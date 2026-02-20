Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
La Cruz Villanovense-Las Rozas (sábado 21 de febrero, 16h)
Badajoz-Diocesano (sábado 21 de febrero, 16h)
Liga Nacional Juvenil
Extremadura-Ciudad de Plasencia (domingo 22 de febrero, 10:30h)
Don Benito-Hispanolusa (sábado 21 de febrero, 18h)
Vedruna Cáceres-Diocesano B (viernes 20 de febrero, 18h)
Moralo-Badajoz B (domingo 22 de febrero, 12h)
Fuente de Cantos-Villafranca (sábado 21 de febrero, 16h)
Flecha Negra-Zafra (domingo 22 de febrero, 11:30h)
Cacereño-San Roque (sábado 21 de febrero, 16h)
Don Bosco-Santa Amalia (domingo 22 de febrero, 10:30h)
Mérida-La Cruz Villanovense B (sábado 21 de febrero, 17h)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-SE AEM (domingo 22 de febrero, 12:30h)
Segunda RFEF Femenina
Cacereño Atlético-SportExtremadura (domingo 22 de febrero, 16:30h)
Tercera RFEF Femenina
Extremadura-San Miguel Plasencia (domingo 22 de febrero, 13h)
Villanovense-Mérida (domingo 22 de febrero, 16:30h)
SportExtremadura B-Badajoz (domingo 22 de febrero, 16h)
Féminas Don Benito-La Roca (domingo 22 de febrero, 12h)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Cacereño (domingo 22 de febrero, 16h)
Segunda RFEF Masculina
Xerez-Extremadura (domingo 22 de febrero, 18h)
Moscardó-Coria (sábado 21 de febrero, 16h)
Tercera RFEF Masculina
Jerez-Calamonte (domingo 22 de febrero, 12:30h)
Puebla de la Calzada-Gévora (domingo 22 de febrero, 12:30h)
Jaraíz-Azuaga (sábado 21 de febrero, 16:30h)
Montehermoso-Santa Amalia (domingo 22 de febrero, 17h)
Villanovense-Don Benito (domingo 22 de febrero, 12h)
Cabeza del Buey-Villafranca (domingo 22 de febrero, 17h)
Llerenense-Diocesano (domingo 22 de febrero, 17h)
Badajoz-Moralo (domingo 22 de febrero, 12h)
Pueblonuevo-Montijo (domingo 22 de febrero, 17h)
Primera División Extremeña (Liga Alma)
Grupo 1
UP Plasencia-Trujillo (domingo 22 de febrero, 12:30h)
Torreorgaz-Arroyo (domingo 22 de febrero, 12:30h)
Piornal-Malpartida (domingo 22 de febrero, 16h)
Cabezuela-Moraleja (domingo 22 de febrero, 17:15h)
Chinato-Ciudad de Plasencia (domingo 22 de febrero, 17:30h)
Moralo B-Talayuela (viernes 21 de febrero, 19:30h)
Amanecer-Torrejoncillo (domingo 22 de febrero, 17h)
Grupo 2
Hernando de Soto-Valverdeño (domingo 22 de febrero, 12:30h)
Valdebótoa-San Jorge (domingo 22 de febrero, 12:30h)
Sanvicenteño-Lobón (domingo 22 de febrero, 17h)
Talavera-La Garrovilla (domingo 22 de febrero, 12h)
Guadiana-Badajoz B (domingo 22 de febrero, 12h)
Barbaño-Villar del Rey (domingo 22 de febrero, 12h)
Valdelacalzada-Cheles (domingo 22 de febrero, 12h)
Grupo 3
Guareña-Gimnástico Don Benito (domingo 22 de febrero, 12h)
Peleño-Quintana (domingo 22 de febrero, 17:30h)
Zarceño-Athletic Valle (domingo 22 de febrero, 11:30h)
Hernán Cortés-Castuera (domingo 22 de febrero, 12h)
Campanario-Monterrubio (domingo 22 de febrero, 12:30h)
Talarrubias-Almoharín (domingo 22 de febrero, 16:30h)
Miajadas-Valdivia (domingo 22 de febrero, 12h)
Grupo 4
Solana-Usagre (domingo 22 de febrero, 17h)
Oliva-Belenense (domingo 22 de febrero, 13h)
La Estrella-Gran Maestre (domingo 22 de febrero, 12:30h)
San Serván-Fuente de Cantos (domingo 22 de febrero, 12h)
Aceuchal-Bienvenida (domingo 22 de febrero, 17h)
