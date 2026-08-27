Un torneo benéfico de vóley playa en Badajoz recaudará fondos para ELA Extremadura

El I Torneo Solidario de Vóley Playa Ciudad de Badajoz se celebrará el próximo 12 de septiembre en el Parque del Río con el objetivo de recaudar fondos para la asociación ELA Extremadura.

Una iniciativa deportiva y solidaria organizada por Copistería Baluarte y Doze+1, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz y nace con el objetivo de unir deporte y solidaridad en una jornada abierta a participantes de todos los niveles. La competición será de categoría única y está pensada tanto para personas con experiencia en vóley playa como para quienes quieran iniciarse en este deporte en un ambiente participativo y distendido.

La competición contará con un máximo de 24 parejas. Cada equipo, que tendrán garantizada la disputa de un mínimo de cuatro encuentros, estará formado por dos jugadores, aunque, de manera opcional, podrá inscribirse un tercer integrante para realizar cambios durante los partidos.

La inscripción tiene un precio de 17 euros por persona e incluye la camiseta oficial del torneo, una bolsa de tela, fruta y agua, además de otros detalles preparados por la organización.

El torneo contará con una fase de grupos y posteriores fases eliminatorias de Oro y Plata, con un sistema de juego adaptado al carácter amateur de la competición. Las inscripciones ya están abiertas y permanecerán disponibles hasta agotar plazas, indica el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa.

El objetivo es que el torneo se convierta en una jornada para disfrutar del deporte, compartir un buen día entre amigos y participantes y, sobre todo, contribuir a una causa solidaria como la de ELA Extremadura.