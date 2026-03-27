Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Liga Nacional Juvenil
La Cruz Villanovense B-Vedruna Cáceres (sábado 28 de marzo, 17h)
Don Benito-Moralo (domingo 29 de marzo, 10h)
Extremadura-Fuente de Cantos (sábado 28 de marzo, 16h)
Ciudad de Plasencia-Flecha Negra (sábado 28 de marzo, 18:30h)
Hispanolusa-Cacereño (sábado 28 de marzo, 11:30h)
Diocesano B-Don Bosco (sábado 28 de marzo, 19:30h)
Badajoz B-Mérida (domingo 29 de marzo, 11:30h)
Villafranca-Santa Amalia (viernes 27 de marzo, 19h)
Zafra-San Roque (sábado 28 de marzo, 16h)
Primera RFEF Femenina
Alavés-Cacereño (domingo 29 de marzo, 12h)
Segunda RFEF Femenina
Unión Viera-SportExtremadura (domingo 29 de marzo, 11h)
Granada B-Cacereño Atlético (domingo 29 de marzo, 12h)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Racing de Ferrol (sábado 28 de marzo, 18:30h)
Cacereño-Lugo (domingo 29 de marzo, 21h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Minera (domingo 29 de marzo, 17h)
Coria-Socuéllamos (sábado 28 de marzo, 18:30h)
Tercera RFEF Masculina
Santa Amalia-Azuaga (domingo 29 de marzo, 11h)
Don Benito-Gévora (domingo 29 de marzo, 12h)
Villafranca-Calamonte (domingo 29 de marzo, 12h)
Diocesano-Puebla de la Calzada (domingo 29 de marzo, 12h)
Moralo-Jaraíz (domingo 29 de marzo, 12:30h)
Montijo-Montehermoso (sábado 28 de marzo, 17:30h)
Pueblonuevo-Villanovense (sábado 28 de marzo, 18h)
Badajoz-Cabeza del Buey (domingo 29 de marzo, 12h)
Llerenense-Jerez (sábado 28 de marzo, 17:30h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
Moraleja-Malpartida (domingo 29 de marzo, 18h)
Ciudad de Plasencia-Arroyo (domingo 29 de marzo, 12:30h)
Talayuela-Trujillo (domingo 29 de marzo, 19h)
Torrejoncillo-Torreorgaz (domingo 29 de marzo, 18h)
Amanecer-Piornal (domingo 29 de marzo, 18h)
Moralo B-Cabezuela (domingo 29 de marzo, 17h)
Chinato-UP Plasencia (domingo 29 de marzo, 18h)
Grupo 2
La Garrovilla-Lobón (domingo 29 de marzo, 17h)
Badajoz B-San Jorge (domingo 29 de marzo, 16:30h)
Villar del Rey-Valverdeño (domingo 29 de marzo, 12:15h)
Cheles-Valdebótoa (domingo 29 de marzo, 18h)
Valdelacalzada-Sanvicenteño (domingo 29 de marzo, 12:30h)
Barbaño-Talavera (domingo 29 de marzo, 12h)
Guadiana-Hernando de Soto (domingo 29 de marzo, 18h)
Grupo 3
Castuera-Athletic Valle (domingo 29 de marzo, 18h)
Monterrubio-Quintana (domingo 29 de marzo, 18h)
Almoharín-Gimnástico Don Benito (domingo 29 de marzo, 17:30h)
Valdivia-Peleño (domingo 29 de marzo, 18:30h)
Miajadas-Zarceño (domingo 29 de marzo, 12:30h)
Talarrubias-Hernán Cortés (domingo 29 de marzo, 17h)
Campanario-Guareña (domingo 29 de marzo, 18h)
Grupo 4
Fuente de Cantos-Gran Maestre (domingo 29 de marzo, 12:30h)
Bienvenida-Belenense (domingo 29 de marzo, 13h)
Torremejía-Usagre (domingo 29 de marzo, 19h)
