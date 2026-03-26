La CHG retira residuos y materiales contaminantes en más de 140 puntos del dominio público hidráulico de la cuenca

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha finalizado los trabajos de retirada de vertidos y materiales contaminantes en el dominio público hidráulico de la cuenca, una actuación desarrollada durante los últimos 24 meses que ha permitido intervenir en más de 140 puntos del territorio.

La inversión realizada, destinada a la retirada, gestión y tratamiento de los residuos recogidos, ha ascendido a 179.998,41 euros y entre los principales residuos retirados se encuentran, por su volumen y potencial contaminante, los residuos peligrosos, especialmente fibrocemento y materiales similares, así como residuos especiales, entre ellos restos de animales muertos.

También se han retirado numerosas tipologías de residuos no peligrosos, como neumáticos fuera de uso, residuos eléctricos y electrónicos, enseres domésticos, residuos de construcción y demolición y residuos sólidos urbanos.

Las actuaciones se han distribuido por distintos puntos de la cuenca, con especial incidencia en zonas próximas a núcleos urbanos, donde la presión por vertidos incontrolados ha sido mayor, informa en nota de prensa la CHG.

En ese sentido, destacan las intervenciones realizadas en el entorno de Mérida y Badajoz, enclaves en los que ha sido necesario intensificar los trabajos ante el "elevado" nivel de suciedad y acumulación de residuos detectado.

En cuanto al origen de los vertidos, el abandono intencionado ha sido la causa más frecuente, especialmente en el caso del fibrocemento y de los residuos de construcción y demolición.

El organismo de cuenca dispone ya de un proyecto redactado para dar continuidad a esta línea de actuación y seguir trabajando en la limpieza y conservación del dominio público hidráulico de la cuenca.