Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ª RFEF: Doble enfrentamiento extremeño-gallego. El Mérida recibe al Racing de Ferrol y el Cacereño al Lugo. En 2ª, Extremadura-Minera y Coria-Socuéllamos. En 3ª el Don Benito en casa frente al Gévora, Moralo-Jaraíz, Pueblonuevo-Villanovense, Badajoz-Cabeza del Buey y Llerenense-Jerez, entre otros. Y en Baloncesto: Al-Qázeres-Cajasol Sevilla, Miralvalle-Segle XXI y Clavijo-Cáceres.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Liga Nacional Juvenil

La Cruz Villanovense B-Vedruna Cáceres (sábado 28 de marzo, 17h)

Don Benito-Moralo (domingo 29 de marzo, 10h)

Extremadura-Fuente de Cantos (sábado 28 de marzo, 16h)

Ciudad de Plasencia-Flecha Negra (sábado 28 de marzo, 18:30h)

Hispanolusa-Cacereño (sábado 28 de marzo, 11:30h)

Diocesano B-Don Bosco (sábado 28 de marzo, 19:30h)

Badajoz B-Mérida (domingo 29 de marzo, 11:30h)

Villafranca-Santa Amalia (viernes 27 de marzo, 19h)

Zafra-San Roque (sábado 28 de marzo, 16h)

Primera RFEF Femenina

Alavés-Cacereño (domingo 29 de marzo, 12h)

Segunda RFEF Femenina

Unión Viera-SportExtremadura (domingo 29 de marzo, 11h)

Granada B-Cacereño Atlético (domingo 29 de marzo, 12h)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Racing de Ferrol (sábado 28 de marzo, 18:30h)

Cacereño-Lugo (domingo 29 de marzo, 21h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Minera (domingo 29 de marzo, 17h)

Coria-Socuéllamos (sábado 28 de marzo, 18:30h)

Tercera RFEF Masculina

Santa Amalia-Azuaga (domingo 29 de marzo, 11h)

Don Benito-Gévora (domingo 29 de marzo, 12h)

Villafranca-Calamonte (domingo 29 de marzo, 12h)

Diocesano-Puebla de la Calzada (domingo 29 de marzo, 12h)

Moralo-Jaraíz (domingo 29 de marzo, 12:30h)

Montijo-Montehermoso (sábado 28 de marzo, 17:30h)

Pueblonuevo-Villanovense (sábado 28 de marzo, 18h)

Badajoz-Cabeza del Buey (domingo 29 de marzo, 12h)

Llerenense-Jerez (sábado 28 de marzo, 17:30h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

Moraleja-Malpartida (domingo 29 de marzo, 18h)

Ciudad de Plasencia-Arroyo (domingo 29 de marzo, 12:30h)

Talayuela-Trujillo (domingo 29 de marzo, 19h)

Torrejoncillo-Torreorgaz (domingo 29 de marzo, 18h)

Amanecer-Piornal (domingo 29 de marzo, 18h)

Moralo B-Cabezuela (domingo 29 de marzo, 17h)

Chinato-UP Plasencia (domingo 29 de marzo, 18h)

Grupo 2

La Garrovilla-Lobón (domingo 29 de marzo, 17h)

Badajoz B-San Jorge (domingo 29 de marzo, 16:30h)

Villar del Rey-Valverdeño (domingo 29 de marzo, 12:15h)

Cheles-Valdebótoa (domingo 29 de marzo, 18h)

Valdelacalzada-Sanvicenteño (domingo 29 de marzo, 12:30h)

Barbaño-Talavera (domingo 29 de marzo, 12h)

Guadiana-Hernando de Soto (domingo 29 de marzo, 18h)

Grupo 3

Castuera-Athletic Valle (domingo 29 de marzo, 18h)

Monterrubio-Quintana (domingo 29 de marzo, 18h)

Almoharín-Gimnástico Don Benito (domingo 29 de marzo, 17:30h)

Valdivia-Peleño (domingo 29 de marzo, 18:30h)

Miajadas-Zarceño (domingo 29 de marzo, 12:30h)

Talarrubias-Hernán Cortés (domingo 29 de marzo, 17h)

Campanario-Guareña (domingo 29 de marzo, 18h)