Zafra-Torremejía (domingo 22 de febrero, 12:15h)
Don Álvaro-Mérida Promesas (domingo 22 de febrero, 17h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Valdefuentes-Amanecer B (domingo 22 de febrero, 13h)
Nuevo Cáceres-Casar de Cáceres (domingo 22 de febrero, 19:30h)
Tiétar-Hervás (domingo 22 de febrero, 16h)
Ciudad de Plasencia B-El Batán (domingo 22 de febrero, 12:30h)
Brocense-Jerte (domingo 22 de febrero, 17h)
Cañaveral-Las Hurdes (domingo 22 de febrero, 12:30h)
Navaconcejo-Nuevo Plasencia (domingo 22 de febrero, 16:30h)
Grupo 2
Valdehornillo-Esparragosa (domingo 22 de febrero, 16:30h)
Madroñera-La Haba (domingo 22 de febrero, 16:30h)
Casas de Don Pedro-Puebla de Alcocer (domingo 22 de febrero, 12:30h)
Malpartida-Herrera (domingo 22 de febrero, 17h)
Madrigalejo-Ilipense Zalamea (domingo 22 de febrero, 16h)
Orellana-Palazuelo (domingo 22 de febrero, 19h)
Metelinense-San Bartolomé (domingo 22 de febrero, 12h)
Grupo 3
Olivenza UD-San Francisco de Olivenza (domingo 22 de febrero, 18h)
San Roque-Obandina (domingo 22 de febrero, 18h)
Don Bosco-Villanueva del Fresno (domingo 22 de febrero, 13h)
La Roca-Puebla de la Calzada B (domingo 22 de febrero, 17:15h)
Santa Quiteria-Valencia de Alcántara (domingo 22 de febrero, 16:30h)
Hispanolusa-La Albuera (domingo 22 de febrero, 13h)
Peña el Valle-Puerta Palmas (domingo 22 de febrero, 17h)
Grupo 4
Trujillanos-Alange (domingo 22 de febrero, 12h)
Ribereña-Monesterio (domingo 22 de febrero, 17h)
Fregenal-Segureña (domingo 22 de febrero, 16:30h)
Berlanga-Campillo (domingo 22 de febrero, 12h)
Fornacense-Higuera (domingo 22 de febrero, 16:30h)
Juventud UVA-Vadesa (domingo 22 de febrero, 16h)
Santa Marta-Jerez B (domingo 22 de febrero, 12:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Atlético Mercadal-Colegio San José (sábado 21 de febrero, 20h)
Segunda División B (Grupo 4)
Alcorcón-Jerez (sábado 21 de febrero, 16:30h)
Ciudad de Torrejón-Grupo López Bolaños (sábado 21 de febrero, 17h)
Tercera División
Castañar-Torrecillas (domingo 22 de febrero, 12h)
Cáceres Universidad-Ciudad de Almendralejo (domingo 22 de febrero, 12h)
Casar de Cáceres-Navalmoral (sábado 21 de febrero, 18h)
Talayuela-Burguillos (sábado 21 de febrero, 19:30h)
Villagarcía-Arroyo (sábado 21 de febrero, 19h)
Granja-Colegio San José (domingo 22 de febrero, 11:45h)
Rena-Badajoz Energía (sábado 21 de febrero, 17h)
Salvatierra-Jarandilla (sábado 21 de febrero, 19h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
La Cordá de Paterna-Al-Qázeres Extremadura (sábado 21 de febrero, 17:30h)
Liga Femenina 2
Claret Benimaclet-Miralvalle (sábado 21 de febrero, 17:30h)
Segunda FEB Masculina
Biele ISB-Cáceres Patrimonio (domingo 22 de febrero, 18h)
Tercera FEB Masculina
CBA Spain-Peñarroya (sábado 21 de febrero, 17:30h)
Moraleja-Baublok Gymnástica (sábado 21 de febrero, 18h)
Alcalá Caja 87-Bosco Mérida (sábado 21 de febrero, 20h)
San Antonio Cáceres-Dos Hermanas (domingo 22 de febrero, 12h)
Huelva-Vitaly La Mar Badajoz (domingo 22 de febrero, 12h)
San Fernando-Sagrado Corazón Cáceres (domingo 22 de febrero, 18h)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Extremadura Arroyo-UC3M Voleibol Leganés (sábado 21 de febrero, 18h)
Superliga 2 Masculina
Collado Villalba-Almendralejo Extremadura (sábado 21 de febrero, 19:45h)