Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

En primera RFEF doble duelo extremeño-gallego, el Mérida recibirá al Ourense y el Cacereño al Racing de Ferrol, en Segunda, el Extremadura juega en Almendralejo frente al Linares, el Coria también como local al Tenerife B. Octavos de final además de la Copa de Extremadura.

Redacción

Extremadura |

Pelota de fútbol
Pelota de fútbol | Agencias

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

División de Honor Juvenil

Diocesano-Burgos (sábado 6 de diciembre, 16h)

Unionistas Salamanca-La Cruz Villanovense (domingo 7 de diciembre, 12h)

Valladolid-CD Badajoz (domingo 7 de diciembre, 16h)

Liga Nacional Juvenil

Cacereño-Academia Extremadura (viernes 5 de diciembre, 19h)

Zafra-Villafranca (viernes 5 de diciembre, 19:15h)

San Roque-Badajoz B (viernes 5 de diciembre, 20h)

Moralo-La Cruz Villanovense B (sábado 6 de diciembre, 16:30h)

Fuente de Cantos-Vedruna Cáceres (sábado 6 de diciembre, 12h)

Flecha Negra-Don Benito (sábado 6 de diciembre, 16h)

Don Bosco-Ciudad de Plasencia (domingo 7 de diciembre, 12h)

Mérida-Hispanolusa (sábado 6 de diciembre, 16h)

Santa Amalia-Diocesano B (sábado 6 de diciembre, 12h)

Primera RFEF Femenina

Cacereño Femenino-Betis (sábado 6 de diciembre, 16h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)

Cacereño Atlético-Betis B (domingo 7 de diciembre, 12:30h)

SportExtremadura-Giniguada Apolonario (domingo 7 de diciembre, 11h)

Primera RFEF Masculina

Mérida-Ourense (domingo 7 de diciembre, 12h)

Cacereño-Racing de Ferrol (sábado 6 de diciembre, 20:30h)

Segunda RFEF Masculina

Extremadura-Linares (domingo 7 de diciembre, 22:30h)

Coria-Tenerife B (domingo 7 de diciembre, 12h)

Tercera RFEF Masculina

Azuaga-Villafranca (domingo 7 de diciembre, 12:15h)

Gévora-Diocesano (domingo 7 de diciembre, 16:15h)

Calamonte-Moralo (domingo 7 de diciembre, 12h)

Puebla de la Calzada-Montijo (domingo 7 de diciembre, 12:15h)

Jaraíz-Pueblonuevo (domingo 7 de diciembre, 16:30h)

Montehermoso-Badajoz (domingo 7 de diciembre, 16h)

Villanovense-Llerenense (domingo 7 de diciembre, 12h)

Jerez-Cabeza del Buey (domingo 7 de diciembre, 12:30h)

Santa Amalia-Don Benito (domingo 7 de diciembre, 17h)

Copa de Extremadura (Octavos de Final)

Valverdeño-Talavera (viernes 5 de diciembre, 20:30h)

Quintana-Peleño (sábado 6 de diciembre, 12:45h)

Zafra-Arroyo (domingo 7 de diciembre, 12h)

Gran Maestre-Ciudad de Plasencia (domingo 7 de diciembre, 12h)

UP Plasencia-Gimnástico Don Benito (sábado 6 de diciembre, 13h)

Castuera-Trujillo (sábado 6 de diciembre, 12h)

Hernando de Soto-Talayuela (domingo 7 de diciembre, 12:30h)

Solana-San Jorge (lunes 8 de diciembre, 17:30h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Colegio San José-Mioño (domingo 7 de diciembre, 11h)

Segunda División B (Grupo 4)

Inter Movistar-Jerez (domingo 7 de diciembre, 13:30h)

Grupo López Bolaños-Alcorcón (sábado 6 de diciembre, 13h)

Tercera División

Casar de Cáceres-Talayuela (domingo 7 de diciembre, 12h)

Cáceres Universidad-Villagarcía (sábado 6 de diciembre, 12:30h)

Castañar de Ibor-Granja (sábado 6 de diciembre, 19:30h)

Torrecillas-Rena (sábado 6 de diciembre, 18:15h)

Ciudad de Almendralejo-Salvatierra (viernes 5 de diciembre, 21h)

Navalmoral-Badajoz Energía (sábado 6 de diciembre, 17h)

Burguillos-Colegio San José (viernes 5 de diciembre, 21h)

Jarandilla-Arroyo (viernes 5 de diciembre, 21h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Cajasol Sevilla-Al-Qázeres Extremadura (sábado 6 de diciembre, 19h)

Liga Femenina 2

Miralvalle-El Plantel (domingo 7 de diciembre, 17h)

Segunda FEB Masculina

Círculo Gijón-Cáceres Patrimonio (sábado 6 de diciembre, 20h)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Peñarroya (sábado 6 de diciembre, 18h)

Vitaly La Mar Badajoz-San Fernando (sábado 6 de diciembre, 19h)

Sevilla Coria-San Antonio Cáceres (sábado 6 de diciembre, 19:30h)

Aljaraque-CBA Spain (sábado 6 de diciembre, 19:30h)

Sagrado Corazón Cáceres-Moraleja (domingo 7 diciembre, 18h)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Extremadura Arroyo-VP Madrid (sábado 6 de diciembre, 18h)

Superliga Masculina 2

Voleibol Almoradí-Almendralejo Extremadura (sábado 6 de diciembre, 18h)

Xátiva-Almendralejo Extremadura (domingo 7 de diciembre, 12h)

