Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
División de Honor Juvenil
Diocesano-Burgos (sábado 6 de diciembre, 16h)
Unionistas Salamanca-La Cruz Villanovense (domingo 7 de diciembre, 12h)
Valladolid-CD Badajoz (domingo 7 de diciembre, 16h)
Liga Nacional Juvenil
Cacereño-Academia Extremadura (viernes 5 de diciembre, 19h)
Zafra-Villafranca (viernes 5 de diciembre, 19:15h)
San Roque-Badajoz B (viernes 5 de diciembre, 20h)
Moralo-La Cruz Villanovense B (sábado 6 de diciembre, 16:30h)
Fuente de Cantos-Vedruna Cáceres (sábado 6 de diciembre, 12h)
Flecha Negra-Don Benito (sábado 6 de diciembre, 16h)
Don Bosco-Ciudad de Plasencia (domingo 7 de diciembre, 12h)
Mérida-Hispanolusa (sábado 6 de diciembre, 16h)
Santa Amalia-Diocesano B (sábado 6 de diciembre, 12h)
Primera RFEF Femenina
Cacereño Femenino-Betis (sábado 6 de diciembre, 16h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 3)
Cacereño Atlético-Betis B (domingo 7 de diciembre, 12:30h)
SportExtremadura-Giniguada Apolonario (domingo 7 de diciembre, 11h)
Primera RFEF Masculina
Mérida-Ourense (domingo 7 de diciembre, 12h)
Cacereño-Racing de Ferrol (sábado 6 de diciembre, 20:30h)
Segunda RFEF Masculina
Extremadura-Linares (domingo 7 de diciembre, 22:30h)
Coria-Tenerife B (domingo 7 de diciembre, 12h)
Tercera RFEF Masculina
Azuaga-Villafranca (domingo 7 de diciembre, 12:15h)
Gévora-Diocesano (domingo 7 de diciembre, 16:15h)
Calamonte-Moralo (domingo 7 de diciembre, 12h)
Puebla de la Calzada-Montijo (domingo 7 de diciembre, 12:15h)
Jaraíz-Pueblonuevo (domingo 7 de diciembre, 16:30h)
Montehermoso-Badajoz (domingo 7 de diciembre, 16h)
Villanovense-Llerenense (domingo 7 de diciembre, 12h)
Jerez-Cabeza del Buey (domingo 7 de diciembre, 12:30h)
Santa Amalia-Don Benito (domingo 7 de diciembre, 17h)
Copa de Extremadura (Octavos de Final)
Valverdeño-Talavera (viernes 5 de diciembre, 20:30h)
Quintana-Peleño (sábado 6 de diciembre, 12:45h)
Zafra-Arroyo (domingo 7 de diciembre, 12h)
Gran Maestre-Ciudad de Plasencia (domingo 7 de diciembre, 12h)
UP Plasencia-Gimnástico Don Benito (sábado 6 de diciembre, 13h)
Castuera-Trujillo (sábado 6 de diciembre, 12h)
Hernando de Soto-Talayuela (domingo 7 de diciembre, 12:30h)
Solana-San Jorge (lunes 8 de diciembre, 17:30h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Colegio San José-Mioño (domingo 7 de diciembre, 11h)
Segunda División B (Grupo 4)
Inter Movistar-Jerez (domingo 7 de diciembre, 13:30h)
Grupo López Bolaños-Alcorcón (sábado 6 de diciembre, 13h)
Tercera División
Casar de Cáceres-Talayuela (domingo 7 de diciembre, 12h)
Cáceres Universidad-Villagarcía (sábado 6 de diciembre, 12:30h)
Castañar de Ibor-Granja (sábado 6 de diciembre, 19:30h)
Torrecillas-Rena (sábado 6 de diciembre, 18:15h)
Ciudad de Almendralejo-Salvatierra (viernes 5 de diciembre, 21h)
Navalmoral-Badajoz Energía (sábado 6 de diciembre, 17h)
Burguillos-Colegio San José (viernes 5 de diciembre, 21h)
Jarandilla-Arroyo (viernes 5 de diciembre, 21h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Cajasol Sevilla-Al-Qázeres Extremadura (sábado 6 de diciembre, 19h)
Liga Femenina 2
Miralvalle-El Plantel (domingo 7 de diciembre, 17h)
Segunda FEB Masculina
Círculo Gijón-Cáceres Patrimonio (sábado 6 de diciembre, 20h)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Peñarroya (sábado 6 de diciembre, 18h)
Vitaly La Mar Badajoz-San Fernando (sábado 6 de diciembre, 19h)
Sevilla Coria-San Antonio Cáceres (sábado 6 de diciembre, 19:30h)
Aljaraque-CBA Spain (sábado 6 de diciembre, 19:30h)
Sagrado Corazón Cáceres-Moraleja (domingo 7 diciembre, 18h)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Extremadura Arroyo-VP Madrid (sábado 6 de diciembre, 18h)
Superliga Masculina 2
Voleibol Almoradí-Almendralejo Extremadura (sábado 6 de diciembre, 18h)
Xátiva-Almendralejo Extremadura (domingo 7 de diciembre, 12h)