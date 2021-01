El consejero de Sanidad, José María Vergeles, no descarta un confinamiento domiciliario, aunque alerta de sus efectos negativos.

Pasaba el consejero de Sanidad, José María Vergeles por los micrófonos de Onda Cero, en Más de Uno con Carlos Alsina. Vergeles aseguraba que las cifras en escalada de la covid19 en la región son debidas al incremento de la movilidad desde el fin de semana del Black Friday, la navidades, y el importante número de test y cribados que se están realizando en Extremadura, más del doble que la media nacional, con una importante detección de asintomáticos. Incide en que es mejor conocer la realidad antes de que estalle la ocupación hospitalaria y se mostraba partidario de no descartar ninguna medida restrictiva, incluyendo el confinamiento domiciliario, aunque alertaba de los importantes efectos secundarios que ello conllevaría, fundamentalmente en el deterioro cognitivo de los ciudadanos y en el impacto económico. Es preferible no llegar a estos extremos, dice, pero no puede descartarse. Sobre la polémica acerca de los tiempos de vacunación en Extremadura y la posible reacción en la población mayor, Vergeles matizaba que hay que acogerse al principio de precaución que debe tenerse con una nueva vacuna, pese a los ensayos clínicos. Una precaución centrada en las reacciones adversas tardías que deben controlarse y por la distribución de una vacuna que hasta el día 6 de enero era monopolio de una empresa. Apuntaba el consejero que no se han observado reacciones adversas en la región y confiaba que la llegada ya de la vacuna de Moderna, pueda acelerar la velocidad de crucero en el proceso de vacunación en la región.