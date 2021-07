El libro 'Alma y memoria' recorre las fiestas tradicionales de Cáceres como legado para las generaciones futuras

El libro 'Alma y memoria' recorre la esencia de las fiestas tradicionales de la provincia de Cáceres con fotos de Jorge Armestar y textos de Israel J. Espino con el objetivo de reunirlas y dejarlas como legado para las generaciones futuras para que éstas no se pierdan.

El libro ha sido presentado este jueves en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura en presencia del presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, los autores y una representación de algunas de las festividades recogidas en el libro.

El fotógrafo peruano Jorge Armestar, en su intervención, ha recordado que en el año 2017 estuvo con Israel J. Espino en Las Hurdes y contemplaron cómo un tamborilero no recordaba una de las letras de las fiestas, momento en el que su corazón "dio un vuelco" y pensó que esto no podía volver a ocurrir.

Así, ha dicho que en las fiestas tradicionales suelen participar de forma mayoritaria personas mayores y que éstas suelen estar solas porque sus hijos y nietos ya no viven en los pueblos. "Es la despoblación. La despoblación que sale en los telediarios, esa despoblación no me la han contado, yo la he visto y la he fotografiado", ha añadido.

Por ello, ha remarcado que era muy importante para él que esas fiestas ancestrales no cayeran "en el olvido", ya que son las raíces de Extremadura, la tierra que le acoge, por lo que se marcó como objetivo hacer un libro que recogiera esas festividades.

De este modo, se ha referido a que cuando su padre falleció se quedó con muchas preguntas por responder, algo de lo que se dio cuenta cuando este hecho pasó, lo que le motivó a trabajar para que esto no pasara con las festividades, ya que la "memoria es frágil".

En este punto, ha hecho hincapié en que lleva una década fotografiando festividades con el "corazón puesto en que no se olviden" y ha añadido que este libro es muy importante en su historia profesional, que no hubiera sido posible sin la ayuda de la empresa editorial Atakama o la agencia Fisher, además de los mecenas que han participado en el crowdfunding.

Armestar también se ha referido a que el parto de este libro ha sido "complicado", ya que la gente no creía en el proyecto, aunque ha tenido palabras de agradecimiento para la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.

Por su parte, la colaboradora del libro Israel J. Espino ha destacado que Jorge Armestar y ella, aunque se conocían de antes, empezaron a coincidir en las fiestas de Extremadura, él fotografiando y ella preguntando sobre la esencia y el trasfondo de las mismas.

De esta forma, ha considerado Israel J. Espino que Armestar ha conseguido recoger en sus imágenes perfectamente ese trasfondo porque venía de fuera y tenía esa "mirada de la extrañeza" y de que "todo era nuevo".

Asimismo, también ha destacado que su participación en este trabajo también le ha hecho descubrir que detrás de todas estas fiestas tradicionales está la petición a la naturaleza, a los dioses o a los santos de que haya "un ciclo nuevo de vida" y el "ciclo de eterno retorno", que en estos tiempos pandémicos tiene una importancia "todavía más grande".

También ha considerado que este libro no se puede quedar solo en las fiestas de la provincia de Cáceres sino que la de la Badajoz también merece sacar "al recuerdo" sus festividades.

VARA DESTACA QUE ES UN "MAGNÍFICO LIBRO"

Finalmente, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha destacado la calidad del libro, ya que no es una obra cualquiera o para "salir del paso" sino un "magnífico libro".

Además, ha remarcado que 'Alma y memoria' tiene la peculiaridad importante de que las personas que salen en las fotografías no son modelos sino que son "los nuestros", la gente que constituye esta tierra.

Así, Fernández Vara ha destacado también que lo que nos diferencia a unos de otros es el patrimonio, las costumbres, las tradiciones y la cultura y ha considerado que este trabajo lo disfrutarán aquellos que viven las fiestas en primera persona pero que todos los demás lo entenderán como "parte muy cercana".

Asimismo, ha valorado que en algunas imágenes de las fiestas se observe a gente joven participando en ellas, ya que no se puede permitir que estas fiestas se vayan olvidando o perdiendo, porque con ello no se iría una tradición sino la memoria, ha dicho.

Finalmente, Fernández Vara ha tenido palabras de agradecimiento para la editorial del libro, a quien ha dicho que apostar por proyectos así es "apostar por la tierra por nos da cobijo a todos".