El Colegio Oficial de Médicos de Badajoz apoya la Movilización por un Estatuto Marco propio

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz (icomBA) suscribe las manifestaciones públicas realizadas por el FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA - integrado por el CGCOM, FACME, CESM, CNDFM y CEEM- señalando que el borrador de reforma del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad mantiene una clasificación profesional inadecuada y no recoge aspectos esenciales como el desarrollo profesional continuo, la mejora retributiva o una regulación específica de la jornada laboral que respete el descanso, la conciliación y la responsabilidad de los médicos.

El icomBA lamenta el escaso talante negociador del Ministerio de Sanidad, que ignora las justas reivindicaciones de los diferentes sindicatos médicos. Aplaude el movimiento histórico de unión al que han llegado en la actualidad las diferentes organizaciones sindicales médicas, concernidas por el rechazo unánime a la postura del equipo ministerial, proyectando juntas una movilización nacional indefinida en este año 2026 para lograr cambiar de escenario en este momento crucial para el futuro de la profesión médica en España.

El icomBA insta a las administraciones competentes a abrir un proceso de negociación real y efectivo que tenga en cuenta las demandas de los médicos y garantice un sistema sanitario de calidad para la ciudadanía, para dejar atrás un modelo de jornada y reconocimiento profesional obsoleto, no acorde a las nuevas generaciones de médicos ni al ejercicio de una medicina en el contexto de una Europa del siglo XXI. Reitera su apoyo al frente creado por las organizaciones sindicales médicas, en defensa de unas condiciones laborales y retributivas acordes a la capacitación y a la responsabilidad de los facultativos, considerando imprescindible la aprobación de un nuevo Estatuto Médico que permita un marco de diálogo y negociación específico para la profesión médica y facultativa.

En definitiva, manifiesta su contundente rechazo al borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, en una mesa de negociación con muy escasa representatividad del colectivo médico.