Mérida Promesas-Oliva (domingo 29 de marzo, 12:30h)
Don Álvaro-La Estrella (domingo 29 de marzo, 17h)
Zafra-San Serván (domingo 29 de marzo, 12:30h)
Aceuchal-Solana (domingo 29 de marzo, 18h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Nuevo Cáceres-Tiétar (domingo 29 de marzo, 18:30h)
Valdefuentes-Ciudad de Plasencia B (domingo 29 de marzo, 17:30h)
Amanecer B-Brocense (domingo 29 de marzo, 12h)
Casar de Cáceres-Cañaveral (sábado 28 de marzo, 17h)
Aceituna-Navaconcejo (domingo 29 de marzo, 18h)
Hervás-Las Hurdes (domingo 29 de marzo, 17h)
El Batán-Jerte (domingo 29 de marzo, 17h)
Grupo 2
Madroñera-Malpartida (domingo 29 de marzo, 12:30h)
Valdehornillo-Madrigalejo (domingo 29 de marzo, 18h)
Esparragosa-Orellana (domingo 29 de marzo, 18h)
La Haba-Metelinense (domingo 29 de marzo, 12:30h)
Puebla de Alcocer-Fuenlabrada (domingo 29 de marzo, 18h)
Herrera-San Bartolomé (domingo 29 de marzo, 17:30h)
Ilipense Zalamea-Palazuelo (domingo 29 de marzo, 18h)
Grupo 3
San Roque-La Roca (domingo 29 de marzo, 13h)
Olivenza UD-Santa Quiteria (domingo 29 de marzo, 12:30h)
San Francisco de Olivenza-Hispanolusa (sábado 28 de marzo, 19:45h)
Obandina-Peña El Valle (domingo 29 de marzo, 17h)
Villanueva del Fresno-Alburquerque (domingo 29 de marzo, 11h)
Puebla de la Calzada B-Puerta Palmas (domingo 29 de marzo, 18:30h)
Valencia de Alcántara-La Albuera (domingo 29 de marzo, 18h)
Grupo 4
Campillo-Segureña (domingo 29 de marzo, 17:30h)
Higuera-Monesterio (domingo 29 de marzo, 18h)
Vadesa-Alange (domingo 29 de marzo, 12:30h)
Jerez B-Ribereña (domingo 29 de marzo, 12:30h)
Santa Marta-Fregenal (domingo 29 de marzo, 18h)
Juventud UVA-Berlanga (domingo 29 de marzo, 17h)
Fornacense-Trujillanos (domingo 29 de marzo, 17:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Segosala-Colegio San José (sábado 28 de marzo, 17h)
Segunda División B Masculina (Grupo 4)
Jerez-Moral (sábado 28 de marzo, 19h)
Vivocuenca-Grupo López Bolaños (sábado 28 de marzo, 19h)
Tercera División Masculina
Casar de Cáceres-Cáceres Universidad (sábado 28 de marzo, 19h)
Talayuela-Castañar de Ibor (viernes 27 de marzo, 21:30h)
Villagarcía-Torrecillas (sábado 28 de marzo, 19h)
Granja-Ciudad de Almendralejo (viernes 27 de marzo, 21:30h)
Rena-Navalmoral (sábado 28 de marzo, 19h)
Salvatierra-Burguillos (sábado 28 de marzo, 18h)
Badajoz Energía-Arroyo (sábado 28 de marzo, 18h)
Colegio San José-Jarandilla (sábado 28 de marzo, 20h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-Cajasol Baloncesto Sevilla (sábado 28 de marzo, 18h)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Segle XXI (sábado 28 de marzo, 18:30h)
Segunda FEB Masculina
Clavijo-Cáceres Patrimonio (domingo 29 de marzo, 12h)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Sagrado Corazón Cáceres (sábado 28 de marzo, 18h)
Vitaly La Mar Badajoz-CBA Spain (sábado 28 de marzo, 19h)
San Antonio Cáceres-Moraleja (domingo 29 de marzo, 12h)