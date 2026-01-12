DEPORTES

Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

En Primera RFEF, victoria del Mérida y empate del Cacereño. En Segunda, dobles tablas para Extremadura y Coria. En Tercera, empataban Don Benito, y el Jaraíz-Villanovense, el Badajoz se llevaba por 0 a 3 el derby de Gévora. Y en baloncesto perdían Al-Qázeres y Miralvalle, vencía Cáceres Patrimonio.

Redacción