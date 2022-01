Un tributo a Queen, el humorista Joaquín Reyes y un concierto de la Banda Provincial llegan al Gran Teatro

La actuación de Momo con su espectáculo de tributo a Queen y a Freddie Mercury, el humorista Joaquín Reyes y un concierto de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres con temas de películas de Pixar, son las tres citas culturales que propone el Gran Teatro de la capital cacereña para el próximo fin de semana.

La primera parada será el viernes, día 28, con el concierto 'Recordando a Queen. 30 años sin Freddie' que propone un homenaje de Momo, artista con raíces cacereñas, a una de las bandas de rock más representativas del sigo XX. Momo lleva quince años recorriendo los escenarios de todo el país llevando este sincero tributo a la banda que lideró Freddie Mercury, convirtiéndose en el mejor y más longevo tributo a Queen de nuestro país.

En el teatro cacereño y con casi todas las entradas vendidas, Momo y su espectacular banda, ejecutarán con la maestría de siempre, un repertorio con las canciones más conocidas de la emblemática banda británica. Momo fue elegido por el propio Brian May para protagonizar la primera versión española del musical We Will Rock You. La cita es a las 21,00 horas.

Ya el sábado, día 29, a las 20,30 horas se subirá al escenario el humorista Joaquín Reyes con su nuevo espectáculo 'Festejen la broma'. Reyes ha preparado una amalgama de chorradas para deleite del público en un espectáculo que no ha perdido la frescura de sus inicios chanantes.

La agenda del fin de semana concluye el domingo, día 30, con el concierto 'Pixar movie magic' que ofrece la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres en horario matinal, a las 12,30 horas, para público familiar.

Se trata de un espectáculo de una duración de unos 90 minutos que consistirá en la proyección de varios fragmentos representativas de las películas Pixar en una pantalla gigante, a la vez que se representa la música de la película de forma sincronizada.

Para ello se contará con la Banda Provincial de Cáceres, que celebra su 40 aniversario, y que está formada por 52 músicos, y 2 solistas en los papeles principales, para poner así música a las aventuras de los diferentes films que se proyectan.

Se interpretaran las bandas de UP, Monsters SA, CoCo, Los increíbles, Toy Story, Buscando a Nemo, Cars, Brave y Float, según informa el teatro cacereño en su página web y recoge Europa Press.