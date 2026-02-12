DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En 1ªRFEF doble duelo extremeño-gallego, el Cacereño recibe al Pontevedra y el Mérida viaja a Ourense. En 2ª el Extremadura juega en casa frente al Melilla y el Coria lo hará ante el Conquense. En 3ª destacar los Don Benito-Cabeza del Buey, Gévora-Jaraíz, Santa Amalia-Villanovense y Diocesano-Badajoz. Y en baloncesto: Al-Qázeres juega en casa frente a La Laguna, el Miralvalle de local contra el Pacisa y el Cáceres hace lo propio ante Jaén.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Getty images

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Unionistas-Badajoz (sábado 14 de febrero, 16h)

Getafe-La Cruz Villanovense (sábado 14 de febrero, 16h)

Diocesano-Valladolid (sábado 14 de febrero, 16:30h)

Liga Nacional Juvenil

Diocesano B-Don Benito (viernes 13 de febrero, 18h)

Zafra-Fuente de Cantos (viernes 13 de febrero, 19:30h)

La Cruz Villanovense B-Ciudad de Plasencia (viernes 13 de febrero, 19h)

Hispanolusa-Extremadura (viernes 13 de febrero, 18h)

Badajoz B-Vedruna Cáceres (viernes 13 de febrero, 18:30h)

Villafranca-Moralo (viernes 13 de febrero, 19h)

San Roque-Flecha Negra (jueves 12 de febrero, 20:30h)

Santa Amalia-Cacereño (viernes 13 de febrero, 18:45h)

Mérida-Don Bosco (sábado 14 de febrero, 17h)

Primera RFEF Femenina

Tenerife B-Cacereño Femenino (domingo 15 de febrero, 11:30h)

Segunda RFEF Femenina

Femarguín-Cacereño Atlético (domingo 15 de febrero, 11h)

SportExtremadura-Betis B (sábado 14 de febrero, 13h)

Primera RFEF Masculina

Cacereño-Pontevedra (sábado 14 de febrero, 14h)

Ourense-Mérida (sábado 14 de febrero, 16:15h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Melilla (domingo 15 de febrero, 11:30h)

Coria-Conquense (domingo 15 de febrero, 16h)

Tercera RFEF Masculina

Calamonte-Puebla de la Calzada (domingo 15 de febrero, 12h)

Gévora-Jaraíz (domingo 15 de febrero, 17:30h)

Azuaga-Montehermoso (sábado 14 de febrero, 16:30h)

Santa Amalia-Villanovense (domingo 15 de febrero, 17:30h)

Don Benito-Cabeza del Buey (domingo 15 de febrero, 12h)

Villafranca-Llerenense (domingo 15 de febrero, 11h)

Diocesano-Badajoz (domingo 15 de febrero, 12h)

Moralo-Pueblonuevo (domingo 15 de febrero, 12h)

Montijo-Jerez (sábado 14 de febrero, 16:30h)

Copa de Extremadura (Final/Estadio Romano José Fouto Mérida)

Quintana-UP Plasencia (domingo 15 de febrero, 12h)

Segunda División Extremeña (Liga Blanu)

Grupo 1

Nuevo Plasencia-Amanecer B (domingo 15 de febrero, 12h)

Casar de Cáceres-Valdefuentes (domingo 15 de febrero, 10h)

Aceituna-Nuevo Cáceres (sábado 14 de febrero, 12:30h)

El Batán-Tiétar (domingo 15 de febrero, 12:30h)

Jerte-Ciudad de Plasencia B (domingo 15 de febrero, 16:15h)

Las Hurdes-Brocense (domingo 15 de febrero, 16:30h)

Navaconcejo-Cañaveral (domingo 15 de febrero, 16h)

Grupo 2

La Haba-Valdehornillo (domingo 15 de febrero, 16:30h)

Herrera-Casas de Don Pedro (domingo 15 de febrero, 17h)

Ilipense Zalamea-Malpartida (domingo 15 de febrero, 17h)

Palazuelo-Madrigalejo (domingo 15 de febrero, 17h)

San Bartolomé-Orellana (domingo 15 de febrero, 12:30h)

Fuenlabrada-Metelinense (domingo 15 de febrero, 17h)

Grupo 3

Obandina-Olivenza UD (domingo 15 de febrero, 16:30h)

Villanueva del Fresno-San Roque (viernes 13 de febrero, 20h)

Puebla de la Calzada B-Don Bosco (domingo 15 de febrero, 10h)

Valencia de Alcántara-La Roca (viernes 13 de febrero, 19:30h)

Santa Quiteria-La Albuera (viernes 13 de febrero, 20h)

Puerta Palmas-Hispanolusa (viernes 13 de febrero, 20h)

Alburquerque-Peña el Valle (domingo 15 de febrero, 18:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Turia (domingo 15 de febrero, 11h)

Segunda División B (Grupo 4)

El Álamo-Grupo López Bolaños (sábado 14 de febrero, 18h)

Jerez-Energía Talavera (viernes 13 de febrero, 21:30h)

Tercera División

Jarandilla-Torrecillas (viernes 13 de febrero, 22h)

Almendralejo-Castañar de Ibor (sábado 14 de febrero, 17h)

Navalmoral-Cáceres Universidad (viernes 13 de febrero, 21:30h)

Burguillos-Casar de Cáceres (viernes 13 de febrero, 22h)

Arroyo-Talayuela (sábado 14 de febrero, 18h)

Colegio San José-Villagarcía (domingo 15 de febrero, 13:30h)

Badajoz Energía-Granja (viernes 13 de febrero, 21h)

Salvatierra-Rena (viernes 13 de febrero, 21:30h)

BALONCESTO

División de Honor Baloncesto en Silla de Ruedas

MIDEBA Extremadura-Fundación Aliados (sábado 14 de febrero, 18:30h)

Liga Femenina Challengue

Al-Qázeres Extremadura-La Laguna (sábado 14 de febrero, 17h)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Geieg Pacisa (sábado 14 de febrero, 18:30h)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Jaén (sábado 14 de febrero, 20h)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-San Antonio Cáceres (sábado 14 de febrero, 18h)

Vitaly La Mar Badajoz-Moraleja (sábado 14 de febrero, 19h)

Baublock Gymnástika-CBA Spain (sábado 14 de febrero, 20h)

Sagrado Corazón Cáceres-Alcalá (domingo 15 de febrero, 18h)

VOLEYBOL

Superliga 2 Femenina

Madrid Chamberí-Extremadura Arroyo (sábado 14 de febrero, 19h)

Superliga 2 Masculina

Almendralejo Extremadura-Conqueridor Valencia (sábado 14 de febrero, 18h)