Grupo 4

Fuente de Cantos-Gran Maestre (domingo 29 de marzo, 12:30h)

Bienvenida-Belenense (domingo 29 de marzo, 13h)

Torremejía-Usagre (domingo 29 de marzo, 19h)

Mérida Promesas-Oliva (domingo 29 de marzo, 12:30h)

Don Álvaro-La Estrella (domingo 29 de marzo, 17h)

Zafra-San Serván (domingo 29 de marzo, 12:30h)

Aceuchal-Solana (domingo 29 de marzo, 18h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Nuevo Cáceres-Tiétar (domingo 29 de marzo, 18:30h)

Valdefuentes-Ciudad de Plasencia B (domingo 29 de marzo, 17:30h)

Amanecer B-Brocense (domingo 29 de marzo, 12h)

Casar de Cáceres-Cañaveral (sábado 28 de marzo, 17h)

Aceituna-Navaconcejo (domingo 29 de marzo, 18h)

Hervás-Las Hurdes (domingo 29 de marzo, 17h)

El Batán-Jerte (domingo 29 de marzo, 17h)

Grupo 2

Madroñera-Malpartida (domingo 29 de marzo, 12:30h)

Valdehornillo-Madrigalejo (domingo 29 de marzo, 18h)

Esparragosa-Orellana (domingo 29 de marzo, 18h)

La Haba-Metelinense (domingo 29 de marzo, 12:30h)

Puebla de Alcocer-Fuenlabrada (domingo 29 de marzo, 18h)

Herrera-San Bartolomé (domingo 29 de marzo, 17:30h)

Ilipense Zalamea-Palazuelo (domingo 29 de marzo, 18h)

Grupo 3

San Roque-La Roca (domingo 29 de marzo, 13h)

Olivenza UD-Santa Quiteria (domingo 29 de marzo, 12:30h)

San Francisco de Olivenza-Hispanolusa (sábado 28 de marzo, 19:45h)

Obandina-Peña El Valle (domingo 29 de marzo, 17h)

Villanueva del Fresno-Alburquerque (domingo 29 de marzo, 11h)

Puebla de la Calzada B-Puerta Palmas (domingo 29 de marzo, 18:30h)

Valencia de Alcántara-La Albuera (domingo 29 de marzo, 18h)

Grupo 4

Campillo-Segureña (domingo 29 de marzo, 17:30h)

Higuera-Monesterio (domingo 29 de marzo, 18h)

Vadesa-Alange (domingo 29 de marzo, 12:30h)

Jerez B-Ribereña (domingo 29 de marzo, 12:30h)

Santa Marta-Fregenal (domingo 29 de marzo, 18h)

Juventud UVA-Berlanga (domingo 29 de marzo, 17h)

Fornacense-Trujillanos (domingo 29 de marzo, 17:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Segosala-Colegio San José (sábado 28 de marzo, 17h)

Segunda División B Masculina (Grupo 4)

Jerez-Moral (sábado 28 de marzo, 19h)

Vivocuenca-Grupo López Bolaños (sábado 28 de marzo, 19h)

Tercera División Masculina

Casar de Cáceres-Cáceres Universidad (sábado 28 de marzo, 19h)

Talayuela-Castañar de Ibor (viernes 27 de marzo, 21:30h)

Villagarcía-Torrecillas (sábado 28 de marzo, 19h)

Granja-Ciudad de Almendralejo (viernes 27 de marzo, 21:30h)

Rena-Navalmoral (sábado 28 de marzo, 19h)

Salvatierra-Burguillos (sábado 28 de marzo, 18h)

Badajoz Energía-Arroyo (sábado 28 de marzo, 18h)

Colegio San José-Jarandilla (sábado 28 de marzo, 20h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-Cajasol Baloncesto Sevilla (sábado 28 de marzo, 18h)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Segle XXI (sábado 28 de marzo, 18:30h)

Segunda FEB Masculina

Clavijo-Cáceres Patrimonio (domingo 29 de marzo, 12h)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 28 de marzo, 18h)

Vitaly La Mar Badajoz-CBA Spain (sábado 28 de marzo, 19h)

San Antonio Cáceres-Moraleja (domingo 29 de marzo, 12h)

