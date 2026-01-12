Consulta Aquí los Resultados Deportivos del Fin de Semana para los equipos extremeños

RESULTADOS DEPORTIVOS DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Unión Adarve-La Cruz Villanovense (0-1)
Diocesano-Valderas Alcorcón (1-1)
Atlético de Madrid-Badajoz (3-0)
Liga Nacional Juvenil
Ciudad de Plasencia-Zafra (1-3)
Extremadura-San Roque (6-0)
Don Benito-Santa Amalia (4-1)
Hispanolusa-Villafranca (2-3)
Vedruna Cáceres-Mérida (1-2)
Fuente de Cantos-Cacereño (2-0)
Moralo-Don Bosco (2-1)
Flecha Negra-La Cruz Villanovense B (4-1)
Diocesano B-Badajoz B (5-3)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Fundación Alba (1-1)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)
Cacereño Atlético-Sporting Club (0-1)
Córdoba-SportExtremadura (0-2)
Tercera RFEF Femenina
Cáceres Atlético B-Mérida (2-1)
Féminas Don Benito-San Miguel de Plasencia (2-1)
Extremadura Femenino-Villanovense (3-2)
La Roca-Badajoz (4-0)
Primera RFEF Masculina
Guadalajara-Cacereño (1-1)
Mérida-Osasuna B (1-0)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Jaén (1-1)
Coria-Quintanar (0-0)
Tercera RFEF Masculina
Don Benito-Moralo (1-1)
Calamonte-Llerenense (0-2)
Azuaga-Pueblonuevo (1-0)
Villafranca-Diocesano (1-0)
Puebla de la Calzada-Cabeza del Buey (0-0)
Jaraíz-Villanovense (1-1)
Montehermoso-Jerez (1-1)
Santa Amalia-Montijo (1-0)
Gévora-Badajoz (0-3)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
UP Plasencia-Ciudad de Plasencia (0-0)
Torrejoncillo-Malpartida (1-2)
Amanecer-Arroyo (2-2)
Talayuela-Moraleja (1-0)
Cabezuela-Piornal (0-1)
Moralo B-Trujillo (2-3)
Chinato-Torreorgaz (1-0)
Grupo 2
Barbaño-Valverdeño (1-2)
Talavera-Sanvicenteño (2-3)
Hernando de Soto-Badajoz B (6-2)
Villar del Rey-La Garrovilla (2-2)
Valdelacalzada-San Jorge (3-0)
Cheles-Lobón (0-3)
Guadiana-Valdebótoa (8-0)
Grupo 3
Guareña-Monterrubio (0-1)
Miajadas-Quintana (3-0)
Almoharín-Castuera (0-0)
Campanario-Peleño (0-1)
Hernán Cortés-Zarceño (1-2)
Valdivia-Athletic Valle (2-1)
Talarrubias-Gimnástico Don Benito (4-0)
Grupo 4
San Serván-La Estrella (0-1)
Torremejía-Fuente de Cantos (0-3)
Zafra-Usagre (1-0)
Solana-Bienvenida (3-0)
Mérida Promesas-Gran Maestre (0-1)
Don Álvaro-Belenense (2-1)
Aceuchal-Oliva (0-2)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Navaconcejo-Nuevo Cáceres (2-1)
Jerte-Amanecer B (2-5)
El Batán-Casar de Cáceres (3-2)
Brocense-Tiétar (2-1)
Las Hurdes-Valdefuentes (1-2)
Hervás-Aceituna (1-2)
Nuevo Plasencia-Ciudad de Plasencia B (3-0)
Grupo 2
Metelinense-Casas de Don Pedro (2-0)
San Bartolomé-Valdehornillo (2-0)
Ilipense Zalamea-La Haba (2-0)
Orellana-Malpartida (0-0)
Palazuelo-Esparragosa (4-0)
Fuenlabrada-Madroñera (4-0)
Herrera-Puebla de Alcocer (5-2)
Grupo 3
La Albuera-San Francisco de Olivenza (2-0)
Valencia de Alcántara-Obandina (0-2)
Hispanolusa-La Roca (1-3)
Puerta Palmas-Olivenza UD (0-1)
Peña el Valle-Don Bosco (4-1)
Puebla de la Calzada B-Villanueva del Fresno (4-1)
Alburquerque-San Roque (2-0)
Grupo 4
Trujillanos-Higuera (2-1)
Vadesa-Campillo (0-0)
Berlanga-Fregenal (1-0)
Jerez B-Segureña (3-2)
Juventud UVA-Alange (1-2)
Fornacense-Ribereña (1-2)
Santa Marta-Monesterio (2-0)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Ourense-Colegio San José (6-2)
Segunda División B (Grupo 4)
Torrejón-Jerez (4-3)
Grupo López Bolaños-Bargas (5-2)
Tercera División
Cáceres Universidad-Salvatierra (5-2)
Casar de Cáceres-Rena (4-3)
Navalmoral-Burguillos (6-2)
Ciudad de Almendralejo-Arroyo (4-2)
Castañar de Ibor-Energía Badajoz (5-6)
Torrecillas-Colegio San José (3-6)
Villagarcía-Jarandilla (0-6)
Talayuela-Granja (5-4)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
Econy Gran Canaria-MIDEBA Extremadura (67-59)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Melilla (57-69)
Liga Femenina 2
Andratx-Miralvalle (57-58)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Castillo de Gorraiz (99-77)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Dos Hermanas (92-65)
Peñarroya-Vitaly La Mar Badajoz (78-81)
CBA Spain-CB Sevilla Coria (60-89)
Alcalá-Moraleja (70-52)
San Fernando-San Antonio Cáceres (103-97)
Sagrado Corazón Cáceres-Aljaraque (103-74)