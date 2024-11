Este es el repaso de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha expresado la “emoción” de todo el equipo de Gobierno tras la partida desde Cáceres hacia Valencia de los primeros camiones llenos del material donado por los cacereños y las cacereñas.

“Que nadie en esta ciudad tenga dudas de que todo el material donado va a ser utilizado para ayudar en la limpieza de las zonas devastada por la catástrofe. Porque se está canalizando todo a través de las autoridades valencianas, que nos van dando las instrucciones pertinentes de lo que van necesitando”, ha dicho Muriel.

El concejal ha anunciado que a los dos camiones de ayer, se suman otros dos cuya salida está programada para inicios de la próxima semana.

La manera de proceder ha sido y será a demanda de las autoridades de las zonas afectadas por la catástrofe, que “nos trasladan que tienen serios problemas para seguir acogiendo mercancía, por lo que solicitan que frenemos el acopio de material.

“Por ello, a partir de ahora, nuestros esfuerzos se van a centrar en gestionar lo ya almacenado”. Si más adelante nos pidieran retomar el acopio de productos, no dudaríamos en hacerlo”, ha dicho Muriel.

Para quien quiera seguir ayudando, en estos momentos lo puede hacer a través de donaciones económicas.

Muriel ha recordado que hoy el IMAS ha aprobado una partida de 5.000 euros destinada a paliar los efectos de la DANA, en la reunión del Consejo Sectorial de Cooperación.

Por último, Muriel ha reiterado la emoción del equipo de Gobierno porque la solidaridad de los cacereños y cacereñas ya está dando sus frutos. Gran parte del material donado por la ciudad de Cáceres (productos de limpieza y de aseo preferentemente) ya está en su destino y listo para ser utilizado por la población.

“Y por otro lado queremos agradecer el ejemplo de generosidad mostrado por toda la ciudadanía cacereña y especialmente por los voluntarios que desde hace una semana se han volcado con esta causa, recogiendo las donaciones, clasificándolas, custodiándolas y cargándolas en los camiones para que pudieran llegar a su destino”.

Por último, me gustaría anunciarles que los 12 policías locales terminan hoy su servicio en Paiporta.

Regresan mañana sábado a Cáceres. Y se ha previsto el relevo de otros 12 efectivos (10 agentes y 2 oficiales). Saldrán esta noche.

Cortes de las calles a partir del lunes

El próximo lunes 11 de noviembre la empresa concesionaria del suministro de agua, Canal de Isabel II, arrancará los trabajos para renovación de la red de abastecimiento en la Avda. de España impares, en el tramo comprendido entre el número 1 y el 11, entre Calle San Antón y Virgen de la Montaña (fuente luminosa).

Para la realización de esta primera fase de los trabajos es necesario cortar al tráfico sólo uno de los dos carriles de este tramo de la vía impares. Concretamente se va a cortar el carril derecho dejando el izquierdo para la circulación normal de vehículos.

Por lo que ESTE CORTE NO AFECTA A LA CIRCULACIÓN, no afecta a la entrada de vehículos a garajes, no afecta a las líneas de autobús; no afecta a la entrada al parking o al acceso a calle san Antón; ni tampoco se verá afectada la circulación normal de vehículo (salvo porque sea más lenta y se acumulen más vehículos al tener un único carril).

Sí afecta a la parada de taxis que pasará a situarse en la misma avenida pero en frente de lugar habitual.

La ocupación de la vía se realizará de manera parcial y progresiva conforme a las necesidades y avance de la obra, esta ocupación estará vallada perimetralmente para la protección de vehículos y peatones, de igual modo se señalizará conforme a normativa de tráfico y atendiendo a sus indicaciones.

Los trabajos de la renovación de la red de saneamiento instalarán una tubería de 400 mm de diámetro y de la red de abastecimiento con una conducción de 150 mm de fundición.

Respiro familiar

El concejal ha anunciado que el Ayuntamiento se adhiere al Plan conocido como ‘Respiro Familiar’.

Ya se han aprobado las Bases de la convocatoria que han de regir la concesión directa de Ayudas Económicas para Respiro Familiar a Personas Cuidadoras Habituales no Profesionales en el Término Municipal de Cáceres 2024.

Estas bases se publican hoy en el BOP y el plazo de solicitudes comienza el lunes.

El IMAS aporta un montante de 150.000 euros €.

Sentencia muralla

La Junta de Gobierno Local ha tenido conocimiento en la reunión de hoy de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Cáceres que da la razón a este Ayuntamiento en el litigio contra la empresa adjudicataria de las obras de restauración de la Muralla FASE 2.

Concretamente se desestima el recurso interpuesto por “Cabero Edificaciones, S.A.”, relativo a resolución del contrato de la obra de restauración de la Muralla de Cáceres, Fase II: Torres Almohades de la muralla suroccidental en Cáceres.

Si recuerdan, cuando entramos a gobernar, este equipo de Gobierno se encontró una obra paralizada por la pérdida de los fondos estatales. Una vez que conseguimos el millón de euros de fondos propios para reiniciar los trabajos, instamos a la adjudicataria a que reanudara la actividad en la muralla. Ésta se negó, pidió resolver el contrato y alegó contra la decisión de este ayuntamiento.

Ahora la justicia nos da la razón, por lo que confiamos en que la empresa retome los trabajos y por fin nuestra muralla luzca como se merece. Esta sentencia aún se puede recurrir.

Otra sentencia sobre la muralla

Otra sentencia que da la razón al ayuntamiento es de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo por la que se inadmite a trámite el Recurso de Casación contra el acuerdo del Pleno de este ayuntamiento de dar de alta en el inventario de Bienes, del tramo 9 de la Muralla de Cáceres; es decir, en el que se declara como bien de este ayuntamiento el Baluarte de los Pozos.

Asunto judicial corcho en rincón de ballesteros

En la reunión de hoy hemos conocido otra sentencia que da la razón al ayuntamiento. Concretamente la del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cáceres por la que se estima la demanda interpuesta

contra la Asociación “Sociedad Local de Cazadores Virgen de Guadalupe” en acción por los perjuicios derivados del uso por extracción de corcho de alcornoques en diversas fincas de titularidad municipal, en Rincón de Ballesteros.

Se condena a la Asociación “Sociedad Local de Cazadores Virgen de Guadalupe” a pagar a este ayuntamiento la cantidad de 3.805,92 euros por lo recaudado por la extracción del corcho. Este ayuntamiento considera que la extracción del corcho asciende a una cantidad mayor (a unos 14.000 euros) y hemos demandado el pago de la diferencia (unos 11.0000 euros).

Carrera corre con nosotras

Aprobada la solicitud de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada para la celebración de la carrera de montaña “Corre con Nosotras”, el 23 de noviembre de 2024, en horario de 10:00 a 13:30 horas, por los alrededores del Espacio para la Creación Joven y Sierra de la Mosca. Este evento está incluido dentro del programa Deportes y Mujer de la Federación, desarrollándose en tres modalidades de 7,5; 11,5; y 15,5 Kms.