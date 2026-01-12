DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, victoria del Mérida y empate del Cacereño. En Segunda, dobles tablas para Extremadura y Coria. En Tercera, empataban Don Benito, y el Jaraíz-Villanovense, el Badajoz se llevaba por 0 a 3 el derby de Gévora. Y en baloncesto perdían Al-Qázeres y Miralvalle, vencía Cáceres Patrimonio.

Redacción

Extremadura |

portera de fútbol
portera de fútbol | Sinc

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Unión Adarve-La Cruz Villanovense (0-1)

Diocesano-Valderas Alcorcón (1-1)

Atlético de Madrid-Badajoz (3-0)

Liga Nacional Juvenil

Ciudad de Plasencia-Zafra (1-3)

Extremadura-San Roque (6-0)

Don Benito-Santa Amalia (4-1)

Hispanolusa-Villafranca (2-3)

Vedruna Cáceres-Mérida (1-2)

Fuente de Cantos-Cacereño (2-0)

Moralo-Don Bosco (2-1)

Flecha Negra-La Cruz Villanovense B (4-1)

Diocesano B-Badajoz B (5-3)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Fundación Alba (1-1)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)

Cacereño Atlético-Sporting Club (0-1)

Córdoba-SportExtremadura (0-2)

Tercera RFEF Femenina

Cáceres Atlético B-Mérida (2-1)

Féminas Don Benito-San Miguel de Plasencia (2-1)

Extremadura Femenino-Villanovense (3-2)

La Roca-Badajoz (4-0)

Primera RFEF Masculina

Guadalajara-Cacereño (1-1)

Mérida-Osasuna B (1-0)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Jaén (1-1)

Coria-Quintanar (0-0)

Tercera RFEF Masculina

Don Benito-Moralo (1-1)

Calamonte-Llerenense (0-2)

Azuaga-Pueblonuevo (1-0)

Villafranca-Diocesano (1-0)

Puebla de la Calzada-Cabeza del Buey (0-0)

Jaraíz-Villanovense (1-1)

Montehermoso-Jerez (1-1)

Santa Amalia-Montijo (1-0)

Gévora-Badajoz (0-3)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

UP Plasencia-Ciudad de Plasencia (0-0)

Torrejoncillo-Malpartida (1-2)

Amanecer-Arroyo (2-2)

Talayuela-Moraleja (1-0)

Cabezuela-Piornal (0-1)

Moralo B-Trujillo (2-3)

Chinato-Torreorgaz (1-0)

Grupo 2

Barbaño-Valverdeño (1-2)

Talavera-Sanvicenteño (2-3)

Hernando de Soto-Badajoz B (6-2)

Villar del Rey-La Garrovilla (2-2)

Valdelacalzada-San Jorge (3-0)

Cheles-Lobón (0-3)

Guadiana-Valdebótoa (8-0)

Grupo 3

Guareña-Monterrubio (0-1)

Miajadas-Quintana (3-0)

Almoharín-Castuera (0-0)

Campanario-Peleño (0-1)

Hernán Cortés-Zarceño (1-2)

Valdivia-Athletic Valle (2-1)

Talarrubias-Gimnástico Don Benito (4-0)

Grupo 4

San Serván-La Estrella (0-1)

Torremejía-Fuente de Cantos (0-3)

Zafra-Usagre (1-0)

Solana-Bienvenida (3-0)

Mérida Promesas-Gran Maestre (0-1)

Don Álvaro-Belenense (2-1)

Aceuchal-Oliva (0-2)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Navaconcejo-Nuevo Cáceres (2-1)

Jerte-Amanecer B (2-5)

El Batán-Casar de Cáceres (3-2)

Brocense-Tiétar (2-1)

Las Hurdes-Valdefuentes (1-2)

Hervás-Aceituna (1-2)

Nuevo Plasencia-Ciudad de Plasencia B (3-0)

Grupo 2

Metelinense-Casas de Don Pedro (2-0)

San Bartolomé-Valdehornillo (2-0)

Ilipense Zalamea-La Haba (2-0)

Orellana-Malpartida (0-0)

Palazuelo-Esparragosa (4-0)

Fuenlabrada-Madroñera (4-0)

Herrera-Puebla de Alcocer (5-2)

Grupo 3

La Albuera-San Francisco de Olivenza (2-0)

Valencia de Alcántara-Obandina (0-2)

Hispanolusa-La Roca (1-3)

Puerta Palmas-Olivenza UD (0-1)

Peña el Valle-Don Bosco (4-1)

Puebla de la Calzada B-Villanueva del Fresno (4-1)

Alburquerque-San Roque (2-0)

Grupo 4

Trujillanos-Higuera (2-1)

Vadesa-Campillo (0-0)

Berlanga-Fregenal (1-0)

Jerez B-Segureña (3-2)

Juventud UVA-Alange (1-2)

Fornacense-Ribereña (1-2)

Santa Marta-Monesterio (2-0)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Ourense-Colegio San José (6-2)

Segunda División B (Grupo 4)

Torrejón-Jerez (4-3)

Grupo López Bolaños-Bargas (5-2)

Tercera División

Cáceres Universidad-Salvatierra (5-2)

Casar de Cáceres-Rena (4-3)

Navalmoral-Burguillos (6-2)

Ciudad de Almendralejo-Arroyo (4-2)

Castañar de Ibor-Energía Badajoz (5-6)

Torrecillas-Colegio San José (3-6)

Villagarcía-Jarandilla (0-6)

Talayuela-Granja (5-4)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

Econy Gran Canaria-MIDEBA Extremadura (67-59)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Melilla (57-69)

Liga Femenina 2

Andratx-Miralvalle (57-58)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Castillo de Gorraiz (99-77)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Dos Hermanas (92-65)

Peñarroya-Vitaly La Mar Badajoz (78-81)

CBA Spain-CB Sevilla Coria (60-89)

Alcalá-Moraleja (70-52)

San Fernando-San Antonio Cáceres (103-97)

Sagrado Corazón Cáceres-Aljaraque (103-74)

