Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Unionistas-Badajoz (sábado 14 de febrero, 16h)
Getafe-La Cruz Villanovense (sábado 14 de febrero, 16h)
Diocesano-Valladolid (sábado 14 de febrero, 16:30h)
Liga Nacional Juvenil
Diocesano B-Don Benito (viernes 13 de febrero, 18h)
Zafra-Fuente de Cantos (viernes 13 de febrero, 19:30h)
La Cruz Villanovense B-Ciudad de Plasencia (viernes 13 de febrero, 19h)
Hispanolusa-Extremadura (viernes 13 de febrero, 18h)
Badajoz B-Vedruna Cáceres (viernes 13 de febrero, 18:30h)
Villafranca-Moralo (viernes 13 de febrero, 19h)
San Roque-Flecha Negra (jueves 12 de febrero, 20:30h)
Santa Amalia-Cacereño (viernes 13 de febrero, 18:45h)
Mérida-Don Bosco (sábado 14 de febrero, 17h)
Primera RFEF Femenina
Tenerife B-Cacereño Femenino (domingo 15 de febrero, 11:30h)
Segunda RFEF Femenina
Femarguín-Cacereño Atlético (domingo 15 de febrero, 11h)
SportExtremadura-Betis B (sábado 14 de febrero, 13h)
Primera RFEF Masculina
Cacereño-Pontevedra (sábado 14 de febrero, 14h)
Ourense-Mérida (sábado 14 de febrero, 16:15h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Melilla (domingo 15 de febrero, 11:30h)
Coria-Conquense (domingo 15 de febrero, 16h)
Tercera RFEF Masculina
Calamonte-Puebla de la Calzada (domingo 15 de febrero, 12h)
Gévora-Jaraíz (domingo 15 de febrero, 17:30h)
Azuaga-Montehermoso (sábado 14 de febrero, 16:30h)
Santa Amalia-Villanovense (domingo 15 de febrero, 17:30h)
Don Benito-Cabeza del Buey (domingo 15 de febrero, 12h)
Villafranca-Llerenense (domingo 15 de febrero, 11h)
Diocesano-Badajoz (domingo 15 de febrero, 12h)
Moralo-Pueblonuevo (domingo 15 de febrero, 12h)
Montijo-Jerez (sábado 14 de febrero, 16:30h)
Copa de Extremadura (Final/Estadio Romano José Fouto Mérida)
Quintana-UP Plasencia (domingo 15 de febrero, 12h)
Segunda División Extremeña (Liga Blanu)
Grupo 1
Nuevo Plasencia-Amanecer B (domingo 15 de febrero, 12h)
Casar de Cáceres-Valdefuentes (domingo 15 de febrero, 10h)
Aceituna-Nuevo Cáceres (sábado 14 de febrero, 12:30h)
El Batán-Tiétar (domingo 15 de febrero, 12:30h)
Jerte-Ciudad de Plasencia B (domingo 15 de febrero, 16:15h)
Las Hurdes-Brocense (domingo 15 de febrero, 16:30h)
Navaconcejo-Cañaveral (domingo 15 de febrero, 16h)
Grupo 2
La Haba-Valdehornillo (domingo 15 de febrero, 16:30h)
Herrera-Casas de Don Pedro (domingo 15 de febrero, 17h)
Ilipense Zalamea-Malpartida (domingo 15 de febrero, 17h)
Palazuelo-Madrigalejo (domingo 15 de febrero, 17h)
San Bartolomé-Orellana (domingo 15 de febrero, 12:30h)
Fuenlabrada-Metelinense (domingo 15 de febrero, 17h)
Grupo 3
Obandina-Olivenza UD (domingo 15 de febrero, 16:30h)
Villanueva del Fresno-San Roque (viernes 13 de febrero, 20h)
Puebla de la Calzada B-Don Bosco (domingo 15 de febrero, 10h)
Valencia de Alcántara-La Roca (viernes 13 de febrero, 19:30h)
Santa Quiteria-La Albuera (viernes 13 de febrero, 20h)
Puerta Palmas-Hispanolusa (viernes 13 de febrero, 20h)
Alburquerque-Peña el Valle (domingo 15 de febrero, 18:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Turia (domingo 15 de febrero, 11h)
Segunda División B (Grupo 4)
El Álamo-Grupo López Bolaños (sábado 14 de febrero, 18h)
Jerez-Energía Talavera (viernes 13 de febrero, 21:30h)
Tercera División
Jarandilla-Torrecillas (viernes 13 de febrero, 22h)
Almendralejo-Castañar de Ibor (sábado 14 de febrero, 17h)
Navalmoral-Cáceres Universidad (viernes 13 de febrero, 21:30h)
Burguillos-Casar de Cáceres (viernes 13 de febrero, 22h)
Arroyo-Talayuela (sábado 14 de febrero, 18h)
Colegio San José-Villagarcía (domingo 15 de febrero, 13:30h)
Badajoz Energía-Granja (viernes 13 de febrero, 21h)
Salvatierra-Rena (viernes 13 de febrero, 21:30h)
BALONCESTO
División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas
MIDEBA Extremadura-Fundación Aliados (sábado 14 de febrero, 18:30h)
Liga Femenina Challengue
Al-Qázeres Extremadura-La Laguna (sábado 14 de febrero, 17h)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Geieg Pacisa (sábado 14 de febrero, 18:30h)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Jaén (sábado 14 de febrero, 20h)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-San Antonio Cáceres (sábado 14 de febrero, 18h)
Vitaly La Mar Badajoz-Moraleja (sábado 14 de febrero, 19h)
Baublock Gymnástika-CBA Spain (sábado 14 de febrero, 20h)
Sagrado Corazón Cáceres-Alcalá (domingo 15 de febrero, 18h)
VOLEYBOL
Superliga 2 Femenina
Madrid Chamberí-Extremadura Arroyo (sábado 14 de febrero, 19h)
Superliga 2 Masculina
Almendralejo Extremadura-Conqueridor Valencia (sábado 14 de febrero, 18h)