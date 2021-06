El concejal no adscrito Alejandro Vélez dice a Onda Cero que está en el aire su apoyo al líder de Ciudadanos Ignacio Gragera para que sea votado como máximo edil el sábado

Ya es oficial. El sábado, a partir de las 10,30 de la mañana, se celebra un pleno en el Ayuntamiento de Badajoz que debe elegir al nuevo alcalde tras la dimisión del popular Francisco Javier Fragoso, para dar relevo al primer teniente de alcalde, el líder de Ciudadanos, Ignacio Gragera, fruto del acuerdo de legislatura entre ambas formaciones. Todo depende del necesario apoyo del concejal no adscrito y ex miembro de Vox, Alejandro Vélez quien ha insistido hoy en Onda Cero en que todo está en el aire ya que aún no se ha cerrado un acuerdo entre él y el aspirante Ignacio Gragera. Vélez cree que es arriesgado convocar ya el pleno sin cerrar un acuerdo antes, aunque considera que lo deseable es dar continuidad al actual gobierno, aunque todo dependerá de una reunión que tiene este miércoles a primera hora con Ignacio Gragera. El concejal no adscrito afirma que no busca beneficio personal, sino la mejora en la prestación de servicios para su concejalía que es la de Limpieza y Poblados y Parque Móvil. También ha anunciado que presentará su candidatura a alcalde de Badajoz el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, que ganó las últimas elecciones municipales, pero, que se conozca, pese a sus llamamientos, sólo cuenta con el apoyo de Podemos. Eso sí, si hay alguna abstención o ausencia, podría ser alcalde al haber obtenido el mayor número de votos electorales.