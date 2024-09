La segunda carrera nocturna a favor de la Asociación Oncológica Extremeña se celebra el 27 de septiembre en Badajoz

La segunda edición de la carrera Nocturna Pacense contra el Cáncer a favor de la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEx) se celebrará el próximo viernes, 27 de septiembre, en la margen derecha del Parque del Guadiana de Badajoz.

La cita está organizada por ADS Extremadura Natural (Grupo Salud y Deporte) en colaboración con AOEx. La salida y meta estará en La Rana Loca, y contará con las modalidades de Carreras Infantiles (18,00 horas con distancias adaptadas a cada edad), Caminata (3,6 kilómetros, una vuelta, 19,00 horas) y Carrera (7,2 kilómetros, dos vueltas, a las 20,00 horas).

La Caminata está abierta a todas las edades, pero la carrera absoluta será a partir de los 16 años y habrá 12 categorías, recibiendo medallas los tres primeros de cada una de ellas, así como premios económicos para los tres primeros y las tres primeras de la general absoluta masculina y femenina.

Las inscripciones pueden realizarse personalmente en Be Padel (C/ Godofredo Ortega y Muñoz, 16) y por whatsApp al 665 270 260 y pagando a través de bizum. El precio de la inscripción es de 7 euros. También se puede adquirir únicamente en Be Padel una camiseta de atletismo conmemorativa unisex o woman por 7 euros, siendo independiente de la inscripción.

El evento está patrocinado económicamente por Caja Rural de Extremadura, Diputación de Badajoz, FMD de Badajoz, Urbasa Las Vaguadas, Electrofil, Vista Sánchez Trancón y CICOM Monje. Además colaboran SPAR, Cruz Roja, Extremadura 7 Días, SES y Junta de Extremadura.

El número máximo de inscripciones es de 500 y el plazo se cerrará cuando se alcance el número de inscritos o definitivamente el 25 de septiembre.