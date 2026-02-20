DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF derby regional este domingo entre Mérida y Cacereño. En 2ª, Xerez-Extremadura y Moscardó-Coria. En 3ª derby de las Vegas Altas entre Villanovense y Don Benito, además, Jaraíz-Azuaga, Badajoz-Moralo y Llerenense-Diocesano entre otros. Y en baloncesto: Paterna-Al-Qázeres, Claret-Miralvalle y Biele-Cáceres-Patrimonio.

Redacción

Extremadura |

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños
Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños | CP Cacereño

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

La Cruz Villanovense-Las Rozas (sábado 21 de febrero, 16h)

Badajoz-Diocesano (sábado 21 de febrero, 16h)

Liga Nacional Juvenil

Extremadura-Ciudad de Plasencia (domingo 22 de febrero, 10:30h)

Don Benito-Hispanolusa (sábado 21 de febrero, 18h)

Vedruna Cáceres-Diocesano B (viernes 20 de febrero, 18h)

Moralo-Badajoz B (domingo 22 de febrero, 12h)

Fuente de Cantos-Villafranca (sábado 21 de febrero, 16h)

Flecha Negra-Zafra (domingo 22 de febrero, 11:30h)

Cacereño-San Roque (sábado 21 de febrero, 16h)

Don Bosco-Santa Amalia (domingo 22 de febrero, 10:30h)

Mérida-La Cruz Villanovense B (sábado 21 de febrero, 17h)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-SE AEM (domingo 22 de febrero, 12:30h)

Segunda RFEF Femenina

Cacereño Atlético-SportExtremadura (domingo 22 de febrero, 16:30h)

Tercera RFEF Femenina

Extremadura-San Miguel Plasencia (domingo 22 de febrero, 13h)

Villanovense-Mérida (domingo 22 de febrero, 16:30h)

SportExtremadura B-Badajoz (domingo 22 de febrero, 16h)

Féminas Don Benito-La Roca (domingo 22 de febrero, 12h)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Cacereño (domingo 22 de febrero, 16h)

Segunda RFEF Masculina

Xerez-Extremadura (domingo 22 de febrero, 18h)

Moscardó-Coria (sábado 21 de febrero, 16h)

Tercera RFEF Masculina

Jerez-Calamonte (domingo 22 de febrero, 12:30h)

Puebla de la Calzada-Gévora (domingo 22 de febrero, 12:30h)

Jaraíz-Azuaga (sábado 21 de febrero, 16:30h)

Montehermoso-Santa Amalia (domingo 22 de febrero, 17h)

Villanovense-Don Benito (domingo 22 de febrero, 12h)

Cabeza del Buey-Villafranca (domingo 22 de febrero, 17h)

Llerenense-Diocesano (domingo 22 de febrero, 17h)

Badajoz-Moralo (domingo 22 de febrero, 12h)

Pueblonuevo-Montijo (domingo 22 de febrero, 17h)

Primera División Extremeña (Liga Alma)

Grupo 1

UP Plasencia-Trujillo (domingo 22 de febrero, 12:30h)

Torreorgaz-Arroyo (domingo 22 de febrero, 12:30h)

Piornal-Malpartida (domingo 22 de febrero, 16h)

Cabezuela-Moraleja (domingo 22 de febrero, 17:15h)

Chinato-Ciudad de Plasencia (domingo 22 de febrero, 17:30h)

Moralo B-Talayuela (viernes 21 de febrero, 19:30h)

Amanecer-Torrejoncillo (domingo 22 de febrero, 17h)

Grupo 2

Hernando de Soto-Valverdeño (domingo 22 de febrero, 12:30h)

Valdebótoa-San Jorge (domingo 22 de febrero, 12:30h)

Sanvicenteño-Lobón (domingo 22 de febrero, 17h)

Talavera-La Garrovilla (domingo 22 de febrero, 12h)

Guadiana-Badajoz B (domingo 22 de febrero, 12h)

Barbaño-Villar del Rey (domingo 22 de febrero, 12h)

Valdelacalzada-Cheles (domingo 22 de febrero, 12h)

Grupo 3

Guareña-Gimnástico Don Benito (domingo 22 de febrero, 12h)

Peleño-Quintana (domingo 22 de febrero, 17:30h)

Zarceño-Athletic Valle (domingo 22 de febrero, 11:30h)

Hernán Cortés-Castuera (domingo 22 de febrero, 12h)

Campanario-Monterrubio (domingo 22 de febrero, 12:30h)

Talarrubias-Almoharín (domingo 22 de febrero, 16:30h)

Miajadas-Valdivia (domingo 22 de febrero, 12h)

Grupo 4

Solana-Usagre (domingo 22 de febrero, 17h)

Oliva-Belenense (domingo 22 de febrero, 13h)

