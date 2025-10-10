Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
FÚTBOL
Liga Nacional Juvenil
Ciudad de Plasencia-La Cruz Villanovense B (sábado 11 de octubre, 12h)
Extremadura-Hispanolusa (sábado 11 de octubre, 12h)
Don Benito-Diocesano B (sábado 11 de octubre, 17h)
Vedruna Cáceres-Badajoz B (sábado 11 de octubre, 18h)
Fuente de Cantos-Zafra (sábado 11 de octubre, 12h)
Flecha Negra-San Roque (sábado 11 de octubre, 17h)
Cacereño-Santa Amalia (sábado 11 de octubre, 18h)
Don Bosco-Mérida (domingo 12 de octubre, 11:30h)
Primera RFEF Femenina
Osasuna-Cacereño Femenino (sábado 11 de octubre, 12h)
Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)
SportExtremadura-Cacereño Atlético (domingo 12 de octubre, 12h)
Tercera RFEF Femenina
San Miguel Plasencia-Villanovense (domingo 12 de octubre, 12:30h)
Zafra-SportExtremadura B (domingo 12 de octubre, 12h)
Mérida-Féminas Don Benito (domingo 12 de octubre, 17h)
La Roca-Cáceres Atlético B (domingo 12 de octubre, 12h)
Primera RFEF Masculina
Cacereño-Tenerife (domingo 12 de octubre, 21h)
Unionistas Salamanca-Mérida (sábado 11 de octubre, 18h)
Segunda RFEF Masculina
Lorca-Extremadura (domingo 12 de octubre, 18h)
Rayo Majadahonda-Coria (domingo 12 de octubre, 20h)
Tercera RFEF Masculina
Calamonte-Jerez (domingo 12 de octubre, 12h)
Gévora-Puebla de la Calzada (domingo 12 de octubre, 17h)
Azuaga-Jaraíz (domingo 12 de octubre, 17:30h)
Santa Amalia-Montehermoso (domingo 12 de octubre, 17h)
Villafranca-Cabeza del Buey (domingo 12 de octubre, 12:30h)
Diocesano-Llerenense (domingo 12 de octubre, 12h)
Moralo-Badajoz (domingo 12 de octubre, 17h)
Montijo-Pueblonuevo (domingo 12 de octubre, 12h)
Don Benito-Villanovense (Lunes 13 de octubre, 17h)
Copa de Extremadura (Treintaidosavos de Final)
Valverdeño-Valdelacalzada (viernes 10 de octubre, 20:30h)
Torreorgaz-Trujillo (domingo 12 de octubre, 17:30h)
Torrejoncillo-Arroyo (domingo 12 de octubre, 18h)
Moraleja-Amanecer (viernes 10 de octubre, 21h)
Valdebótoa-Guadiana (domingo 12 de octubre, 12:30h)
San Jorge-Badajoz B (domingo 12 de octubre, 12:30h)
Barbaño-Lobón (domingo 12 de octubre, 18h)
Santa Quiteria-Talavera (domingo 12 de octubre, 17h)
Hernando de Soto-Sanvicenteño (domingo 12 de octubre, 12:30h)
Castuera-Campanario (domingo 12 de octubre, 12h)
Talarrubias-Peleño (domingo 12 de octubre, 17h)
Herrera-Ilipense Zalamea (sábado 11 de octubre, 12h)
Almoharín-Athletic Valle (domingo 12 de octubre, 12:30h)
Gimnástico Don Benito-Hernán Cortés (domingo 12 de octubre, 12h)
Metelinense-Quintana (lunes 13 de octubre, 12h)
Moralo B-Chinato (domingo 12 de octubre, 19:30h)
Navaconcejo-Talayuela (sábado 11 de octubre, 17h)
Cabezuela-UP Plasencia (sábado 11 de octubre, 18h)
Vadesa-Bienvenida (domingo 12 de octubre, 12h)
Fornacense-La Estrella (domingo 12 de octubre, 12:30h)
Solana-Fuente de Cantos (sábado 11 de octubre, 18h)
Zafra-Usagre (domingo 12 de octubre, 12h)
Guareña-La Garrovilla (domingo 12 de octubre, 12h)
San Serván-Torremejía (sábado 11 de octubre, 19h)
Trujillanos-Zarceño (sábado 11 de octubre, 18h)
FÚTBOL SALA
Segunda División Femenina (Grupo 1)
Nou Turia-Colegio San José (sábado 11 de octubre, 16h)
Segunda División B (Grupo 4)
Jerez-VivoCuenca (sábado 11 de octubre, 18:30h)
Unión Tres Cantos-Grupo López Bolaños (sábado 11 de octubre, 17h)
Tercera División
Ciudad de Almendralejo-Torrecillas (sábado 11 de octubre, 19h)
Navalmoral-Castañar de Ibor (sábado 11 de octubre, 17h)
Burguillos del Cerro-Cáceres Universidad (lunes 13 de octubre, 17:30h)
Arroyo-Casar de Cáceres (domingo 12 de octubre, 12:30h)
Colegio San José-Talayuela (domingo 12 de octubre, 12h)
Badajoz Energía-Villagarcía (sábado 11 de octubre, 18h)
Salvatierra-Granja (sábado 11 de octubre, 18h)
Jarandilla-Rena (sábado 11 de octubre, 19h)
BALONCESTO
Liga Femenina Challengue
Oses Construcción-Al-Qázeres Extremadura (domingo 12 de octubre, 12h)
Liga Femenina 2
Miralvalle-Ciudad de Móstoles (sábado 11 de octubre, 18:30h)
Segunda FEB Masculina
Cáceres Patrimonio-Cultural Leonesa (sábado 11 de octubre, 19h)
Tercera FEB Masculina
Bosco Mérida-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 11 de octubre, 18h)
Baublock Gymnástika-San Antonio Cáceres (sábado 11 de octubre, 20h)
San Fernando-Moraleja (sábado 11 de octubre, 20:30h)
Sagrado Corazón Cáceres-Huelva (domingo 12 de octubre, 12h)
VOLEYBOL
Superliga Femenina 2
Zalaeta Coruña-Extremadura Arroyo (sábado 11 de octubre, 19h)
Superliga Masculina 2
Almendralejo Extremadura-Grupo Egido Pinto (sábado 11 de octubre, 18h)