EMPLEO

Los ayuntamientos ya pueden solicitar las ayudas del Plan de Empleo para Entidades Locales de Diputación de Cáceres

Las entidades locales con menos de 20.000 habitantes de la provincia podrán solicitar estas ayudas hasta 19 de enero

ondacero.es

Cáceres |

Trabajadora de limpieza
Trabajadora de limpieza | OCR

La Diputación de Cáceres ha publicado el Plan de Empleo para la contratación de personal en las entidades locales de la provincia durante el año 2026, con una asignación de 5 millones de euros para estas ayudas, que podrán solicitarse hasta el 19 de enero.

Este Plan se enmarca en una estrategia provincial de desarrollo sostenible y lucha contra la despoblación, alineada con la Agenda 2030 y el ODS 8, que "promueve un empleo digno, la mejora de las competencias profesionales y la inclusión social, especialmente en los colectivos más vulnerables, en colaboración con las entidades locales", según informa la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

A estas ayudas, tal y como detalla en el BOP Nº 244, de 23 de diciembre, podrán acceder las entidades locales con una población inferior a los 20.000 habitantes y las entidades locales menores de la provincia.

Así, la subvención está destinada a cubrir los costes salariales derivados de contrataciones para las actividades laborales que contribuyan a reforzar servicios de proximidad, como ayuda a domicilio, centros de día o residencias de mayores, así como a limpieza, desinfección y mantenimiento de infraestructuras.

También podrá servir de apoyo a actividades relacionadas con la reactivación e innovación del sector turístico; para personal informático para la mejora de la teleadministración y divulgación tecnológica entre la población, o para fortalecimiento del personal de los servicios sociales de base o servicios administrativos y auxiliares.

Según destaca, la financiación del Plan de Empleo es compartida, de tal forma que la Diputación de Cáceres aporta el 90 por ciento del plan y las administraciones municipales, el 10 por ciento restante.

Sobre la distribución de las cuantías preasignadas a cada ayuntamiento, se componen de un importe fijo por municipio según población y otro variable, que compensa a las localidades con menor población, señala la institución, que recuerda que el plazo de solicitud finaliza el próximo 19 de enero de 2026.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer