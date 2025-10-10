DEPORTES

Consulta Aquí la Agenda Deportiva del Fin de Semana para los equipos extremeños

El Cacereño recibirá en el Príncipe Felipe a un intratable Tenerife, Mérida viajará a Salamanca para medirse a Unionistas. En Segunda, Lorca-Extremadura y Rayo Majadahonda-Coria. En Tercera: Moralo-Badajoz y derby de las Vegas Altas entre Don Benito y Villanovense. Además Copa de Extremadura.

Redacción

Extremadura |

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

Liga Nacional Juvenil

Ciudad de Plasencia-La Cruz Villanovense B (sábado 11 de octubre, 12h)

Extremadura-Hispanolusa (sábado 11 de octubre, 12h)

Don Benito-Diocesano B (sábado 11 de octubre, 17h)

Vedruna Cáceres-Badajoz B (sábado 11 de octubre, 18h)

Fuente de Cantos-Zafra (sábado 11 de octubre, 12h)

Flecha Negra-San Roque (sábado 11 de octubre, 17h)

Cacereño-Santa Amalia (sábado 11 de octubre, 18h)

Don Bosco-Mérida (domingo 12 de octubre, 11:30h)

Primera RFEF Femenina

Osasuna-Cacereño Femenino (sábado 11 de octubre, 12h)

Segunda RFEF Femenina (Grupo 2)

SportExtremadura-Cacereño Atlético (domingo 12 de octubre, 12h)

Tercera RFEF Femenina

San Miguel Plasencia-Villanovense (domingo 12 de octubre, 12:30h)

Zafra-SportExtremadura B (domingo 12 de octubre, 12h)

Mérida-Féminas Don Benito (domingo 12 de octubre, 17h)

La Roca-Cáceres Atlético B (domingo 12 de octubre, 12h)

Primera RFEF Masculina

Cacereño-Tenerife (domingo 12 de octubre, 21h)

Unionistas Salamanca-Mérida (sábado 11 de octubre, 18h)

Segunda RFEF Masculina

Lorca-Extremadura (domingo 12 de octubre, 18h)

Rayo Majadahonda-Coria (domingo 12 de octubre, 20h)

Tercera RFEF Masculina

Calamonte-Jerez (domingo 12 de octubre, 12h)

Gévora-Puebla de la Calzada (domingo 12 de octubre, 17h)

Azuaga-Jaraíz (domingo 12 de octubre, 17:30h)

Santa Amalia-Montehermoso (domingo 12 de octubre, 17h)

Villafranca-Cabeza del Buey (domingo 12 de octubre, 12:30h)

Diocesano-Llerenense (domingo 12 de octubre, 12h)

Moralo-Badajoz (domingo 12 de octubre, 17h)

Montijo-Pueblonuevo (domingo 12 de octubre, 12h)

Don Benito-Villanovense (Lunes 13 de octubre, 17h)

Copa de Extremadura (Treintaidosavos de Final)

Valverdeño-Valdelacalzada (viernes 10 de octubre, 20:30h)

Torreorgaz-Trujillo (domingo 12 de octubre, 17:30h)

Torrejoncillo-Arroyo (domingo 12 de octubre, 18h)

Moraleja-Amanecer (viernes 10 de octubre, 21h)

Valdebótoa-Guadiana (domingo 12 de octubre, 12:30h)

San Jorge-Badajoz B (domingo 12 de octubre, 12:30h)

Barbaño-Lobón (domingo 12 de octubre, 18h)

Santa Quiteria-Talavera (domingo 12 de octubre, 17h)

Hernando de Soto-Sanvicenteño (domingo 12 de octubre, 12:30h)

Castuera-Campanario (domingo 12 de octubre, 12h)

Talarrubias-Peleño (domingo 12 de octubre, 17h)

Herrera-Ilipense Zalamea (sábado 11 de octubre, 12h)

Almoharín-Athletic Valle (domingo 12 de octubre, 12:30h)

Gimnástico Don Benito-Hernán Cortés (domingo 12 de octubre, 12h)

Metelinense-Quintana (lunes 13 de octubre, 12h)

Moralo B-Chinato (domingo 12 de octubre, 19:30h)

Navaconcejo-Talayuela (sábado 11 de octubre, 17h)

Cabezuela-UP Plasencia (sábado 11 de octubre, 18h)

Vadesa-Bienvenida (domingo 12 de octubre, 12h)

Fornacense-La Estrella (domingo 12 de octubre, 12:30h)

Solana-Fuente de Cantos (sábado 11 de octubre, 18h)

Zafra-Usagre (domingo 12 de octubre, 12h)

Guareña-La Garrovilla (domingo 12 de octubre, 12h)

San Serván-Torremejía (sábado 11 de octubre, 19h)

Trujillanos-Zarceño (sábado 11 de octubre, 18h)

FÚTBOL SALA

Segunda División Femenina (Grupo 1)

Nou Turia-Colegio San José (sábado 11 de octubre, 16h)

Segunda División B (Grupo 4)

Jerez-VivoCuenca (sábado 11 de octubre, 18:30h)

Unión Tres Cantos-Grupo López Bolaños (sábado 11 de octubre, 17h)

Tercera División

Ciudad de Almendralejo-Torrecillas (sábado 11 de octubre, 19h)

Navalmoral-Castañar de Ibor (sábado 11 de octubre, 17h)

Burguillos del Cerro-Cáceres Universidad (lunes 13 de octubre, 17:30h)

Arroyo-Casar de Cáceres (domingo 12 de octubre, 12:30h)

Colegio San José-Talayuela (domingo 12 de octubre, 12h)

Badajoz Energía-Villagarcía (sábado 11 de octubre, 18h)

Salvatierra-Granja (sábado 11 de octubre, 18h)

Jarandilla-Rena (sábado 11 de octubre, 19h)

BALONCESTO

Liga Femenina Challengue

Oses Construcción-Al-Qázeres Extremadura (domingo 12 de octubre, 12h)

Liga Femenina 2

Miralvalle-Ciudad de Móstoles (sábado 11 de octubre, 18:30h)

Segunda FEB Masculina

Cáceres Patrimonio-Cultural Leonesa (sábado 11 de octubre, 19h)

Tercera FEB Masculina

Bosco Mérida-Vitaly La Mar Badajoz (sábado 11 de octubre, 18h)

Baublock Gymnástika-San Antonio Cáceres (sábado 11 de octubre, 20h)

San Fernando-Moraleja (sábado 11 de octubre, 20:30h)

Sagrado Corazón Cáceres-Huelva (domingo 12 de octubre, 12h)

VOLEYBOL

Superliga Femenina 2

Zalaeta Coruña-Extremadura Arroyo (sábado 11 de octubre, 19h)

Superliga Masculina 2

Almendralejo Extremadura-Grupo Egido Pinto (sábado 11 de octubre, 18h)

