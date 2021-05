El Consejo de Ministros aprueba que las autonomías puedan acudir al Supremo si los tribunales tumban medidas restrictivas incluidos derechos fundamentales

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes un decreto Ley acerca de las medidas que se deberán adoptar una vez superado el horizonte del 9 de Mayo, momento en el que decaiga el estado de alarma en todo el país. Establece que en caso de que los tribunales superiores de justicia tumben las decisiones de los gobiernos autonómicos, éstos puedan recurrir al Supremo para que se pronuncie. Esta vía, que antes no estaba validada, supondrá que el Alto Tribunal pueda sentar doctrina y trazar una hoja de ruta judicial sobre qué pueden y qué no pueden las autonomías con, por ejemplo, la restricción de derechos fundamentales. La consejera portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña asegura que el gobierno regional, no se pronunciará hasta que se analicen las medidas en el consejo de gobierno de este miércoles.