La Estrella-Gran Maestre (domingo 22 de febrero, 12:30h)

San Serván-Fuente de Cantos (domingo 22 de febrero, 12h)

Aceuchal-Bienvenida (domingo 22 de febrero, 17h)

Zafra-Torremejía (domingo 22 de febrero, 12:15h)

Don Álvaro-Mérida Promesas (domingo 22 de febrero, 17h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Valdefuentes-Amanecer B (domingo 22 de febrero, 13h)

Nuevo Cáceres-Casar de Cáceres (domingo 22 de febrero, 19:30h)

Tiétar-Hervás (domingo 22 de febrero, 16h)

Ciudad de Plasencia B-El Batán (domingo 22 de febrero, 12:30h)

Brocense-Jerte (domingo 22 de febrero, 17h)

Cañaveral-Las Hurdes (domingo 22 de febrero, 12:30h)

Navaconcejo-Nuevo Plasencia (domingo 22 de febrero, 16:30h)

Grupo 2

Valdehornillo-Esparragosa (domingo 22 de febrero, 16:30h)

Madroñera-La Haba (domingo 22 de febrero, 16:30h)

Casas de Don Pedro-Puebla de Alcocer (domingo 22 de febrero, 12:30h)

Malpartida-Herrera (domingo 22 de febrero, 17h)

Madrigalejo-Ilipense Zalamea (domingo 22 de febrero, 16h)

Orellana-Palazuelo (domingo 22 de febrero, 19h)

Metelinense-San Bartolomé (domingo 22 de febrero, 12h)

Grupo 3

Olivenza UD-San Francisco de Olivenza (domingo 22 de febrero, 18h)

San Roque-Obandina (domingo 22 de febrero, 18h)

Don Bosco-Villanueva del Fresno (domingo 22 de febrero, 13h)

La Roca-Puebla de la Calzada B (domingo 22 de febrero, 17:15h)

Santa Quiteria-Valencia de Alcántara (domingo 22 de febrero, 16:30h)

Hispanolusa-La Albuera (domingo 22 de febrero, 13h)

Peña el Valle-Puerta Palmas (domingo 22 de febrero, 17h)

Grupo 4

Trujillanos-Alange (domingo 22 de febrero, 12h)

Ribereña-Monesterio (domingo 22 de febrero, 17h)

Fregenal-Segureña (domingo 22 de febrero, 16:30h)

Berlanga-Campillo (domingo 22 de febrero, 12h)

Fornacense-Higuera (domingo 22 de febrero, 16:30h)

Juventud UVA-Vadesa (domingo 22 de febrero, 16h)

Santa Marta-Jerez B (domingo 22 de febrero, 12:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Atlético Mercadal-Colegio San José (sábado 21 de febrero, 20h)

Segunda División B (Grupo 4)

Alcorcón-Jerez (sábado 21 de febrero, 16:30h)

Ciudad de Torrejón-Grupo López Bolaños (sábado 21 de febrero, 17h)

Tercera División

Castañar-Torrecillas (domingo 22 de febrero, 12h)

Cáceres Universidad-Ciudad de Almendralejo (domingo 22 de febrero, 12h)

Casar de Cáceres-Navalmoral (sábado 21 de febrero, 18h)

Talayuela-Burguillos (sábado 21 de febrero, 19:30h)

Villagarcía-Arroyo (sábado 21 de febrero, 19h)

Granja-Colegio San José (domingo 22 de febrero, 11:45h)

Rena-Badajoz Energía (sábado 21 de febrero, 17h)

Salvatierra-Jarandilla (sábado 21 de febrero, 19h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

La Cordá de Paterna-Al-Qázeres Extremadura (sábado 21 de febrero, 17:30h)

Liga Femenina 2

Claret Benimaclet-Miralvalle (sábado 21 de febrero, 17:30h)

Segunda FEB Masculina

Biele ISB-Cáceres Patrimonio (domingo 22 de febrero, 18h)

Tercera FEB Masculina

CBA Spain-Peñarroya (sábado 21 de febrero, 17:30h)

Moraleja-Baublok Gymnástica (sábado 21 de febrero, 18h)

Alcalá Caja 87-Bosco Mérida (sábado 21 de febrero, 20h)

San Antonio Cáceres-Dos Hermanas (domingo 22 de febrero, 12h)

Huelva-Vitaly La Mar Badajoz (domingo 22 de febrero, 12h)

San Fernando-Sagrado Corazón Cáceres (domingo 22 de febrero, 18h)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Extremadura Arroyo-UC3M Voleibol Leganés (sábado 21 de febrero, 18h)

Superliga 2 Masculina

Collado Villalba-Almendralejo Extremadura (sábado 21 de febrero, 19:45h)

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer