de Alcántara-Obandina (domingo 11 de enero, 12h)

Hispanolusa-La Roca (domingo 11 de enero, 13h)

Puerta Palmas-Olivenza UD (domingo 11 de enero, 16h)

Peña el Valle-Don Bosco (domingo 11 de enero, 16:30h)

Puebla de la Calzada B-Villanueva del Fresno (domingo 11 de enero, 16:45h)

Alburquerque-San Roque (domingo 11 de enero, 17h)

Grupo 4

Trujillanos-Higuera (domingo 11 de enero, 12h)

Vadesa-Campillo (domingo 11 de enero, 12h)

Berlanga-Fregenal (domingo 11 de enero, 12:30h)

Jerez B-Segureña (domingo 11 de enero, 13h)

Juventud UVA-Alange (domingo 11 de enero, 16h)

Fornacense-Ribereña (domingo 11 de enero, 16:15h)

Santa Marta-Monesterio (domingo 11 de enero, 16:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Ourense-Colegio San José (sábado 10 de enero, 19:30h)

Segunda División B (Grupo 4)

Torrejón-Jerez (sábado 10 de enero, 17h)

Grupo López Bolaños-Bargas (sábado 10 de enero, 17h)

Tercera División

Torrecillas-Colegio San José (sábado 10 de enero, 18:30h)

Casar de Cáceres-Rena (sábado 10 de enero, 18h)

Talayuela-Granja (sábado 10 de enero, 19:30h)

Cáceres Universidad-Salvatierra (sábado 10 de enero, 16:15h)

Navalmoral-Burguillos (sábado 10 de enero, 18h)

Ciudad de Almendralejo-Arroyo (sábado 10 de enero, 18h)

Castañar de Ibor-Energía Badajoz (sábado 10 de enero, 18h)

Villagarcía-Jarandilla (sábado 10 de enero, 19h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

Econy Gran Canaria-MIDEBA Extremadura (sábado 10 de enero, 16h)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Melilla (sábado 10 de enero, 18h)

Liga Femenina 2

Andratx-Miralvalle (sábado 10 de enero, 17h)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Castillo de Gorraiz (domingo 11 de enero, 12:30h)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Dos Hermanas (sábado 10 de enero, 18h)

Peñarroya-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 10 de enero, 18:30h)

CBA Spain-CB Sevilla Coria (sábado 10 de enero, 19h)

Alcalá-Moraleja (sábado 10 de enero, 20h)

San Fernando-San Antonio Cáceres (sábado 10 de enero, 20:30h)

Sagrado Corazón Cáceres-Aljaraque (domingo 11 de enero, 18h)

