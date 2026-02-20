DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF derby regional este domingo entre Mérida y Cacereño. En 2ª, Xerez-Extremadura y Moscardó-Coria. En 3ª derby de las Vegas Altas entre Villanovense y Don Benito, además, Jaraíz-Azuaga, Badajoz-Moralo y Llerenense-Diocesano entre otros. Y en baloncesto: Paterna-Al-Qázeres, Claret-Miralvalle y Biele-Cáceres-Patrimonio.

Redacción